“反送中”7.21抗议：黑衣抗议者涂鸦中联办 元朗白衣人暴袭市民记者

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香港政府推动修订《逃犯条例》引发民众数次游行示威活动。香港民间人权阵线（民阵）周日（21日）下午再度发起反修例游行。游行结束后数百名示威者到西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋。晚10点，示威者与警方在上环爆发冲突，警方数轮发射多枚催泪弹清场。

“没自由，毋宁死”

民阵发起的游行于周日下午三时半许在铜锣湾维多利亚公园起步，终点是湾仔卢押道。示威者要求行政长官林郑月娥撤回《逃犯条例》修订，并设立独立委员会调查警民冲突。

林郑月娥早前表明有关修订已经“寿终正寝”，但拒绝示威者要求的"撤回"字眼，亦没有回应其它诉求； 她在不同场合谴责暴力示威者，强调会追究。

在维园起点，自称“银发族”的黎女士与丈夫今日一同参加游行。她对BBC中文表示，自己的子女今天也参加游行，虽然担心最后发生警民冲突，但“担心归担心，也没有办法，没自由，毋宁死”。

黎女士认为，每次暴力最主要的原因是警察主动设局。“我们也知道警察是收到命令一定要做，最大的问题是他们上头的林郑政府，”她说，“林郑说要了解民心民情民意，但一点都没有回应五个诉求，如果做不到五个，我们的最低诉求是两个，全面撤回，全面独立调查。”

图片版权 BBC Chinese Image caption 参加游行的劳先生和罗小姐批评，林郑月娥至今仍然对游行的五大诉求没有回应，只用"语言艺术"应对。

参加游行的劳先生和罗小姐则批评，林郑月娥至今仍然对游行的五大诉求没有回应，只用“语言艺术”应对。

他们表示到终点后会按现场情况决定是否解散。劳先生指出，沙田冲突中有一些已经取得不反对通知书的集会，警方仍然强行驱赶并使用暴力，“那么为什么我们还要跟随警方的安排？”

岭南大学大三刘同学向BBC中文表示，每次反逃犯条例游行她都参加，“因为不知道是不是最后一次，再累都要来。”

她说，很担心香港会变成新疆的样子，香港是民主自由的地方，看到同理念的人走上街，不可能不一起加入。不愿露脸的刘同学说，她戴口罩遮住脸，不是心虚或偷偷摸摸地参加游行，而是保护自身安全，担心成为警方目标，遭到“秋后算账”。

民阵宣布，游行有43万人参与。警方则表示，今天游行按原定路线最高峰为13.8万人。

冲击中联办

游行原定终点为湾仔，主办单位民间人权阵线在终点呼吁市民自由解散，但示威者在游行结束后继续往金钟方向前进。下午5时许，一批示威者占据海富中心对面的夏悫道，湾仔警察总部外亦有示威者聚集。

图片版权 BBC Chinese Image caption 示威者向中联办大楼扔鸡蛋

随后，部分示威者向中环方向前进。下午7时许，一群示威者聚集到西环中联办门口。

BBC中文记者在现场看到，中联办门口的道路逐渐被示威者占领，车辆无法通行，有示威者向中联办门口的摄像头喷漆，涂鸦招牌并向其扔鸡蛋。示威者说，在附近的超级市场买了两打鸡蛋，并没有事先准备。

一些示威者敲打铁闸，要求中联办主任王志民出来。还有示威者认为中联办内有人向外拍照，以镭射灯干扰。

晚上8时许，防暴警察抵达中联办附近。香港警方在现场宣布，将从西环向东方向清场。

上环元朗晚间爆冲突

晚上10时左右，警方与示威者在上环爆发冲突。警方两次举黑旗，发出催泪弹警告。

BBC中文记者现场目测，在场示威者有数百人，警方发出多轮催泪弹驱赶示威者。记者在现场闻到刺鼻气味，皮肤有灼热感。

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深夜11时许，警方举起橙旗，要求示威者离开否则开枪。BBC中文记者在现场听到疑似枪声。据香港电台报道，有防暴警察开枪，但未能确定是橡胶子弹还是布袋弹。凌晨时分，示威者逐步散去。

香港新界元朗晚间也爆发冲突。网络上多个视频显示，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打市民。

香港媒体立场新闻称，其记者在直播期间遭到数人围殴倒地，记者双手、右肩受伤流血、后脑肿起、感到晕眩，已经前往医院验伤。

香港媒体报道指，混战中立法会议员林卓廷口角流血。

香港医院管理局周一凌晨回复BBC中文记者查询时称，截至凌晨12时28分，港岛区冲突中有9人受伤，其中1人情况危殆，2人病情稳定，6人已出院。

各方回应

示威者冲击中联办后，香港政府、港澳办和中联办先后发声明谴责。

香港政府发言人晚9时50分许发表声明强烈谴责示威者恶意包围和冲击中联办大楼，并涂污国徽，公然挑战国家主权，称特区政府会严肃处理并依法追究。

声明还称，特区政府担心一小部分激进人士，有计划地煽动群众，挑战法纪，甚至冲击中央驻港机构，此举对特区的治安及“一国两制”构成威胁，社会绝不能接受。

图片版权 BBC Chinese Image caption 中联办门前聚集了一批示威者

国务院港澳办发言人和中联办负责人晚间也对示威者围堵、冲击和涂鸦中联办表示强烈谴责。“这种行径公然挑战中央政府权威，触碰‘一国两制’原则底线，性质严重，影响恶劣，是绝对不能容忍的，”港澳办发言人称。

港澳办发言人称，坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。

香港政府周一（22日）凌晨再次发声明，谴责上环和元朗的暴力行为，“香港作为法治社会完全不能容忍任何暴力行为，特区政府予以强烈谴责，并会严正追究”。