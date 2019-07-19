香港逃犯条例抗争中的明星与警方、京阿尼大火、中美官员网路骂战与本周更多好故事

图片版权 EPA Image caption 7月14日沙田警民冲突造成20多人受伤。

2019年7月的第三周，香港《逃犯条例》修订争议继续发酵。BBC中文特别分析主流媒体、香港明星以及警方，讨论他们在抗争中的角色及挣扎。拥有全球广大动漫迷的京都动漫公司“京阿尼”疑似被纵火造成至少33人死亡，震惊海内外。此外，我们也探讨中美官员网路骂战背后的外交角力。最后，20岁的美国男子，走入森林隐居27年，没有说过一句话，原因是什么？

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 香港《逃犯条例》修订争议：主流媒体、香港明星以及警方

香港无线电视（TVB）是近期在反送中运动成为示威者针对的目标。BBC中文采访了TVB新闻部的员工，了解他们的工作，同时对比了TVB及其他两家主要新闻台在报道《逃犯条例》的操作手法有何异同。此外，示威与集会期间，香港艺人亦做出不同抉择；他们的一次发言都会被划入“亲中”、“港独”或其他派别，承受来自中港两地民众与市场反应及后果。最后，BBC中文采访前线警员希望帮读者更多了解香港警察的想法。

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2. 《京阿尼》火灾至少33人死亡：全球粉丝痛心不已

日本著名动画工作室《京都动画》（Kyoto Animation Co）火灾已导致至少33人死亡，数十人受伤。这起被疑因蓄意纵火导致的火灾令全球动漫迷心碎。社交媒体上许多人纷纷表达对这家有《京阿尼》（KyoAni）之称的工作室的感情。“京阿尼加油”、“为京阿尼和京全体员工祈祷平安、“会永远支持你"的留言比比皆是，凸显了这间工作室在动漫迷中的特殊意义。

你的器材不支持播放多媒体材料 大火现场

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ChelseaFC Our thoughts tonight are with everybody affected by the terrible incident in Kyoto earlier today. We offer our sincere condolences to the friends and families of those who have lost their lives. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2019年7月18日

3.中美外交官推特骂战再起，北京外交愈趋“战狼化”？

“你是个可耻的种族歧视者。而且惊人地无知。”在社交媒体推特（Twitter）上，网友间尖锐的批评十分常见，但不寻常的是，这则推文来自于前美国国家安全顾问、驻联合国大使赖斯（Susan Rice），目标是中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚。

随着中国外交官在国际舆论场域愈趋活跃，中美官员的交锋也从谈判桌转至社交媒体，从闭门谈判、隔空喊话，变成公开而即时的网络辩论，战场包括在中国被封锁的推特。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AmbassadorRice You are a racist disgrace. And shockingly ignorant too. In normal times, you would be PNGed for this.



Ambassador Cui, I expect better of you and your team. Please do the right thing and send him home. https://t.co/KIKanBjQ2L — Susan Rice (@AmbassadorRice) 2019年7月15日

4.美国奇人奇事：20岁的他为什么选择与世隔绝30年？

图片版权 Getty Images Image caption 林中隐士奈特

1986年，20岁的美国小伙子克里斯多夫·奈特（Christopher Knight）做出一个惊人之举。而且，一气就坚持了27年。奈特安家的地方是一块茂密的森林，虽然它距离附近夏季度假木屋营地走路只有几分钟，但却十分隐蔽。奈特在这里安营扎寨27年。

最令人难以置信的是，在27年的隐居生活中奈特除了一次偶遇一名登山者，打了一声招呼外（简短的一个字Hi），没有与任何人说过一句话。缅因州的冬天气温可以降至零下20度，但奈特说他从未生过火取暖，因为那样会很容易引起别人的注意。这简直不可思议。