加拿大人在华涉毒被捕 孟晚舟事件是否持续发酵

图片版权 Reuters Image caption 华为的首席财务官，华为的创始人任正非的女儿孟晚舟在加拿大温哥华过境时被捕后，两国关系开始恶化。

在中国和加拿大关系因孟晚舟引渡案继续恶化之际，中国周一（15日）证实一名加拿大公民因毒品指控在中国被捕。与此同时还有多名外国人涉毒在江苏省被逮捕。

中国电信公司华为的首席财务官，华为的创始人任正非的女儿孟晚舟在加拿大温哥华过境时被捕以来，两国关系开始不断恶化。加拿大是按照美国的引渡要求将孟晚舟逮捕。

中国外交部发言人耿爽在新闻发布会上说，山东省公安局最近逮捕了一名涉嫌毒品犯罪的外国学生，“涉案人是加拿大公民”。

外交部发言人还说，案件正在调查阶段，中国已经通知了相关国家的使馆。加拿大周日（7月14日）表示，已经向这名在烟台被捕的加拿大人提供领事帮助。

图片版权 AFP Image caption 去年12月孟晚舟在温哥华被捕后，两名加拿大公民康明凯(右) 和斯帕弗（左）在中国被捕。一般评论认为他们被捕是中国对加拿大扣留孟晚舟的报复行为。

报复孟晚舟事件？

熟悉情况的消息人士对法新社记者说，没有迹象表明这件事与之前被捕的两名加拿大人有关，即前外交官康明凯和咨询师斯帕弗，他们都受到中国当局的间谍指控。

去年12月孟晚舟在温哥华被捕后，两名加拿大公民康明凯和斯帕弗在中国被捕。一般评论认为，他们被捕是中国对加拿大扣留孟晚舟的报复行为。

在两国外交关系恶化后，北京判决另外两名被控走私毒品的加拿大人死刑，并且禁止进口大批加拿大农产品。

上周在中国江苏省也有外国人涉嫌毒品被捕。据英国驻北京大使馆称，16名外国人在徐州被捕，其中至少有4名是英国教师。中国外交部发言人耿爽说，在烟台加拿大人被逮捕与上周的毒品案逮捕没有关系。

但《纽约时报》引述一名加拿大前任官员的话说，这名加拿大人被捕可能与其他人被捕的涉毒案有关，也可能是中国借此继续给加拿大施加压力，要求加拿大释放孟晚舟。

Image caption 在大阪20国峰会期间，应加拿大总理特鲁多的要求，美国总统特朗普同中国领导人习近平会见时提及加拿大人在中国被捕的问题。

华裔科学家被除名

周日（7月14日）加拿大媒体报道，加拿大的著名华人学者及其丈夫因“政策违规行为”被加拿大国家微生物实验室除名，而且受到加拿大安全部门的调查。

加拿大广播公司报道说，国际知名的病毒学家邱香果博士曾和同事发明伊波拉病毒治疗药物ZMapp受到国际承认，她还是2018年加拿大总督创新奖的获得者。

邱香果和她的丈夫成克定以及几名来自中国的学生7月5日加拿大国家微生物实验室除名。加拿大公共卫生局将此事说成“政策违规”和“行政事项”，但说国家微生物实验室没有员工被捕和被限制自由。

据报道，在大阪20国峰会期间，应加拿大总理特鲁多的要求，美国总统特朗普同中国领导人习近平会见时提及加拿大人在中国被捕的问题。

特鲁多在本月初对媒体证实特朗普同习近平谈及被捕加拿大人的事。他还说，中国的做法令加拿大许多盟友感到担心，因为他们认为，中国能如此对待加拿，也能同样对待加拿大的盟国。

中国外交部发言人耿爽7月3日说加拿大太幼稚，天真地认为靠美国施压就能解决中加两国间的棘手问题。他说中国是司法独立的法制国家，中国的司法主权不容干涉。