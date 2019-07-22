图片版权 Getty Images Image caption 香港特首林郑月娥7月22日下午见记者。

7月22日下午3时，香港特区政府首脑林郑月娥与香港各司局长及警务处处长会见记者。林郑称，将依法追究21日晚间攻击中联办大楼的部分示威者的责任，并拒绝定性21日夜间在元朗发生的暴力袭击事件是“暴动”。

林正月娥表示强烈谴责部分激进示威者。指他们恶意包围攻击中联办大楼，公然挑战国家主权，触碰“一国两制”底线，伤害民族感情，政府将依法追究。

7月21日香港民间人权阵线（民阵）在港岛发起反修例游行。游行结束后数百名示威者行至西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋。晚间示威者与警方在上环对峙中，警方数轮发射多枚催泪弹清场。同时新界元朗也爆发武力事件，网络上多个视频显示，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打民众，有市民及记者被打，多人受伤。

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据路透社报道，有多名目击者表示白衣施暴者的目标看似为身着黑衣、刚刚参加完港岛反修例游行的示威者。香港民主派议员林卓廷也在事件中被打受伤，他称自己曾报警，请求警方介入制止暴力事件，但警方没有反应。

“他们故意对三合会攻击普通市民的行为视而不见，”林卓廷向路透社表示。他同时称不会猜测为何警方没有立即行动。

林郑月娥拒绝定性元朗事件是“暴动”，还对指控特区政府“与施暴者有关”的说法表示，“完全没根据”。

她还说，香港是法治社会，不容许暴力行为发生，批评袭击者目无法纪，肆意伤害铁路乘客，“绝不容忍，决不姑息”，要求警务处处长将凶徒绳之于法，向受伤市民与记者致以深切慰问。

香港特区政府保安局局长李家超称，不会姑息暴力。香港警务处处长卢伟聪表示警察与施暴者没关系，“与黑社会势不两立”，会检讨部署，希望大家对警方有信心，还表示警方正积极搜证，进行全面调查。

中国外交部发言人耿爽22日表示，绝不容忍激进示威者触碰“一国两制”原则底线的行为，支持香港政府“采取一切必要措施”，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治“犯罪分子”。耿爽强调，坚决反对任何外部势力干预香港内部事务，说三道四。