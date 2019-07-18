澳大利亚呼吁中国让维族母子出国团聚

图片版权 Sadam Abudusalamu Image caption 阿布杜萨拉姆夫妻二人是青梅竹马，2016年两人在新疆结婚。

澳大利亚政府呼吁中国政府让一对维吾尔族母子离开中国。人权组织称，中国的拘留营中约有100万维吾尔人和其他穆斯林民众。中国称拘留营为“职业训练中心”。

当事人沙丹·阿布杜萨拉姆（Sadam Abudusalamu）是澳籍维吾尔族人，他呼吁中国政府让自己的妻子和从未见过面、正在蹒跚学步的儿子，与他在悉尼团圆。

为儿子申请到澳大利亚国籍

阿布杜萨拉姆已经为他今年将满两岁的儿子鲁特飞（Lutfy），申请到澳大利亚国籍。他的妻子纳迪亚乌梅尔（Nadila Wumaier）则是中国公民。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国，我的孩子在哪里？

这位29岁的父亲过去几个月为他的家人四处请命，直到本周才公开他的身份 。当时他接受了澳大利亚公共广播公司ABC访问。但从那以后，阿布杜萨拉姆说他的妻子便在新疆西部地区被中国当局拘留，之后释放。周三，澳大利亚驻北京大使馆官员正式要求允许乌梅尔女士及鲁特迁往澳大利亚。

图片版权 Sadam Abudusalamu Image caption 纳迪亚乌梅尔与儿子鲁特飞

阿布杜萨拉姆先生告诉BBC，他对澳大利亚所做的外交努力感到乐观，但“作为父亲和丈夫，我仍然需要更多协助”。他说，这包括希望澳大利亚能和中国的部长直接对话，以及让澳大利亚官员在乌鲁木齐市接触到他的儿子。

阿布杜萨拉姆夫妻二人青梅竹马，2016年两人在新疆结婚。之后，阿布杜萨拉姆到澳洲申请难民庇护，并在当地生活。

澳大利亚上周签署一封批评中国对待维吾尔族人的信件。这封信中引用了“大型拘留中心，广泛的监视和限制，特别是针对新疆的维吾尔族和其他少数民族”的相关报告。去年，澳大利亚官员证实有3名澳洲公民被关押在新疆营地后被释放，但有维族活动人士认为，实际上的数字还要更高。

澳国外交部长马里斯佩恩（Marise Payne）表示，澳大利亚官领事目前无法接触纳乌梅尔女士。

Image caption 下落不明的新疆儿童

“他们可以回来”

中国一直拒斥这些指控，并辩称中国是试图打击该地区的极端主义。上周，来自包括朝鲜，俄罗斯和沙特阿拉伯在内的37个国家的联合国大使发表了支持中国在新疆政策的反击信。

但中国驻英国大使刘晓明7月7日接受BBC电视节目《The Anbrew Marr Show》访问时，否认中国强行拆散穆斯林家庭。

刘晓明说，外界扭曲了新疆发生的事情，他说新疆是贫困地区，极端主义容易渗透这里。刘晓明强调“再教育营”不是一个营地或是监狱，而是一个职业教育训练中心，那儿的人可以自由离开去探望亲友，从积极方向去看，这些中心的目的是及早预防恐怖主义，自从这些措施实行以来，新疆三年来都没有恐怖事件发生。

你的器材不支持播放多媒体材料 走进中国的“思想转化营”

刘晓明称，“如果他们想与他们的子女在一起，他们可以回来”。他否认当局强行拆散穆斯林父母和子女，但他同时表示，中国政府将这些儿童照顾得很好，父母随时可以去见子女。刘晓明说，“你给我（失踪儿童的）名字，我们会尝试找他们，告诉你们他们是谁，正在做甚么事情。”

一群身在土耳其的维族人对BBC说，他们的儿童在新疆失踪。刘晓明说这些都是“反政府”的人，他们不会为政府说好话。