香港游行：反《逃犯条例》7·21抗议活动图文时间线
- 2019年 7月 21日
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民阵周日（21日）发起游行要求港府撤回《逃犯条例》，以及设立独立委员会调查警民冲突。游行原定终点是湾仔卢押道，但示威者越过终点继续前进，占据金钟政府总部附近的主要道路，以及湾仔警察总部外的马路。部分示威者甚至抵达中联办，气氛紧张。游行结束后，民阵宣布43万人参与。警方表示，今天游行按原定路线最高峰为13.8万人。民阵召集人岑子杰称，其发起的游行从未计划前往中联办。
示威者短暂聚集在中联办门前后，撤到上环与警方对峙。警方发射多轮催泪弹后，示威者也向警方投掷烟雾弹、头盔、雨伞等物品。警方发出橙旗警告，要求示威者离开否则开枪，示威者随后离去。据香港电台报道，元朗地铁内今晚爆发冲突，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌袭击市民，数人受伤。
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