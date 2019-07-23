图片版权 Getty Images Image caption 游行结束后数名示威者到西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋，涂污国徽

香港《逃犯条例》抗议活动自6月起延烧，因媒体和网络管制，大陆人只能获取十分有限的报道和信息，也极少对示威作出表态和回应。

不过近来香港局势进一步升温，引起越来越多大陆网民的关注。上周末香港出现抗议者冲击中联办以及白衣人士攻击市民事件，一些新闻片零散传到大陆后，一群大陆网民发起“出征脸书”行动，并且热购元朗蛋卷，表达对抗议者的不满和香港政府、警方和白衣人士的支持。

帝吧“出征脸书”

香港民间人权阵线（民阵）周日（21日）下午再度发起反修例游行。游行结束后数百名示威者到西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋，涂污国徽，还向中联办门口摄像头喷漆，消息传到大陆后引发部分大陆人愤慨。

7月21日，网民组织的“帝吧”在大陆流行的社交媒体新浪微博上发帖称，将在23日晚八点发起“出征”行动，主题是“声援香港警察，维护法治社会，反对暴力乱港，拥护一国两制”。不过22日，活动时间突然提前，网民当晚八点开始在“香港民族阵线”、“民间人权阵线”、“香港警察”脸书页面上发布大量留言。

图片版权 Getty Images Image caption 游行结束后数百名示威者到西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋，涂污国徽

根据网上流传的“出征通知”，这次活动由“Facebook帝吧中央集团军”、“Facebook中美博弈”社团组织。

“Facebook帝吧中央集团军”发布的“出征檄文”称，香港近来"反送中"游行抗议是“搞历史虚无主义，想分化香港与中国，甚至回投英国的怀抱。”

“出征檄文”称，帝吧秉承着国家统一，一国两制的精神，决定“犒慰港警，为打击香港独立势力，为维护祖国统一和平坚决效力！”

大陆网民随后在“民间人权阵线”等3个脸书页面上留言。截至周二下午5时，“民间人权阵线”7月21日的一则帖子已经有超过1.1万条留言，是平常的数倍。

大陆网民的留言有文字也有表情包，简体字繁体字都有使用，主要内容是支持香港警察和政府，反对港独和分裂。其中一个表情包写着：“拿什么独立，用你们的爱和勇气吗？”

周一晚10时许，“帝吧中央集团军（小组）”在脸书宣布行动落幕。

民间人权阵线副召集人梁颖敏周二中午回覆BBC中文查询时表示，如果内地网民是要“出征港独”组织，“找民阵就找错对象了”。

梁颖敏称，民阵一直以来支持一国两制，谴责破坏一国两制的行为及组织，“反送中“运动期间民阵守护的是《中英联合声明》及《基本法》承诺的法治与自由。

梁颖敏说：“翻墙在内地可能会有法律后果，我祝福他们安好。借用伏尔泰名言：‘我不赞同你的观点，但我会誓死捍卫你发言的权利。’”她希望，这些网民能多就中国正饱受严重压迫的同胞发声，例如“709大抓捕”的维权律师及其家人们。

元朗蛋卷热销

上周日晚，除了上环的警民冲突外，另一起暴力事件更引发传媒和公众关注。一群身穿白色衣服的男子晚十时左右在香港元朗街头用木棍、扫把和铁通追打市民，致数十人受伤。香港媒体《立场新闻》一名记者在做脸书直播时，被多人围殴。

香港民主派认为元朗事件是因警方与黑社会勾结，而香港警务处卢伟聪表示警察与施暴者没关系。

而大陆社交媒体上流传的一些文章中，形容事件是“元朗百姓自发追打港独暴徒”。

图片版权 Getty Images Image caption 网络上多个视频显示，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打市民。

“元朗乡亲仅仅是穿着代表纯洁的白衣服，拿着父母教训孩子用的藤条，出于守卫家园的义愤，帮人教仔，教训一下这帮无父无母更无国家的黑衣青年。”微信公众号“亮剑发声”文章称。目前该文阅读量已超过10万次。

另外，还有一些微博网民和微信文章呼吁大陆人购买元朗的蛋卷，支持元朗乡亲，不少网友响应。

BBC中文记者周二（23日）下午在元朗荣华淘宝官方旗舰店发现，店铺内蛋卷已经下架。

元朗荣华淘宝官方旗舰店客服告诉BBC中文记者，蛋卷在周一售罄，目前不确定何时会重新上架。