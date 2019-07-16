华为英国再惹争议 议员敦促政府快做决定

图片版权 PA Image caption 议会科技委员会主席诺曼·兰姆认为，禁止华为参加英国5G网络建设缺乏技术上的理由

英国国会议员说，把中国电信公司华为从英国的5G网络排除出去没有技术上的理由，他们还要求政府尽快对华为问题作出最后决定。

允许华为加入英国5G网络建设的现任首相特雷莎·梅5月24日辞职，其继任者将决定是否修改前任首相对华为的决定。

议会科技委员会致信英国文化大臣杰里米·怀特表示，他们找不到从英国关键的电讯基础设施中排除华为的技术理由。该委员会的主席诺曼·兰姆说，“5G网络的益处显而易见，从目前和将来的网络中排除华为可能引起重大延误。”

不过该委员会的议员承认可能存在地缘政治和伦理方面的考虑，政府必须面对这些问题。

诺曼·兰姆在信中写道，“政府需要考虑是否使用华为的技术会危及我们国家同主要盟友的合作关系。”

来自美国的压力

图片版权 Getty Images Image caption 是否允许华为参加英国5G网络建设的问题已经成为影响英国和美国关系的一个重要因素

是否允许华为参加英国5G网络建设的问题已经成为影响英国和美国关系的一个重要因素，目前英美关系受到外交电网泄露的困扰。英国驻美大使金·达罗克爵士因指责特朗普的一封电网被泄露而辞职。

美国一直敦促盟国禁止让华为进入他们的国家电讯网络，指责华为同中国国家关系密切，可能为中国国家情报机关服务。但华为否认美国的所有指称。

美国最高级官员甚至警告说，同中国华为合作可能会破坏美国同他们的情报分享协议。另据报道，英国文官还警告说，英国脱欧后能否同美国达成贸易协议可能会受到华为问题的影响。

目前华为被美国列入制裁名单，已经成为美中贸易战的焦点之一。中国已经针锋相对，对华为被美国列入黑名单展开报复，宣布要实施不可靠实体清单，惩罚那些参加对中国实体制裁和歧视行为的外国公司。

英国媒体报道说，诺曼·兰姆的信件提出了一个重要的问题，即英国的外交政策受到美国的影响有多大。

Image caption 英国议员说，即使在英国5G网中禁止华为设备，也未必能杜绝通讯供应链中的中国产品

禁华为靴子未落地

议会科技委员会完成了对华为参加英国5G网络的安全风险调查后作出上述结论。与此同时，议会国家安全战略联合委员会正在调查英国政府处理华为政策的影响问题。

华为已经对议会科技委员会的建议作出反应。华为高级副总裁张建岗说，“华为已经得到保证，即英国对网络安全问题采取依据事实证据的方针。”

张建岗周一（7月15日）在英国对记者说，华为在英国市场以及运营了18年，同英国的大学和科研机构合作，在英国本土研发投入了大量资金。他说合作才是双赢的解决方案。

英国移动网络运营商EE和沃达丰已经在英国一些城市推出5G网络服务。如果英国全面禁止华为设备，诸如EE和沃达丰这些参加5G网的公司就要替换他们系统中的华为设备。

诺曼·兰姆说，全面禁止华为对付谴责的国家安全威胁并非“合乎比例的反应”。他说英国电讯设备许多来自中国，直接禁止华为并不会去掉“供应链中潜在的中国影响”。

诺曼·兰姆周一（7月15日）呼吁政府在8月底前公布对华为的最后决定。