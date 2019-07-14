图片版权 Reuters Image caption 香港7个传媒工会和组织周日（7月14日）上午发起新闻界静默游行

香港政府搁置修订《逃犯条例》，但围绕警方执法及中港矛盾的抗议活动仍未停止。香港抗议者周末分别在上水、金钟和沙田发起游行。

香港7个传媒工会和组织周日（7月14日）上午发起新闻界静默游行，要求警方配合工作，尊重新闻自由。

6月起，抗议《逃犯条例》修订的香港示威者发起的游行集会活动中，一些记者在采访时与警方发生冲突。多名记者指警方粗暴阻碍采访。

游行由香港记者协会、香港摄影记者协会、香港电台节目制作人员工会七个团体发起，游行队伍从金钟的夏慤花园出发，途径警察总部，最后到达特首办。不少参与者身着黑衣和反光衣，举着“停止警暴 捍卫新闻自由”的标语。

香港记者协会主席杨健兴在到达特首办后宣读游行宣言称，最近一连串示威活动中，记者多次成为警方驱赶、辱骂和打击的目标。自6月9日以来，记协收到29宗具名投诉，指证警方涉嫌针对记者使用过度武力及阻挠记者采访，其中27宗已交监警会调查。

宣言还指，警方一再以视频的方式公布消息，行政长官多次出席活动没有通知传媒，怀疑这些做法是为了回避记者，试图将记者变成传声筒。

宣言要求行政长官林郑月娥以及警队高层正视警方阻挠甚至攻击记者的行为，由独立人士彻查警方对传媒的干预。

香港记者协会称，超过1500名现职及前新闻工作者参与游行。香港警方则表示，最高峰时有1100人。

根据6月17日香港记者协会的公告，有26名新闻工作者指证部分警务人员作出危害记者安全及损害新闻自由的行为。记者指控的滥权个案包括近距离向记者发射催泪物品、以警棍追打记者、用强光电筒照射镜头等。

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6月13日，香港警务处处长卢伟聪举行记者会交代前一日清场行动时，一些记者穿上黄背心，戴上头盔，抗议警方不尊重新闻工作者。

图片版权 Reuters Image caption 香港警务处处长卢伟聪6月13日举行记者会交代前一日清场行动时，一些记者穿上黄背心，戴上头盔，抗议警方不尊重新闻工作者。

香港抗议者周日下午发起沙田反修例游行，游行队伍在周日下午3时半从大围翠田街足球场出发，前往港铁沙田站巴士交汇处。示威者们高呼“撤回送中恶法”、“香港人加油”等口号。

下午5时左右，部分示威者与警方发生短暂冲突，警方施放胡椒喷雾，随后双方在沙田源禾路对峙。游行组织者晚上宣布，沙田游行有11.5万人参与。

图片版权 EPA Image caption 香港抗议者周日下午发起沙田游行

周六（13日），一批示威者在上水发起反水货客游行。代表示威者通知警方游行路线的梁金成称，今日有3万人参加游行。警方说，按原计划路线参与人数最高峰有4000人。

游行队伍于下午3点半起步，现场大致平和。傍晚6时许，有示威者聚集在上水广场门外的天桥位置，与警方发生冲突。晚上八时许，大批手持盾牌和警棍的防暴警察采取清场行动。

示威者称，许多水货客占据街边人行道等公共空间，拖着大型行李箱在人群中穿行，影响当地居民生活。

抗议者罗先生两岁时随父母搬来与上水一站之隔的粉岭。他称自己是北区人，游行的诉求之一是希望政府关注水货客破坏社区环境。

一位陈姓示威者告诉BBC中文，今日出来抗争，是为了北区人的利益。“我喜欢这个地方，以前这里就是以耕种为主。但自从有了水货客，租金急速上涨，很多农田被大财团和地产商收购，改变土地用途，建立商场和高楼，自然环境和周围设施都变化很大。”