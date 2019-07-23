图片版权 BBC Chinese Image caption 郭文贵流亡海外前曾同财新传媒发生法律纠纷，郭文贵指财新总编胡舒立同高官勾结，财新对郭文贵发起了诽谤诉讼。

最近中国流亡美国的富商郭文贵被与其有商业争端的公司指为中国的间谍。两年前在海外媒体爆料出名的郭文贵此前也承认他曾经为中国国家安全部门做事。

《华尔街日报》报道，上周五（7月19日），同郭文贵产生商业纠纷的华盛顿地区调查公司Strategic Vision US LLC在联邦法院指控郭文贵为中国的情报机构服务。

郭文贵的律师发表书面声明说，Strategic Vision对郭文贵的指称没有任何可信度。声明还指该公司滥用诉讼特权，诽谤郭文贵。

郭文贵近两年来一直在社交网络爆料，揭露中国政府最高层的腐败内幕，受到很多网民关注。郭文贵以其受北京迫害追捕为由申请美国的政治庇护。

图片版权 Reuters Image caption 郭文贵说自己曾为中国国家安全部做过事。前安全部副部长马健涉及腐败入狱，对马健的腐败指控涉及郭文贵。

报道说，郭文贵取得美国一些主张对华强硬者的支持，其中包括美国总统特朗普从前的顾问班农。

间谍指称

据《华尔街日报》报道，郭文贵和Strategic Vision公司自2018年1月就开始产生商业纠纷。法庭文件显示，当时郭文贵同该公司签订了一份900万美元的雇佣合同。郭文贵已经向该公司支付了100万美元，用于启动调查。

Strategic Vision提供文件向法庭显示，郭文贵要求该公司搜集一些人的财务，社交媒体和旅行方面的资料。郭文贵提供的名单是一些与中共高层有联系的中国人。

法庭文件显示，这家调查公司还专门招募了前情报人员或执法人员进行上述调查。但他们查明，郭文贵名单上前15个人的名字已经被美国政府列为“记录受保护”的人，即不得对外透露这些人士的资料。

因此他们认为这些人士的移民状况被当局列为“不能对外公开”，可能意味着这些是帮助美国政府的人。他们认为郭文贵并不打算利用他们的调查结果对付中共，而且郭文贵也并非如他所说的那样是异见者。

图片版权 EPA Image caption 美国总统特朗普从前的战略顾问班农支持郭文贵调查中共的腐败问题。

目前这场纠纷正在曼哈顿联邦法院等待裁决。

在美诉讼

郭文贵早在2015年就与北京财新传媒发生司法诉讼，当时财新传媒在香港起诉郭文贵诽谤。

2017年郭文贵流亡海外，继续在社交媒体指财新传媒总编辑胡舒立与高官勾结和生活腐败。后来胡舒立曾对在纽约的郭文贵发起过诽谤诉讼。2018年报道说胡舒立已经在纽约法庭撤诉。

2017年郭文贵在社交媒体上揭露海航集团所谓黑幕后，海航集团委托律师在纽约法院对郭文贵发起诽谤诉讼，但后来又申请撤销了这起诉讼。

之前郭文贵在美国与美国的中文网博讯的相关人员发生纠纷和诉讼。后来还与居住在美国的中国异见者李洪宽和唐伯桥发生司法诉讼。

去年郭文贵对在美国的活动人士和学者夏业良发起诽谤诉讼，最近胜诉，法庭判决夏业良对郭文贵做巨额赔偿。