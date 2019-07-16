图片版权 AFP Image caption 香港传媒在这次《逃犯条例》条例修订的争议中扮演了重要角色。

香港电视广播有限公司（无线电视，TVB）是近期在反送中运动成为示威者针对的目标。在抗议现场，经常发生示威者包围TVB记者及采访车的情况。

示威者认为，TVB的新闻报道不够中立，并戏称其为“CCTV-B”，讽刺其亲官方的姿态。他们发起包围TVB总部及其活动的行动，导致一些宣传活动要被迫取消。

TVB新闻部表示，公司一直坚持中肯客观的报道，对有人阻挠其前线记者工作感到极度遗憾。

BBC中文采访了TVB新闻部的员工，了解他们的工作，同时对比了TVB及其他两家主要新闻台在报道《逃犯条例》修订时的操作手法有何异同。

不同的呈现方式

记者翻查三家占有香港最大市场份额的主要电视新闻台在6月9日至7月15日傍晚播放的节目，包括TVB的《六点半新闻报道》、Now新闻的《六点新闻报道》和有线电视晚上7时播出的《新闻最前线》。

BBC中文发现三个节目报道近日示威活动时，表面上均有采用正反两方面的声音，但倾重角度与呈现事实的方式有明显分别。由于各个节目有不同时间限制，抗议现场有时出现混乱，三家媒体所得的素材不会一模一样，加上每台奉行独立编采决策，这些分析旨在让读者了解三个电视台不同报道方式的基础。

案例一：两场反送中大游行

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6月9日，民阵声称有103万人上街参与“反送中”游行，警方称最高峰人数为24万。三个节目均大篇幅报道游行情况，而TVB报道支持《逃犯条例》修订的时间，比其他两个节目多，有线电视采访最多游行人士。

节目报道6月9日游行花费的时间 TVB 有线新闻 Now新闻 受访游行人士数目 4 11 8 游行报道篇幅时间 8分钟52秒 9分钟 2秒 14分钟 8秒 报道支持修例团体集会的时间 2分钟 1分钟 42秒 1分钟6秒

6月16日，民阵声称有200万人再次上街“反送中”，警方称经过原本游行路线有33.8万人。三个节目的相关报道再次有明显分别。

节目报道6月16日游行花费的时间 TVB 有线新闻 Now新闻 受访游行人士数目 6 10 11 游行报道篇幅时间 6分钟4秒 9分钟 26秒（之后再有1分40秒直播现场情况） 16分钟 55秒

案例二：撑警集会

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6月30日，建制派立法会议员何君尧带头举行支持警察的“撑警”集会，称有16.5万人参与。警方称，最高峰人数有5.3万人。

Now新闻并没有像TVB和有线电视把“撑警”集会放在头条位置，它们选择的头条是美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩另一次历史性会晤。

这次集会期间，“撑警”集会人士和“反送中”示威者发生口角冲突。三个节目在集会期间发生冲突的报道也有很大分别。

节目报道6月30日“撑警”集会花费的时间 TVB 有线新闻 Now新闻 集会报道时间 4:31 2:58 3:19 集会期间冲突时间 1:19 0:38 0:17 播放排序 头条 头条 第三

案例三：包围警察总部行动

图片版权 Getty Images Image caption 香港警察总部被大批示威者包围，外墙墙面被示威者投掷鸡蛋，警方派人清理。

6月21日，“反送中”示威者包围湾仔警察总部，警方表示总部有人不适需要传召救护人员，救护车花了约2小时才抵达总部门外，但救护人员在门外停留将近20分钟，才能进去。

翌日报道中，Now新闻及有线电视把其中一个重点放在警员寻找锁匙而延误救护员进入警察总部，但TVB只是略提有关情况。

另一处不同地方是，香港警察学院李仲华在警察总部门外接受采访期间，遭到示威者以脏话辱骂。有线电视只是交代李仲华的说话，但TVB近乎足本播放示威者脏话辱骂他的情况，Now新闻没有在该节目播放这一幕。

案例四：示威者冲击及占领立法会

图片版权 AFP Image caption 香港示威者闯入立法会，涂污区徽。

7月1日，几百名示威者冲击及占据立法会大楼大肆破坏，部分行动具有象徽意义，例如刻意破坏与中国有关的东西。

TVB在7月2日的新闻报道花约6分钟时间回顾占据立法会和清场的整个过程，之后加上议员和各个团体的反应，在长度差不多27分钟的新闻节目内花超过20分钟完成报道。

有线电视和Now就直接播出各方反应，两者都花约十多分钟完成报道。各个节目都没有在该节新闻解释示威者占据会议厅期间发出的宣言，或他们破坏的物件有什么象征意义。

案例五：沙田冲突

7月14日，在沙田举行的“反送中”游行演变成首场发生在购物中心内的警民冲突，而且有暴力升级的迹象。

有线新闻和Now新闻在周一（7月15日）播出的新闻报道重点重组沙田冲突的案情，TVB并没有仔细这样做，而是把重点放在政府官员、警方、民主派及建制派议员的回应。

三个节目报道主要分歧在于，有否探讨冲突可能是警方的行动失误所致。

图片版权 EPA Image caption 沙田的警民冲突造成20多人受伤。

有线新闻的报道在首段已经指出，警察在地铁站外筑起防线，不让在场的人乘坐地铁离开，并引述现场人士称，警方封锁示威者离开的通路，形容警方好像故意制造一个需要暴力镇压的场境。Now新闻台引述目击者表示，示威者退到商场后情况平静，但警方进入商场后就爆发冲突。

