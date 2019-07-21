图片版权 AFP Image caption 2014年中国在南海争议水域勘探石油引发同越南在海上对峙。

美国国务院周六（7月20日）对中国在南海的干预行为表示担心。最近的报道说，中国在南海干预越南等国的油气勘探和开采活动。

美国国务院声明说：“中国对南海周围其他国家的海洋石油和天然气开发一再挑衅，危及地区能源安全，破坏了自由和开放的印度洋-太平洋能源市场。”

美国国务卿蓬佩奧今年早些时候说，中国强力阻挠邻国在南海的油气开发活动。美国国务院发言人说，中国阻止东盟成员国勘探开发规模达2.5万亿美元的南海能源资源 。

图片版权 xinhua Image caption “海洋地质8号”是两年前才下水的6785吨新型勘探船。这是一艘装备了最先技术的全海域地质调查和海洋油气调查船。

在越南和中国在南海发生对峙后，中国在南海的其他邻国也开始加紧扩大海岸巡逻力量，南海紧张持续发酵。

中越海上对峙

越南周五（7月19日）指责中国的石油测量船只及其随行舰艇侵犯了越南主权，并要求中国舰船离开越南水域。

越南外交部发言人说，在过去几天，中国测量船"海洋地质8号"及其随行船之在东海南部地区，侵犯了越南专属经济区和大陆架，那里是越南领海。

"海洋地质8号"是两年前才下水的6785吨新型勘探船。这是一艘装备了最先进技术的全海域地质调查和海洋油气调查船。

图片版权 Getty Images Image caption 中国对南沙群岛的主权立场同越南，菲律宾等国家有冲突

美国和中国加强在南海问题上互相指责的同时，南海紧张局势也持续发酵。越南媒体报道说，自7月初开始，越南和中国的6艘武装的海岸巡逻艇一直在南海周旋。

《南华早报》报道说，许多中国海岸巡逻舰艇在南海游弋引起越南和菲律宾的担心，他们将此作为中国加强南海主权地位的部署。报道说，中国一直在增加海洋巡逻舰船的数量。

中菲南海协议

6月在南海，一艘中国船只同菲律宾的渔船相撞，菲律宾渔船沉没，引发菲律宾公众愤怒。菲律宾舆论指责中国船只对弃船逃生的菲律宾船员置之不理。中国方面表示中国船只在相撞事故后试图搭救，但是“担心被其他菲律宾渔船包围”。

在中国领导人习近平重申中国对南海的主权后，菲律宾外长洛钦说，美国是该国在南海的唯一军事盟友，两国有共同防务条约，会在受到外部进攻时互相支持。

他还在推特上说，除了美国，菲律宾没有其他军事盟友，欧盟也不是，因为所有欧洲国家都想得到中国的资金。

尽管如此，菲律宾总统杜特尔特一直在寻求同北京建立更紧密的关系，淡化对习近平的各种批评。

北京同意停止阻止菲律宾渔民进入黄岩岛周围海域，条件是菲律宾允许中国舰船去礼乐滩。杜特尔特在讲话中谈及上述协议，不管其发言人说菲律宾还没有签署该协议，那是个非正式协议。

图片版权 xinhua Image caption 2015年习近平访美时表示，中国在南沙群岛的建设无意搞军事化。2016年7月中国客机在渚碧礁新建机场着陆。

中国反舰导弹

彭博社报道说，自习近平上台以来，中国在南海加强了主权立场。中国声称对80%的南海地区拥有主权，并且在一些同周边国家有主权争议的岛礁上建造飞机跑道和军事设施。

与此同时中国在急速扩大海军。目前中国的海军舰艇已经超过了300艘，在亚太地区中国海军规模正在超过美国海军。除海军外，中国在南海部署了大批海上民兵。彭博社报道说，这些民兵利用渔船在南海巡逻，检视，提供补给，有时候甚至直接介入挑衅活动。

最近美国批准了22亿美元的对台湾军售以及最近台湾总统蔡英文对美国过境访问进一步导致中美关系紧张。中国外交部强烈指责美国侵犯中国的主权和国家安全。

七月中旬中国在南海做出强烈的警告行动，在南沙群岛试射了6枚反舰弹道导弹。美国军方说中国从南海人工设施上发射了导弹，指责中国违反了2015年习近平访美时关于在南沙群岛建设无意搞军事化的承诺。