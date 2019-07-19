英国议员：尽快定夺华为问题 无关亲华或反华

Image caption 英国国会议员建议新首相要尽快对华为问题作决定，并说推迟做出决定会"损害英国的对外关系"

英国议会下院情报和安全委员会敦促政府尽快就是否允许中国华为公司进入英国5G网络建设做出决定，这是新首相的当务之急。

情报和安全委员会的主席格里夫警告说，推迟做出决定会“损害英国的对外关系”，在华为问题上的不确定状况会影响英国的全球地位。

该委员会说，英国“新首相必须把这个决定当做当务之急”，并强调这个决定不应该同亲华或反华无关。

图片版权 Getty Images Image caption 是否允许华为参加英国5G网络建设的问题已经成为影响英国和美国关系的一个重要因素

“五眼”国家

该委员会还强调，这不仅仅是个技术决定，而且是地缘战略决定，英国绝不能以任何方式损害“五眼”情报联盟内部的情报分享。

所谓"五眼"（Five Eyes）或"五眼联盟"是冷战时期英美牵头组成的国际情报分享组织，成员有美国，英国，澳大利亚，加拿大，新西兰等5个英语国家。

冷战期间“五眼联盟”情报网主要关注对象是苏联。但在苏联解体的后冷战时期，“五眼联盟”将注意力转向反恐，现在还把焦点对准中国。 有内部消息人士对记者说，“我们处于一个新的世界，来自专制政权的冲击导致（西方）扩大了情报分享。”

美国特朗普政府一直对英国施加压力，敦促英国禁止华为参加下一代移动网络建设。美国官员说，允许华为加入英国的5G网络会造成敏感信息泄露的危险。

“五眼”联盟的其它成员国澳大利亚，加拿大和新西兰都对华为进行了不同程度的限制。

图片版权 PA Image caption 英国已经批准了使用中国技术的欣克利角C核电站工程。此次英国议会的情报和安全委员会建议英国必须要采取措施减少对中国技术的过分依赖。

减少依赖中国

英国即将卸任的首相特雷莎·梅两个月前在国家安全委员会上相关的讨论中力主让华为参加英国的5G网络建设。但英国政府尚未作出最后决定。 但BBC外交记者兰德尔说，接替特雷莎·梅的新首相必须要决定中国是安全风险还是经济机会的问题。

情报和安全委员会说，英国愿意与中国发展牢固的经济关系。但是这个问题与“亲中”或“反中”没有关系。中国仍然是英国的关键伙伴，而且受到英国的尊重。

但是该委员会建议，英国绝不能以任何方式危害"五眼"国家的情报分享关系，“五眼”情报联盟的价值至上。

英国议会的情报和安全委员会说，“展望未来，我们必须要采取措施减少对中国技术的过分依赖。我们需要考虑如何促进市场多元化。这要求我们要有长期观点，我们必须现在就有所行动。”