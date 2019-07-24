图片版权 Getty Images Image caption 负责总统专机任务的中华航空执行多次台湾总统出访任务

台湾总统蔡英文7月22日结束为期12天的友邦访问返回台湾，却遭立法委员指控，随行的国家安全局人员涉嫌利用礼遇通关，走私超过9000条未税烟品

蔡英文震怒下令严查，并立即取消出访团行李免查的礼遇，国安局长彭胜竹当天请辞获准。

国家安全局是台湾各情报机构的最高统筹机关，学者指出，事件突显国家安全出现问题，并担忧可能也会走私其他物品。军事专家亦称，特勤人员的金钱价值观出现偏差，难保未来不会被更多的金钱诱惑、收买。

通关礼遇成走私渠道

台湾媒体报导，国安局少校侍卫官吴宗宪在蔡英文出访前，就透过中华航空免税品系统后台，预定了9200条香烟，存放在桃园机场华膳空厨的保税仓库，并在总统专机降落桃园机场，趁车队入境时将5个货柜混入车队，企图透过国宾特殊礼遇通关，夹带烟品入境。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文日前出访加勒比海4个友邦後，回程过境美国丹佛，并与美国在台协会主席莫健见面

该事件在台湾政坛及社会引发轩然大波，外界更指出，可能有华航高层涉入其中，台湾交通部是华航最大股东，间接掌控华航经营，若属实将难逃行政责任。交通部长林佳龙要求负责总统专机任务的中华航空，全面展开行政调查并尽速交出报告，强调“究责无上限”，政务次长王国材要求25日下午5点前，华航必须对外说明。

目前当地调查机构已经展开调查，并收押国安局人员吴宗宪及张恒嘉两人。此次走私烟品的数目共9800条，若换算成9.8万包，以一包烟税捐59.25元，则躲过了新台币580万元(人民币128万)的税捐。

图片版权 CNA Image caption 国安人员涉嫌利用总统出访专机返台，企图夹带大量香菸入境。

另外，台湾总统府则形容国安局特勤人员超量购满免税烟品是“长年陋习”，像是前总统马英九出访时，就曾发生类似情形。

台湾总统府指出，前总统李登辉时代以来就类似状况，历任总统陈水扁、马英九都没注意到。发言人丁允恭对媒体说：“包括总统上任之前，相关的行程就已经有类似行为，但是还是要跟大家报告，因为一切都要等我们调查更明确以后。”

不过，据各媒体统计，就是因为价差大，例任总统出访，都有人钻漏洞将未税烟品偷带入境。马英九出访，国安人员最初一次带300条，逐年增加到卸任前是3677条，蔡英文则从2016年的342条，至这次的9800条烟品。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾前总统马英九出国访问时，也有国安人员携带未税烟品入境台湾。

目前整起事件还在扩大调查中，台湾检调单位也接获，华航在历次总统出访期间，都会与国安局负责团购私烟的窗口接洽，提早1至2星期替国安局订货，等到总统班机出访归国，随着通关礼遇夹带入境。

国安局是什么单位？

1955年成立的国家安全局是台湾主要的情报机构，涉及机密保护，主要进行统合各情报、策划特种勤务两大工作，系由总统及国家安全会议成员为主，分为三大部门：情报业务处、情报支援单位、中心。

如今传出随行出访的国安人员涉嫌走私烟品，台湾师范大学政治学研究所、东亚学系教授范世平指出，这是国家安全问题，积非成是。他向BBC中文表示：“过去大家都认为没有问题，但这次数量实在太多了。”

图片版权 CNA Image caption 台湾国安局人员吴宗宪（前）丶张恒嘉涉嫌利用总统出访勤务走私菸品。

范世平解释，这是政府内部控管问题，看起来不像是单纯代购，国安局人员钻漏洞，当然很令人担心。他说：“今天走私的是香烟，看起来还好，但若未来运送毒品或枪械呢？”

他认为，最高情治单位出漏洞，对近期强调国家安全的蔡英文，在威信形象上一定有影响。

军情与航空网站总编辑施孝玮则从另一个角度看这起事件。他批评国安人员的专业用错地方，偷带烟品入境的数量实在太庞大，已经违法。不过他认为这并不会危害国家安全，因为大部分的烟品并未运上军机，主要是“逃税”，总统维安相对没有太大影响。

他也怀疑为何有国安人员可以买那么大量的免税烟品，并质疑：“这是纯粹个人所需，还是帮特定的政治团体或人物服务，需要查清楚。”

不过，他最担心的是国安局人员的的金钱价值观偏差，他说，若为了小钱都可以走偏路，被人收买，那有大钱的话，怎么办？“这需要相关单位重新教育，建立正确的价值观。”