香港爆发黑社会暴打市民 引发国际媒体关注

你的器材不支持播放多媒体材料 香港白衣暴徒在元朗地铁站攻击示威人士、记者，多人受伤流血。

在7月21日40多万港人再次走上街头参加民阵发起的大游行，新界元朗爆发的超过百名涉嫌黑社会背景的白衣人，以棍棒、铁棍等凶器追打无辜市民和传媒记者，包括大批参加完游行返家的穿黑衣示威者，导致几十人受伤，震惊国际社会。外界质疑警方不作为，甚至纵容黑社会暴力行为。

英国外交部次长安德鲁·穆里森（Andrew Murrison）对议会表示，英方将“密切关注”香港政府对暴力袭击亲民主抗议者事件的调查。

他说，“有关这次令人担忧的事件，我们不能急于下结论，这一点很重要。”

要求全面调查

穆里森谴责这起暴力事件，并强调“英国坚持支持人们以和平以及合法的方式举行抗议。”

他表示英国坚定不移地支持香港人民享有的高度自治，权利和自由。

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1984年中英双方达成的联合声明规定，香港回归中国后享有在中国大陆并不存在的“高度自治”及自由，这一制度将延伸到2047年为止。这一制度后来被简称为“一国两制”。

穆里森表示，“我们将继续坚定不移地支持该协议，并希望我们的共同签署者能够以同样的方式行事。”

他表示，港府必须对这次事件展开“全面”，“独立”的调查。

“黑帮卷入政治”

英国《每日电讯报》报道指出，在距离中国大陆边界很近的元朗地铁站发生暴力事件，让外界担心香港亲北京的黑帮卷入政治冲突。

当地的犯罪团伙和坚定支持北京的乡村委员会仍然具有影响力。

报道说，新界元朗地铁站瓷砖上的血迹已经被冲洗干净，但是仍然弥漫着强烈的消毒气味，这一令人震惊的事件加剧社会对陷入困境的香港警察部队的压力。

警方被指控花了一个多小时才赶到事件现场，未能逮捕在地铁站周围街头的暴力袭击者。

图片版权 Reuters Image caption 市民和媒体的部分视频显示，警员曾与手持木棍与铁通的白衣男子拍肩膊和闲聊，并让路给白衣人士步行或驾车离开。

疑似黑社会支持政府做“肮脏工作”，在香港已非首次。《纽约时报》2014年10月3日报道旺角占中运动，指有一批支持政府的黑帮分子袭击示威者并拆掉马路上的帐篷，事后警方也承认事后“逮捕”了8名黑社会分子。

英国《卫报》的报道说，据活动人士和观察人士称，雇佣黑帮殴打抗议者并非是新的招数。他们说黑帮参与了袭击2014年的占中亲民主抗议者。这些攻击和殴打示威者的男子可能来自中国南方，因为这种做法在当地很常见。

从地缘上来看，新界原居民组成的传统团体或地方势力一直亲北京，支持北京的“一国两制”政策，也因此比较“亲近”港府。在选举上，外界相信新界原居民大都支持亲政府的建制派，比较不支持泛民阵营。

图片版权 Reuters Image caption 一名市民遭受黑社会成员殴打，向记者显示受伤情况。

“煽动愤怒情绪”

英国《每日邮报》大篇幅报道了香港“反送中”抗议示威的最新动态。报道说，中国当局一个多月来一直在封锁香港反送中抗议示威的消息，但是周日（21日）却允许大陆网友在社交媒体微博上分享香港抗议的照片，显然是为了煽动大陆公众的愤怒情绪。

其中一张照片显示示威者向香港中联办的中国国徽投掷墨水弹，国徽被涂污半黑。

在21日晚间，有部分示威者在结束完当天的游行后曾围堵中联办大楼并且向门口悬挂的中华人民共和国国徽投掷墨水弹，对此香港特区政府予以强烈谴责。

中联办发言人称，示威者的行径已经完全超出了和平示威的范畴，不仅违反《基本法》和香港本地法律，更严重挑战“一国两制”的底线，严重挑战中央权威。

图片版权 AFP Image caption 照片显示示威者向中国国徽投掷墨水弹，国徽被涂污半黑。

中国港澳办发言人指，坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。

随后，中国官媒新华社也发表评论称，激进示威者的行径是对中央权威的公然挑战，性质严重、影响恶劣，绝对不能容忍，必须予以强烈谴责，对犯罪分子依法予以惩治。

中国政府一直在采取各种手段封锁香港大规模示威抗议的信息。对于持续一个多月的香港抗议活动，中国官方媒体很少提及，提供的信息也欠全面，以至于很多中国人并不了解香港到底发生了什么事情。

中国大陆官方除了禁止媒体报道之外，还全面封锁社交平台，禁止转发有关香港游行的视频和图片。山酉一网民因转发“反送中”游行视频，手机被警方扣留。