图辑：香港示威抗议继续 大规模警民冲突
香港“反送中”示威抗议周日（21日）在多个地点出现警民冲突，警方发射催泪弹、烟雾弹和橡皮子弹。
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香港周日（21日）继续发生大规模抗议行动，成千上万的民众走上街头，与警察冲突。香港政府深夜发出声明称，继早前冲击中联办大楼后，再有“激进示威者”在上环向警方发动暴力袭击，另外在元朗，有人聚众于港铁车站月台及车厢内袭击乘客，引发冲突，导致有人受伤。香港政府重申香港作为法治社会，完全不能容忍任何暴力行为。
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Reuters
游行原定终点是湾仔卢押道，但示威者越过终点继续前进，占据金钟政府总部附近的主要道路，以及湾仔警察总部外的马路 。
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组织者称，估计周日有43万人参加了大游行。这是连续第七个周末香港出现游行示威。
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抗议期间，有志愿者告诉抗议人士戴上面具防止被警方认出身份，另外有人送水、伞、等。冲突中，有记者受伤。
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抗议过程中，有人向中联办的中国国徽泼墨，并在中联办匾牌旁涂写。
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抗议人群穿着黑色上衣，高喊口号，要求对警方粗暴执法展开调查，要求撤回对被捕抗议者的检控。
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香港的抗议行动已经持续了一段时间，从最初的抗议“逃犯条例”到现在要求独立调查警方是否过度执法，等。
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过去数周，香港多次爆发大规模抗议活动，部分示威演变成警民冲突，并有暴力升级迹象。
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