图辑：香港示威抗议继续 大规模警民冲突

香港周日（21日）继续发生大规模抗议行动，成千上万的民众走上街头，与警察冲突。香港政府深夜发出声明称，继早前冲击中联办大楼后，再有“激进示威者”在上环向警方发动暴力袭击，另外在元朗，有人聚众于港铁车站月台及车厢内袭击乘客，引发冲突，导致有人受伤。香港政府重申香港作为法治社会，完全不能容忍任何暴力行为。