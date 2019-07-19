香港逃犯条例：企业报告表示“反送中”抗议影响销售额

图片版权 Reuters Image caption 7月14日香港民众与警方在购物商场发生严重肢肢体冲突。

瑞士奢侈品品牌历峰集团（Richemont）刚公布香港反送中抗议影响其营销的报告称，因为近日的政治动荡，销售额下降。由于抗议活动，该地区的零售商预测今年销售额将大幅下降，旅游业也将受到影响。

过去一个多月，香港的街道不断爆发抗议示威，预计本周末会有更多的抗议活动。这些示威活动是由香港政府拟议的引渡法案引发的，该法案允许罪犯被送往中国大陆接受审判。但现在市民的抗议已经提高到对香港民主改革的更广泛要求，并担心香港的自由受到侵蚀。

图片版权 Getty Images Anthony Kwan

图片版权 Reuters Image caption 民众仓皇逃离商场

香港是富有的亚洲消的消费中心。反对游行人士表示，暴力冲突扰乱了城市的商业活动。骚乱迫使许多商店一度关闭并中断了商业交易。历峰集团周四（7月18日）在这份声明中表示，除了香港之外，该公司亚太地区的销售额在3-6月份中都有所增长。原因是近期的街头抗议和当地美元的强势导致它们在香港的销售下滑。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港年轻人如何组织无领袖的街头抗争

本周“香港零售管理协会”（HKRMA）表示，该协会多数会员表示在过去一个月内公司的销售额都出现下滑，预计未来情况会更严重。香港政府也在一份声明中表示，"由于抗议活动而意外关闭商店不仅导致销售损失，还直接影响员工的收入，特别是兼职员工和按佣金支付的员工。"

历峰集团说，7月和8月是商业零售旺季，随着抗议活动的继续和蔓延，"我们的成员预测未来几个月将下降两位数"。旅游业者也表达了担忧。

图片版权 Getty Images Image caption 本月17日香港银发族上街抗议逃犯条例。

根据报道，“香港工会联合会”（工联会 FTU）称，6月份来自中国大陆的旅游团数从年初的平均7800人减少至5641人。工联会还说，6月份香港酒店入住率较一个月前下降了20％，预计本月的房价将比去年同期下降40％。

抗争比营业额重要

不过，也有许多香港小企业或餐厅响应抗议活动，以一日罢工支持抗争。根据港媒报导，6月初参与罢工的包含知名媒体企业“100毛”，旅游运输信息公司“GLO Travel”、“Pokeguide”、“CALL4VAN 客货车”、’渣哥1996”，“吃什么”等逾50间公司及餐厅。

根据香港《苹果日报》报导，一家餐厅老板林先生表示，“不怕店铺亏钱，因为他认为没有什么比香港的前途更重要。” 有13间分铺的某生活百货声明：“一天不做生意，之后还可以做，但如果我们失去原来的香港，就再也救不回来了。”

许多报导亦指出，一切根源是《逃犯条例》修订通过恐危害香港的经济。香港美国商会代表在上月在《纽约时报》的访问中便忧虑香港的商业活动会因为《逃犯条例》通过而受政治力量钳制。因为，如果美国对于香港的关税地位重新评估，那么会严重影响香港的国际金融中心地位及经济。