图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾网红阿滴以全英文访问蔡英文，问了关于总统专机的相关问题。

网路世代崛起，台湾现任总统蔡英文连任路上将受到国民党的韩国瑜严峻挑战。离明年1月的台湾总统选举还有近半年，但是蔡英文的网路宣传战早已悄悄开打。

从今年初开始，为了力拼网路声量，蔡英文密集与网红Youtuber合作，BBC中文采访与台湾总统府团队合作的网红，一窥蔡英文的网红策略是怎么操作，并如何通过网路打选战。

重启Youtube频道 加强网红合作

蔡英文今年3月17日重新启用其团队的Youtube频道后，至今已有15万订阅户； 而就在频道重启两天后，台湾网红蔡阿嘎的频道就推出与蔡英文的合作影片“嘎名人尬台语”与“总统做什么”，至今累积观看人次分别超过200万及近70万，引起广大回响。

而就在蔡阿嘎的影片上架后不到一周，“志祺七七”3月21日紧接着发布与蔡英文合作的开箱总统行李影片。从3月至今，蔡英文已陆续与台湾多名网红，蔡阿嘎、志祺七七、鱼干、魔术师吴何、博恩夜夜秀、馆长、阿滴英文合作拍影片。

在这些影片中，蔡英文展现亲民形象，像是与鱼干的合作影片，她就与家里养的狗狗互动，与志祺七七合作拍片，就公布私人行李箱所装的物品。

蔡英文最近一次与网红合作，就是7月11日开始进行加勒比海友邦访问期间，所发布与志祺及阿滴合作的影片。“阿滴英文”是由一对从新加坡留学回来的台湾兄妹组成的英文教学Youtube频道，目前在台湾是人气第二名的Youtuber，订阅数超过224万。排名第一的是“这群人”，第三名则是“蔡阿嘎”。

影片中，阿滴及志祺透过镜头让粉丝一窥总统专机的内部装潢，阿滴更以全英文访问蔡英文，问了关于总统专机的相关问题，蔡英文也在官方脸书上分享这段访问，而志祺则相对严肃，访谈中问蔡英文台美关系的议题。

事实上，这是“志祺七七”频道二度与蔡英文合作拍影片，“志祺七七”的创建人张志祺向BBC中文透露，蔡英文三年多前竞选总统时，就曾与他合作，当时张志祺专攻解释社会议题的网路“懒人包”。

不过，蔡英文团队上任后就没有与他接触，直到今年二月才突然接到总统府的邀约，希望能与Youtuber网红合作。他说：“因为频道知名度还不算高，有感到讶异。”并透露，总统府认为，人民对蔡英文的好感度不够高，想透过有趣的方式与民众沟通政策。

因此，张志祺扮演着类似顾问角色，协助蔡英文团队与各个网红牵线，才促成蔡英文与蔡阿嘎、阿滴等人的合作影片。他解释，像是蔡英文出访友邦前，总统府提出与外交议题有关影片的需求，张志祺建议可以找阿滴，才会出现蔡英文与“阿滴英文”的合作影片。

几乎没有禁区的合作

张志祺向BBC中文说，“蔡英文团队非常尊重创作者，拍摄影片前只开过一次会议”，除了访纲问题要先给之外，对于影片内容、拍摄需求、现场追问其他问题都来者不拒。他强调：“影片里，蔡英文都是非常真实反应，没有脚本，也没有NG重拍。”

张志祺表示，蔡英文团队非常配合，像全英文访谈，开总统行李箱等想法，他们都觉得没问题。他说：“和过去印象很不同，以前会以为他们很传统，不敢尝试新东西。”

不过他指出，政治人物与商业合作最大的不同，是对绩效指标的要求不同，企业期待看到的是货品行销出去，而政治人物则是较重视是否会有负面形象的连结，所以做很多认知上的沟通，也比较勇于突破。张志祺说，他在协助蔡英文将她“人格立体化”，使形象更亲民。他也指出，政治人物与网红合作，在行销上也有加乘效果，因为主流媒体会跟进报导，使影片的曝光度倍增。

以“阿滴英文”频道为例，与蔡英文合作的影片发布当周，订阅人数明显增长，比前一周成长4倍以上。“阿滴英文”7月13月发布与蔡英文合作影片，订阅数增加2800个，而前一周每天的订阅量平均约只有640个。至于蔡英文的Youtube频道，从3月起也稳定成长。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文日前出访加勒比海友邦，过境美国丹佛受到当地侨民欢迎。