TVB没有详细解释当时示威者在铁路站闸口与警察对峙的情况，有关报道以特首林郑月娥等官员讉责示威者的行为作开始，之后透过一个居民和民主派的议员，略提示威者当时所处困境，其中一名居民形容当时的环境像“困兽斗”。

沙田冲突中，三台处理手法不一的另一重点是警员疑被一名香港大学毕业生弄断手指的部分。示威者质疑是警方采取行动时，试图把手插向示威者眼睛所致。有线新闻特别引述了香港大学学生报《学苑》方面指出，该名港大毕业生在被捕时被警方挖眼睛，但TVB和Now新闻台均没有在那一节新闻作出相应报道。

BBC采访了一些TVB新闻部工作的员工，其中一人对BBC中文说，曾有同事被迫要求在报道中加入支持政府或警察的声音，或是加强报道前线示威者激动行为，因而发生口角的情况。

另一名员工表示，现在新闻播放是24小时播放，上司不接受有些时段缺少政府、警方、支持修例的声音，但却默许部分时段完全不提示威者或民主派。

但这些员工强调，网上针对TVB的指控不一定正确，有时候是网民断章取义，或是在编采上，前线记者已经因为时间限制等因素，作出了自行判断，而前线员工已经尽力把现场画面带返新闻部，最后决定是否播放某些部分，是由高层决定，不应该把责任推向前线员工。

其中一人特别指出，各个电视台在选材上有所分别，不一定是因为自我审查，而是抗议活动情况混乱，在新闻讲求速度的情况下，新闻工作者是在当下立刻作出的决定。

一名员工说，TVB始终是最多人收看的电视台，如果他们不做，只会有其他“更听命于上司"的人进去，所以每天只有硬着头皮做好份内事。

各家媒体背后的金主是谁？

根据香港记者协会的资料，香港26家主流媒体中，中国企业直接控制或参股的有9家，包括TVB。TVB其中一个背后大股东是有“中国梅铎（默多克）”之称的黎瑞刚旗下的华人文化产业投资基金。

有线电视背后的金主是香港企业家新世界主席郑家纯及远东发展主席邱达昌所持有的永升亚洲。郑家纯本身是中国全国政协常务委员，所以也有香港媒体认为他代表了红色资本进驻。

Now新闻台所属的电视台是富商李嘉诚儿子李泽楷旗下公司。

图片版权 SCMP/GETTY IMAGES Image caption 多家在香港营业的公司宣布或被曝取消在TVB刊登广告， 但这些公司没有交代原因。

TVB为什么成为众矢之的？

香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权此前对BBC中文分析说， 公众对TVB的亲官方立场的印象形成是日积月累的。

比如，在中国新闻方面，过往TVB报道“六四”天安门事件周年时会“冷处理”，不作重点报道。当前中共总书记赵紫阳录音曝光或是维权人士陈光诚逃到美国驻华使馆时，其他香港媒体甚至国际媒体均重点报道时，TVB则刻意把有关消息放到较后的位置。

2016年农历新年香港爆发旺角骚乱，TVB很快就跟随政府的定性，在报道中称事件为“旺角暴动”，并以“暴徒”称呼示威者。其他非亲中媒体，则用“示威者”和“骚乱”等字眼。

2014年占领运动爆发期间，TVB拍下7个警察在暗角向示威者“拳打脚踢”的画面，但后来传出录音，高层下令不能够用“拳打脚踢”4个字，触发一批记者联署，对公司管理层表示不满。

香港特首林郑月娥在修例风波之中，只在6月12日接受了TVB的专访，期间她把香港比喻为自己的儿子，指出如果她身为母亲，接受儿子的每个请求，短期可能双方关系很好，但最终儿子会怪责母亲。

图片版权 Reuters Image caption 香港7个传媒工会和组织周日（7月14日）上午发起新闻界静默游行

香港中文大学新闻及传播学院顾问区家麟曾经在TVB工作，离职后他投身学术界，曾出版一部讲述香港新闻审查的《二十道阴影下的自由》。

他接受BBC中文访问时指出，香港传媒的审性是隐性和结构性，即是一种新闻媒体的某种特定做事方式造成的审查效果，例如，媒体不主动报道被视为“违法”的人士的意见或行为。

他研究过TVB有关2014年占领运动的报道，示威大部分时间是和平，有学生设立自修室和环境回收等，但据他观察，TVB甚少作出这种“美化示威者”的画面。“他们很多时候强调平衡，但在这些重要时刻又不用平衡。”

区家麟说，媒体从采访、写稿、到剪接的部分，分工也很仔细，前线记者未能控制报道的最终版本。而且，香港的电视台以商业模式运作，记者或被要求制作一些非新闻性但有赞助商支持的软性节目，让记者少了时间进行专题或调查报道。

这些问题，不是一个普通前线记者可以掌握。