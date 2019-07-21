民阵周日（21日）发起游行要求港府撤回《逃犯条例》，以及设立独立委员会调查警民冲突。游行原定终点是湾仔卢押道，但示威者越过终点继续前进，占据金钟政府总部附近的主要道路，以及湾仔警察总部外的马路。部分示威者甚至抵达中联办，气氛紧张。游行结束后，民阵宣布43万人参与。警方表示，今天游行按原定路线最高峰为13.8万人。民阵召集人岑子杰称，其发起的游行从未计划前往中联办。

示威者短暂聚集在中联办门前后，撤到上环与警方对峙。警方发射多轮催泪弹后，示威者也向警方投掷烟雾弹、头盔、雨伞等物品。警方发出橙旗警告，要求示威者离开否则开枪，示威者随后离去。据香港电台报道，元朗地铁内今晚爆发冲突，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌袭击市民，数人受伤。

Image caption 下午3时15分在香港维多利亚公园，穿着黑衣的示威民众陆续到达，部分人手拿"香港人撑住"丶"彻查警暴"等标语。

Image caption 下午3时37，游行队伍从维园出发，歌手何韵诗在队伍前列。

Image caption 香港示威者口中的"王婆婆"，在游行起步点维多利亚公园挥舞英国国旗。她在一连串的反《逃犯条例》示威中也经常出现。

图片版权 Reuters Image caption 铜锣湾天后一带人潮涌动

图片版权 Getty Images Image caption 游行队伍行至湾仔一带

Image caption 手持美国旗的示威者望特朗普帮香港

Image caption 部分示威者聚集在湾仔警察总部。

Image caption 示威者在金钟、湾仔附近设置路障。

Image caption 示威者聚集在一起讨论接下来的行动，有人表示要继续往前，有人担心游行队伍拉长会导致人群不集中。

Image caption 示威者在上环用路边港灯围栏设置路障。

Image caption 下午6时55分，有示威者抵达中联办，高举双手并用普通话说：“我们不会进来的。”

Image caption 中联办门口

Image caption 中联办门前，有示威者敲打铁闸，要求中联办主任王志民出来。

Image caption 有示威者向中联办门口的摄像头喷漆

Image caption 示威者向中联办大楼扔鸡蛋

Image caption 防暴警察抵达中联办。

Image caption 上环示威现场，警方仍在加速推进，现场一片骚动

Image caption 上环冲突现场，示威者有数百人。 其中一些人开始向警察投掷头盔和雨伞。

Image caption 警方在上环向示威者多次发射催泪弹，示威者向警方投掷杂物。

Image caption 示威者集結做路障，从远处运来更多的铁栏。

Image caption 不少示威者从路边寻找砖头

Image caption 警方发射多枚催泪弹后，发出橙旗警告，要求示威者离开否则开枪

Image caption 示威者纷纷撤退，留下墙上的涂鸦，满地狼藉，远处的警察仍然站在那里待命。

Image caption 地上留下一个疑似未爆的催泪弹

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