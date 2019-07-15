中国经济增长近30年最低 如何解读贸易战冲击力

图片版权 Getty Images Image caption 中国经济增长数据降至近30年来的最低，2019年第二季度为6.2%。

中国公布了2019年第二季度的经济增长数据，虽然仍然有6.2%，却是近30年来的最低水平。在目前中美贸易战仍然前景不明的情况下，外界对中国如今和未来的经济走势的关注可想而知。

中国国家统计局在公布这一数据时表示，“当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。”

中美贸易战

很多媒体将中国这一27年最低的经济增长数据，归咎于中美之间的贸易战。

美国有线新闻CNN认为，“中国感受到与美国持续贸易战的影响，经济开始下滑。”

英国《金融时报》的报道也表示，“中国第二季度的经济增长是近30年来的最低速度，这是中美贸易战的结果，已经促动北京拿出措施刺激国内经济。”

美联社评论说，中国在今年第二季度的经济增长陷入26年多以来的最低水平，“这在中国领导人与华盛顿打一场关税战之际增加了压力。”

《印度时报》（Hindustan Times）则认为，中国经济放缓突出了中国决策者们的压力，他们一方面试图与美国达成协议，另一方面要在创造就业机会和化解国内金融风险之间找到平衡。

不过，中国工商标准银行（ICBC Standard）首席中国经济分析员严瑾向BBC广播4台《今日》节目表示，6.2%并不是一个低数字。

另外她认为，不要混淆中国在政策指导下的经济增长与目前中美贸易战影响下的经济增长。在她看来，现在所看到的经济增长速度，最主要的原因还是中国此前几年出台了宏观调控经济政策，特意放缓经济增长，而并非中美贸易战所造成的。

图片版权 Getty Images Image caption 目前，中国和世界的经济联系正在悄然改变。中国对世界经济的依存度相对在下降，而世界对中国经济的依存度相对在上升。

市场反应

世界媒体对中国经济增长数字30年最低极为敏感的时候，金融市场对中国最新公布的经济数据，却并没有太大的反应，仅仅泛起了很小的波动。

这一数据公布后，亚洲股市出现跌势但很快恢复平稳。法新社认为，这是因为市场消化了这一消息，并且观望美国减息的幅度。而欧洲的股市同样未受影响。

很多分析人士认为，现在公布的经济增长数据与外界预期的基本相同。而从乐观层面来看，这样的增长幅度，也与北京此前制订的6%-6.5%经济增长目标基本同步。

英国《卫报》的分析认为，尽管特朗普努力缩小中国与美国的贸易逆差，但是中国经济似乎并未因为美中贸易战而倒下。

另外，有利市场稳定的因素还包括：中国的工业生产仍然保持稳定，零售业还在上升；外界预计中国政府很快将会出台新一轮的刺激经济措施。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易战对中国的经济数字真的有很大的影响吗?

中国与世界

中国经济增长出现近30年来最低数据的同时，中国经济规模世界第二也已经是个不争的事实。这从另一个侧面说明了中国这一6.2%的经济增长数据尽管远远超过西方发达国家，却仍然引起广泛注意的原因所在。

今年7月，美国管理咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company）公布了一份报告，论及中国经济与世界的关系。

这一报告认为：目前，中国和世界的经济联系正在悄然改变。中国对世界经济的依存度相对在下降，而世界对中国经济的依存度相对在上升。

麦肯锡全球研究院最新编制的中国—世界经济依存度指数显示，在贸易、科技和资本方面，中国对世界经济的依存度相对有所下降，这在一定程度上反映出中国正在向拉动内需的发展模式转变。

另外，中国对世界经济依存度的下降也反映出，相较于其他发达经济体，中国经济的开放度仍有待提高。

在中美贸易战仍然前景不明朗的局势下，预计今后中国每一次公布经济数字，都事关国际政治和经济，仍然会是外界密切关注的信息。