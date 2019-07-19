香港逃犯条例抗争中的明星与警方、京阿尼大火、中美官员网路骂战与本周更多好故事
2019年7月的第三周，香港《逃犯条例》修订争议继续发酵。BBC中文特别分析主流媒体、香港明星以及警方，讨论他们在抗争中的角色及挣扎。拥有全球广大动漫迷的京都动漫公司“京阿尼”疑似被纵火造成至少33人死亡，震惊海内外。此外，我们也探讨中美官员网路骂战背后的外交角力。最后，20岁的美国男子，走入森林隐居27年，没有说过一句话，原因是什么？
刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。
1. 香港《逃犯条例》修订争议：主流媒体、香港明星以及警方
香港无线电视（TVB）是近期在反送中运动成为示威者针对的目标。BBC中文采访了TVB新闻部的员工，了解他们的工作，同时对比了TVB及其他两家主要新闻台在报道《逃犯条例》的操作手法有何异同。此外，示威与集会期间，香港艺人亦做出不同抉择；他们的一次发言都会被划入“亲中”、“港独”或其他派别，承受来自中港两地民众与市场反应及后果。最后，BBC中文采访前线警员希望帮读者更多了解香港警察的想法。
2. 《京阿尼》火灾至少33人死亡：全球粉丝痛心不已
日本著名动画工作室《京都动画》（Kyoto Animation Co）火灾已导致至少33人死亡，数十人受伤。这起被疑因蓄意纵火导致的火灾令全球动漫迷心碎。社交媒体上许多人纷纷表达对这家有《京阿尼》（KyoAni）之称的工作室的感情。“京阿尼加油”、“为京阿尼和京全体员工祈祷平安、“会永远支持你"的留言比比皆是，凸显了这间工作室在动漫迷中的特殊意义。
3.中美外交官推特骂战再起，北京外交愈趋“战狼化”？
“你是个可耻的种族歧视者。而且惊人地无知。”在社交媒体推特（Twitter）上，网友间尖锐的批评十分常见，但不寻常的是，这则推文来自于前美国国家安全顾问、驻联合国大使赖斯（Susan Rice），目标是中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚。
随着中国外交官在国际舆论场域愈趋活跃，中美官员的交锋也从谈判桌转至社交媒体，从闭门谈判、隔空喊话，变成公开而即时的网络辩论，战场包括在中国被封锁的推特。
4.美国奇人奇事：20岁的他为什么选择与世隔绝30年？
1986年，20岁的美国小伙子克里斯多夫·奈特（Christopher Knight）做出一个惊人之举。而且，一气就坚持了27年。奈特安家的地方是一块茂密的森林，虽然它距离附近夏季度假木屋营地走路只有几分钟，但却十分隐蔽。奈特在这里安营扎寨27年。
最令人难以置信的是，在27年的隐居生活中奈特除了一次偶遇一名登山者，打了一声招呼外（简短的一个字Hi），没有与任何人说过一句话。缅因州的冬天气温可以降至零下20度，但奈特说他从未生过火取暖，因为那样会很容易引起别人的注意。这简直不可思议。