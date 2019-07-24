图片版权 Getty Images Image caption 今年6月30日，解放军驻港部队在香港昂船洲基地进行军事演练。

7月24日上午，中国国防部新闻发言人回应香港近日形势，称《 中华人民共和国香港特别行政区驻军法》的第三章第十四条有明确规定。

这一法条规定，香港特区政府可以向中央政府请求香港驻军协助维持社会治安和救助灾害。

有香港媒体将其解读为，“北京称，中国军队可按香港政府请求，部署用于控制抗议活动。”

同时，中国发布《新时代的中国国防》白皮书。这是习近平上台以来的首部综合型国防白皮书，阐述了中国的周边安全形势、国防预算、军队改革等议题。首次提出“永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围”。

香港与驻军法

围绕《逃犯条例》的争议，香港连日来发生多起示威抗议活动。上周日（21日），香港民间人权阵线再度发起反修例游行，游行结束后数百名示威者到西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋，涂污挂在中联办门口的中国国徽。

24日的新闻发布会上，中国国防部新闻发言人吴谦回答记者对香港形势的提问，称近段时间以来密切关注香港形势的发展，特别是在21日发生了示威游行及暴力事件，以及激进分子冲击中联办的事件。对此，港澳办已经做出了回应，部分激进示威者的行为挑战中央政府权威，触碰“一国两制”的原则底线，是绝对不能容忍的，“东方之珠”不容玷污。

图片版权 BBC Chinese Image caption 示威者向中联办大楼扔鸡蛋

对于解放军是否会介入的问题，吴谦表示，“在驻军法的第三章第十四条有明确规定。”

《 中华人民共和国香港特别行政区驻军法》的第三章第十四条内容如下：

香港特别行政区政府根据香港特别行政区基本法的规定，在必要时可以向中央人民政府请求香港驻军协助维持社会治安和救助灾害。

香港特别行政区政府的请求经中央人民政府批准后，香港驻军根据中央军事委员会的命令派出部队执行协助维持社会治安和救助灾害的任务，任务完成后即返回驻地。

香港驻军协助维持社会治安和救助灾害时，在香港特别行政区政府的安排下，由香港驻军最高指挥官或者其授权的军官实施指挥。

香港驻军人员在协助维持社会治安和救助灾害时，行使香港特别行政区法律规定的权力。

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“新时代的白皮书”

中国政府在1998年发布了第一部国防白皮书。此后每两年发布一次国防白皮书，直至2011年，期间共发布七本白皮书，题目全部为“年份+中国的国防”，如《2006年中国的国防》以及《2010年中国的国防》。

2012年，习近平上台后，国防白皮书的发布改变惯例。

2013年发布了专题型国防白皮书——《中国武装力量的多样化运用》，其中首次披露了陆军机动作战部队人数和海空军人数以及陆军集团军番号。

2015年继续打破惯例，发布名为《中国军事战略》的专题型白皮书。首次提出“海外利益攸关区”的概念，并把海洋、太空、网络空间和核力量列为四个重大安全领域。

24日上午发布的《新时代的中国国防》白皮书，是中国政府时隔八年后再次发布综合型国防白皮书，也是习近平上台以来的第一部综合型白皮书。

这部白皮书也一改命名规则，加入“新时代”一词。2017年10月举行的中共十九大上，习近平提出“新时代中国特色社会主义”，随后通过关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，将习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章。

“新时代”一词之后成为中共宣传的最新高频词。

白皮书，一般由政府发布，通常指用白色封面装帧的重要文件，用于阐述较长时期内政府在某一领域的立场。

图片版权 CNA Image caption 图为台湾总统蔡英文以三军统帅身分视导汉光演习（资料照片）。

针对台湾表述更加严厉

中国上一次发布综合型国防白皮书时，两岸关系处于较好时期。之后在2016年台湾领导人换届选举后，关系恶化。

在《2010中国的国防》白皮书中，称“促进台海局势保持和平稳定，两岸关系取得重大积极进展”，政策上“可以适时就军事问题进行接触交流，探讨建立军事安全互信机制问题，以利于共同采取进一步稳定台海局势、减轻军事安全顾虑的措施”。

《新时代的中国国防》白皮书中则措辞严厉，称“反分裂斗争形势更加严峻，民进党当局顽固坚持‘台独’分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的‘九二共识’，加紧推行‘去中国化’‘渐进台独’，图谋推动‘法理台独’，强化敌意对抗，挟洋自重，在分裂道路上越走越远。”

在对台政策上提出，“我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败，捍卫国家统一。”

不仅如此，相较于2015年的《中国的军事战略》白皮书也更严厉。《中国的军事战略》称，“近年来两岸关系保持和平发展良好势头，但影响台海局势稳定的根源并未消除，‘台独’分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展的最大威胁。”

图片版权 Reuters Image caption 近年来，北京方面在南海的珊瑚礁上建设人工岛。

南海岛礁基建是行使国家主权

南海是亚洲最重要、最古老的地缘政治冲突地区之一。

中国、菲律宾、越南、文莱、马来西亚和印度尼西亚都在这一地区争夺领土，及其背后的全球海运贸易权、渔业资源和石油开采权。

中国宣称拥有南海岛礁和岛屿90%的主权。

2017年，美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）发布报告称，中国持续在西沙群岛和南沙群岛建造人工岛，并扩建弹药库、飞机棚和雷达装置等设施。

对此，《新时代的中国国防》白皮书中称，中国在南海岛礁进行基础设施建设，部署必要的防御性力量，在东海钓鱼岛海域进行巡航，是依法行使国家主权。

去年4月，中国国家主席习近平在南海举行中国有史以来最大规模海上阅兵，超过一万名海军官兵、48艘战舰和76架战机接受校阅。

中国在南海的频繁军事行动引起广泛的国际关注，以及该区域周边国家的担忧。

对南海政策，这本白皮书称，中国致力于同直接有关的当事国在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商解决有关争议。

人均国防费为750元

白皮书中用不少篇幅阐述中国的国防投入，主要想突出中国国防投入处于合理水平。

白皮书中称，1978年中国改革开放后，国防费用占GDP比重从1979年最高的5.43%下降到2017年的1.26%，近30年一直保持在2%以内。占中国政府财政支出比重为17.37%，2017年为5.14%。总体呈下降趋势。

从人均国防费水平看，2017年中国国民人均国防费为750元人民币，约相当于美国的5%、俄罗斯的25%、印度的231%、英国的13%。

不过需要注意的是，因为中国保持几十年的经济高速增长，虽然国防费占比减少，但国防费规模在不断增长。从1978年的不到200亿元，增长到现在超过一万亿元。

习近平上台后，军事预算也经历两个阶段，2012年至2015年呈两位数增长，2016年增长7.6%，2017年为7%，2018年为8.1%，2019年为7.5%，增幅连续处于个位数。不过，这一过程中，中国经济放缓，军事预算增长幅度依然高于GDP增长幅度。

中国独立军事评论员赵楚曾向BBC中文表示，南海、台湾问题都意味着巨大和持续的经费投入与使用，但中国经济下行状况对经济筹集必然带来压力。而现在强调的军民融合政策在国防科研和工业生产方面开拓了经费来源。