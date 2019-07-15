图片版权 CNA Image caption 高雄市长韩国瑜在国民党总统初选胜出，15日上午在国民党中央党部出席民调公布记者会。

韩国瑜以44.8%的支持度赢得国民党总统初选，将代表国民党与寻求连任的蔡英文竞选下任台湾总统。分析称，台湾总统大选，宛如美中两国的“代理人”之争，也是自由民主及相对威权体制的战争。

美中“代理人”之争

国民党15日公布总统初选结果，韩国瑜以44.8%的支持度胜出，鸿海前董事长郭台铭则以27.7%屈居第二，可谓是压到性胜利。韩国瑜出席国民党记者会时表示，“对于胜出心中没有一丝一毫的喜悦和欢乐，只感到无比沉重的压力”，他希望承担这样的责任。

正在友邦访问的台湾总统蔡英文面对媒体询问，国民党总统初选即将出炉，是否有信心可以胜选？蔡英文回答：“你问了一个答案很清楚的问题，我当然是有信心的。”

学者形容明年台湾大选，宛如一场“美国与中国的代理人战争”，台湾淡江大学大陆所教授黄兆年向BBC中文分析，台湾总统大选不只是台湾内部两个政党的竞争，还牵扯到国际强权的竞争，其中包括华盛顿跟北京。

他解释，美国认为蔡英文对外政策的处理相对谨慎，因此能够信任，而韩国瑜比较亲向北京，从他访问香港中联办就能看出，某种程度韩国瑜是希望与北京建立信任关系。

韩国瑜今年3月访问香港时访问中联办，成为首位进入中联办大楼的台湾地方首长。当时他强调谈的内容是：“个人过去工作的岗位上，人生的甘苦。”香港中联办会后发布新闻稿指出，“王志民向韩国瑜介绍香港回归祖国21年来取得的巨大成就和进步。”

蔡英文7月11日前往加勒比海友邦访问，过境美国停留时间比3月访美时还要长。路透社引述分析人士称，这足以凸显出特朗普政府对她的支持。

黄兆年表示，总统选举与地方选举不同，总统选举属中央层级，因此选战主轴会是国家对外关系及两岸政策。他指出，台湾人越来越重视国家安全，并引用中央研究院6月所公布的调查结果，与过去6、7年不同，台湾今年3月开始，重视国安的比例，首度超过经济利益。

台湾人对国家安全的需求提高，而在国家安全上台湾又必须与美国合作，他分析：“这对与美国友好的蔡英文会比较有利。”他并强调，韩国瑜面对与美国关系密切的蔡英文，必须在两岸政策、及对中国的态度上表明立场。

中山大学政治学研究所助理教授陈宗岩也说，相较于韩国瑜，美国希望较能沟通的蔡英文胜选，因为特朗普希望在亚洲有重要的战略伙伴，不过中美关系、及特朗普寻求连任，也都会影响特朗普政府对蔡英文的支持力度。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文访问加勒比海友邦访问，过境美国停留时间比3月访美时还要长。

高雄文藻外语大学国际事务系副教授林建宏则认为台湾大选主要牵动两岸关系，美国会比较期待民进党继续保持亲美路线，但他强调，国民党也不代表不亲美，因此蔡、韩两人，未必是中美两国争相操作的对象。

他对BBC中文表示，除了如何处理与大陆关系之外，如何和台湾人在经济层面上过得更好，更是台湾选民投票的标准。他表示，在两岸议题上，独派与统派各自有拥护者，“胜选关键会是中间及年轻选民。”

韩国瑜的内忧外患

陈宗岩认为，近期的香港“反逃犯条例”抗争，会使依靠中国来提振经济发展的政策不具吸引力，因此韩国瑜所主打的“经济牌”将会淡化两岸议题，同时淡化亲中的经济政策。不过他分析：“韩国瑜也不会反中，而是把重点放在产业升级，即其他国家的投资。”

拿到总统竞选门票的韩国瑜，除了必须在台湾主权、两岸及经济议题，与有执政优势的蔡英文竞争，寻求选民支持，还得面对国民党内部的整合问题。

针对韩国瑜在国民党总统初选民调中胜出，鸿海前董事长郭台铭发出声明表示，恭喜韩国瑜赢得初选，并给予祝福，但并未提及支持韩国瑜，也未说明是否退出国民党，继续竞选总统。

除了党内整合问题，韩国瑜还得面对可能参选的无党籍台北市长柯文哲。至今，柯文哲尚未松口是否投入总统大选，林建宏表示，柯文哲的支持者以中间选民及年轻选民为主，他的参选将会影响选举结果。

台湾媒体引述柯文哲幕僚指出，韩国瑜在国民党初选中胜出，确实会提高柯文哲参选的意愿，不过都要等到八月才会决定。

另外，韩国瑜是台湾首位带职参选总统的地方首长，带职参选也引发部分高雄市民及市议员不满，担心参选会影响高雄市政。高雄有多个团体6月发起罢免韩国瑜连署，至今已累计回收13万份连署，目前正朝第二阶段30万份连署目标迈进。

不过，也有大批韩国瑜的支持者对於韩国瑜赢得国民党初选感到兴奋。有高雄的摊贩免费放送美食，庆祝韩国瑜赢得党内初选，吸引大批民众到场支持。

图片版权 CNA Image caption 高雄六合夜市摊商，免费送2020杯杏仁茶，庆祝韩国瑜出线。

台湾中山大学政治学研究所教授廖达琪对台湾媒体表示，韩国瑜未来将面对高雄市议会炮火、民意反噬，还有公民罢免行动，可预见韩国瑜的总统路会走得很辛苦。

韩国瑜曾表示，若能在初选出线，绝对不会离开高雄，让世界能看到高雄，他说：“没有一个总统候选人会把竞选总部设在高雄，也没有总统候选人承诺三天要在高雄上班。”韩国瑜幕僚7月15日向媒体透露，竞选团队一定会尽快正式成立，办公室也将设在高雄。