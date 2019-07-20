“撑警大会”前夕 香港警方查获大批爆炸物

图片版权 Getty Images Image caption 这一发现正值香港在周末再次举行大规模游行示威前夕，包括周六举行的“撑警大会”和周日举行的“反送中”游行。

香港警方周五（7月19日）晚在荃湾的一栋大楼内检获了大批爆炸物，警方正在调查该爆炸物是否与持续一个多月的抗议活动有关。

香港警方称爆炸物为TATP烈性炸药，并称这是他们所侦获的最大规模的TATP制品。此外，警方还表示发现了其他的武器和抗议传单。

这一发现正值香港在周末再次举行大规模游行示威前夕，包括周六举行的“撑警大会”和周日举行的“反送中”游行。

一名27岁的男子在突查行动中被捕。有报道称，他是一名亲独立组织成员。

发现了什么？

图片版权 Getty Images Image caption 当地时间周五（7月19日）晚22时30分左右，警方进入了荃湾区隆盛工厂大厦，随后发现了该武器仓库。

当地时间周五（7月19日）晚22时30分左右，警方进入了荃湾区隆盛工厂大厦，随后发现了该武器仓库。

据《南华早报》报道，他们发现了2公斤（4.4磅）高挥发度的TATP，以及10枚汽油弹、酸性物、包括刀和金属棍在内的武器、防毒面具和护目镜。

该报道援引警方爆炸品处理课主任马伟德（AlickMcWhirter）的话说：“众所周知，TATP是不稳定和危险的。毫无疑问，这是我们在香港缴获的最大宗案件。”

他表示，由于TATP处于“制造的不同阶段”，警方需要时间来处理它，这造成了“持续挑战”。

TATP可以很容易地用现成的材料制成，并被用于2005年伦敦爆炸和2015年巴黎袭击。

在荃湾，警方也发现了反《逃犯条例》的旗帜和传单，以及印有亲独立组织“香港民族阵线”标志的T恤。

图片版权 Getty Images Image caption 市民的抗议已提高到对民主改革的更广泛要求。

嫌犯是谁？

目前，警方还未公布嫌犯的姓名和其他身份信息，他仍在接受审讯，尚未遭到起诉。

香港民族阵线在一份发布在Telegram上的声明中说，该男子是该组织的成员，但该组织对爆炸物一无所知。

BBC驻中国记者麦笛文（Stephen McDonell）在香港报道说，一些人可能将此次逮捕行动解读为，民主运动中也包括那些诉诸暴力手段的人。

为何抗议？

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在过去一个多月的时间内，香港已爆发多次反对《逃犯条例》修订的游行，该条例将允许嫌疑人被送往中国大陆受审。

批评人士说，这将破坏香港的司法独立，并可能被用来打压那些反对中国政府的人。

经过多次大规模抗议，香港政府先后宣布暂缓修例以及提出修例已“寿终正寝”，但这并未能平息抗议。示威者认为需要彻底撤回该条例、成立独立委员会调查一系列警民冲突，并且作为行政长官的林郑月娥下台。

目前，抗议已从香港岛蔓延至全港的多个地方。上周日，数以万计的人们走上街头，在沙田与警方爆发冲突。

数万名亲北京的示威者也在本周六（7月20日）集会，以表示他们对香港政府和警察的支持。