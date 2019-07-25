中国多城市打击“北京比基尼” 露出肚子要罚款

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“为了城市文明，请穿好你的上衣！”在夏季的热浪下，中国多地政府将目光放到了中年男性露出的肚子上。

中国济南、天津、沈阳等多个城市陆续发布新规，严打风靡街头的“北京比基尼”——很多男子为了消暑而卷起上衣或敞开衣领的陋习。这种“时尚”的爱好者可能首次面临被曝光和罚款。

官员们认为，夏天把大肚腩露出来对一个大国来说显得粗鲁且有碍观瞻。这样的观点在中国社交媒体上获得了很多网友的支持，但也有很多反对者认为政府没有权利管束个人穿着。

“影响市容”

每当天气炎热时，中国很多户外活动的中年男子会卷起他们的上衣或敞开衣领，或者干脆裸露上身。这样的装束被一些在华外国人戏谑为“北京比基尼”。

今年7月，山东济南市文明办下发通知，对衣冠不整等“不文明行为”展开集中整治，包括在公共场合赤膊光膀、脱鞋晾脚、随意暴露等。

图片版权 Getty Images Image caption 热浪袭来，很多中国中年男子掀起上衣纳凉已成为习惯。

济南市文明办的一名官员说，整治主要以劝导为主，一些经劝阻不听的行为，或是频发的不文明行为，会采取曝光等方式“来提高大家的关注度，提高整个社会的文明意识”。

天津市在今年5月也颁布了《天津市文明行为促进条例》，根据该条例第55条规定，在公共场所赤膊的，公安人员将进行劝阻，如果拒不改正，将处50元以上200元以下罚款。

你可别认为这些条款只是一纸空文。今年5月17日，天津便开出了首张罚单。一名男子因在超市购物时光着膀子闲逛，被群众举报后，警察赶到现场，因继续拒穿上衣，他被处以50元人民币罚款。

整治行动在中国社交媒体引发热议，在微博的一项针对该问题的投票中，有22.3万人选择“赞同，影响市容市貌”；3.7万人选择“天热可以理解”；4.2万人选择“劝导即可，罚款没必要”。

“终于有人治理了。每次大夏天看见油腻老爷们露着大肚子，松垮赘肉的上半身旁若无人的出现在公众场合都受不了。”一名支持该行动的微博网友说。

也有反对者马上反击道：“女孩儿穿露脐装算不算不文明？帅哥露腹肌算不算不文明？是性别歧视，还是身材歧视？”

中国媒体财新网编辑安替对BBC说，他对这种禁令持支持态度。“你很难看到中国上了年纪的妇女这样做。因为中国长期都是由男性主导的，他们没有感到来自社会的压力，不用在乎服装风格。”

北京比基尼是什么？

“北京比基尼”，这个有些讽刺的名词，被认为是一群居住在北京的外国人所创造。

在2014年的英国时装周中，一位健美男模因身着露出胸膛和腹肌的衣服走秀，被一些网友拿来与北京街头露出肚子的大爷比较。以至于很多媒体纷纷报道称，北京大爷卷起上衣的行为正成为一种新的潮流趋势。

2015年，一群在中国生活的外国人在英文网站“北京人”（The Beijinger）发起摄影大赛，号召大家随手拍下看到的露肚腩照片。

最初这种将上衣撩起，露出腹部的照片被标注为“Beijing Belly”（北京肚皮），但很快它就拥有了新的名字——“Beijing Bikini”（北京比基尼）。

在《纽约时报》2016年的一篇报道里，记者将"北京比基尼"描述为一种新的消暑方式，从而让该名词广为流传。

或许是因为入乡随俗，今年5月，前NBA球员马布里（Stephon Marbury）也在微博贴出自己在北京某商店身着"北京比基尼"的照片，并写道“热死我了”。

“文明”的战役

此次新规，是中国多地首次针对公共场合衣冠不整等行为出台明文惩罚规定。但实际上，针对光着膀子或裸露上身的“膀爷”的战役，几乎已成为每年夏天的“日常”。

在河北省的邯郸市，当地交警在2011年，为2000多名“膀爷”免费发放T恤。白色的T恤上写着“争做文明使者”字样的宣传语。

2015年，河北省邯郸市的城市管理执法人员，开展了“美丽邯郸，拒绝膀爷”的专项行动。当地的官员们动员路边的小摊摊主对“膀爷”进行劝阻。

同样是在该城市，绞尽脑汁的官员们，还制作了一部专门反映这一现象的微电影《膀爷》，在全市的露天银幕上循环播放。

在这部长约5分钟的微电影中，主角是一位光头“膀爷”，因为光膀子处处被人嘲笑，甚至连孙女都嫌弃他，因为女儿的男友看见他“膀爷”的形象，导致女儿恋爱告吹，对他大发雷霆……直到他彻底与“膀爷”告别之后，才重新被社会和亲人所接纳。

安替对BBC说，针对光膀子等行为的打击，是中国持续推行的文明城市建设的一部分。

在中国，每隔三年都会评选一定数量的“全国文明城市”，该项称号被很多地方官员认为是一项重大政绩，亦是一个城市的重要荣誉。

因此，从打击街头小吃摊贩，到统一更换全市的广告牌，很多城市乐此不疲……2015年，江苏省宿迁市公布了《宿迁文明20条》，其中甚至包括吃饭不“吧唧嘴”（指吃饭时发出明显的咀嚼声）等问题。

“这种禁令很难有效实施，你很难想象警察前往每个社区，但至少会告诉人们，这种行为是丑陋的，”安替说。