台湾总统府发言人林鹤明曾指出，蔡英文此行出访，除了亲自透过国事访问增进友邦邦谊外，也将持续透过社群媒体，让更多人了解台湾外交处境与政府努力的成果。

张志祺透露，影片完成后，会寄一个版本给总统府，不过除了因为影片中有军事基地，因国安问题遭要求删除外，其他内容都没有更改。他形容蔡英文是“充满少女心的必修课的大学教授”，讲话及做事都非常严谨，但却有保有少女的一面，像是爱吃泡面或爱聊童趣。“或许是因为在府方的控管下，她的真实面比较难被看见”他说。

另外一名曾和蔡英文团队合作过的网红插画家A RAY，今年5月在其官方脸书上，发布“不要玩总统”相簿，设计一系列与蔡英文在几十LINE对话的截图，将蔡总统画成星际大战里的尤达大师、绿巨人浩克，另类行销引发讨论。

A RAY说，蔡英文团队对创意的接受度，也让他大感意外。他向BBC中文表示：“我一开始想说会不会太over，因为丑化总统，可能会不适合。”在和总统府开过一次会议后，他很惊讶，他的想法，蔡英文团队全都接受，不过对话内容仍需要审稿，将说话语气修饰比较像蔡英文的风格。

从与网红接触到完成成品，张志祺和A RAY都表示大约一个月内就可以完成，过程也都只开过一次面对面的会议。张志祺说，在影片露出后，总统府非常满意，因为过去外交出访，蔡英文常会遭受批评，但这次找Youtuber合作影片，当下网路是正面讨论，“对总统的会比较有好感”，也更佳确立与Youtuber网红合作，是有效的沟通方式。

政绩、政见才是胜选关键

学者表示，网路声量决定政治人物的支持度，但政绩和政见才是决定赢得选举的关键，文化大学广告学系专任教授兼系主任钮则勋向BBC分析，蔡英文所属的民进党，去年地方选举大败，因此希望调整竞选策略，希望在网路社群中拉高声量，支持度才会提高，像是北高市长柯文哲和高雄市长韩国瑜都是在网路上成功拉抬声量，而成功当选。

他认为，蔡英文今年一月强硬回应习近平“两制”台湾方案提议，网路声量拉高，因此希望延续这股能量，提高支持度。钮则勋分析，明年的总统大选与上一届差太多，网路行销模式更多元，他说：“加上近三年网红增加，网红与政治人物合体，对选情会有一定影响。”

综合台湾媒体报导及统计，台湾20-45岁的青壮世代，已经占台湾总公民人数的45.9％，若40岁以下的人口，则占投票人口超过 1/3（36.38％）。

钮则勋近一步解释，网红和政治人物会相互拉抬，交换粉丝，互相拉拢对方的粉丝，各自有盘算，“有点像异业结盟，蔡英文吸引网红的粉丝，网红也能吸纳蔡英文的支持者，各自交换。”另外，他说，网红也比较换跳脱政治立场，想要蓝绿都通吃，才可以把增加粉丝数量。

图片版权 Getty Images Image caption 高雄市长韩国瑜将代表国民党选总统，他表示，为了兼顾市政，他的竞选总部会设在高雄。

的确，张志祺为了不要有政治立场，除了与蔡英文合作，也和国民党总统参选人韩国瑜、还有鸿海创办人郭台铭合作拍影片，张志祺透露，是他主动邀请韩国瑜拍影片，两周内就敲定采访行程。他说：“韩国瑜就是大落落，没有什么不能说，访纲也没有修，口才非常好。”

政治人物与网红合作已是趋势，不过钮则勋提醒，跟网红操作，只在短期内有所成效，政治人物或候选人仍需要拿出专业和政绩，不能只靠行销操作的花絮，政绩才是连任或胜选的关键。他强调：“如果政治人物只重网路行销，不重视政见的可行性和政绩，网红都只是短空长空。”

同时他也指出，和网红合作也有风险，若网红若有负面新闻，也可能会连累到政治人物，影响搭配。台湾元智大学社会暨政策科学系教授兼系主任刘宜君也表示类似看法，她在网路论坛上发表文章指出，政府部门擅用网路媒介的口碑行销，的确能及时提升民众知的权利，但透过小编进行政策行销或是宣传，也必须有所分际。

她也提醒，内容与传播途径上也要考虑到民众的多元社会经济背景，以及存在城乡间的数位落差，她写道：“施政绩效与民意支持，仍需要依赖政策推动的真本事。”