图片版权 Getty Images Image caption 7月20日，建制派发起第二次集会，反对暴力及支持警察执法。

香港反对《逃犯条例》的运动已经持续超过6个星期，抗议活动从数十万、甚至上百万人参与的游行，演变成多次不同的冲突。7月1日主权移交22周年当天冲击占据立法会，7 月14日沙田游行变成警员与示威者在商场内的肉搏战，7月21日，元朗有持凶白衣人追打途人。

香港行政长官林郑月娥在连场抗争中作出最大让步，宣布《逃犯条例》修订“寿终正寝”，但她始终拒绝面对示威者的“五大诉求”。“反送中”示威者的“五大诉求”包括：要求政府完全“撤回”《逃犯条例》修订，撤销以“暴动”定性示威，成立独立委员会调查警民冲突，释放被捕示威者和官员问责下台。但香港社会也有人支持警察执法，对游行中一些示威者的举动表达不满，担忧香港稳定和繁荣。

BBC中文之前采访过反送中示威者和香港警察，此次采访了两名反对示威升级并支持警察的市民，请分享他们对近日事件的看法。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者弄污国徽触发中联办及香港政府强烈谴责。

“爱国很重要”

7月20日，元朗袭击和中联办被围堵前夕，建制派发出号召，希望警察支持者参与集会。主办单位称，人数有31.6万，香港警方说最高峰有10.3万人。

出席者陈太是10年前便来香港定居的新移民。她认为香港是中国的一部分，目前香港示威者的诉求已经不单是反对《逃犯条例》，而是追求香港独立，并针对大陆人和游客，令她感到反感。

她用带有口音的广东话对BBC中文说，“我不明白为什么示威者要挥舞英国旗和美国旗，他们很明显，就是有其他目的，这对香港是不利的，因为香港是中国的一部分。”

记者多次问她是否赞成《逃犯条例》，她拒绝回答，“其实政治我不太懂，但反对中国就是不对。”

自称来自湖南贫困家庭的她表示，嫁到香港来是觉得香港生活环境更好，但她坦言，香港这么乱，让她很害怕。

“香港人永远不明白，爱国是很重要的，只有国家稳定，大家才有美好的前途，你这样破坏，打警察，是非常不对的。”

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC现场访问游客和香港抗争者。双方如何就游行、政府、自由等话题激烈辩论？

记者问她有否在大陆参与过任何集会，她摇摇头笑说：“怎么可能？大陆是没可能这样做的，人多的地方很容易发生事情。”

香港自从2014年占领运动（又称雨伞运动）后，社会上出现明显的撕裂，黄色代表亲民主派，蓝色代表亲建制派，他们各自以“黄丝”和“蓝丝”作为称号。

这次“反送中”抗议，让两者的鸿沟再次扩大。民主派认为，林郑月娥不作让步是抗议升级的罪魁祸首。建制派认为民主派不谴责示威者暴力，是纵容示威者，建制阵营认为特首林郑月娥已经作出让步，但示威者把行动升级，影响民生，支持警方执法，而示威者冲击立法会及中联办，亦反映他们“反中乱港”，“挑战一国两制的底线”。

香港建制派曾两度发起集会，反对“反送中”示威者走向暴力，支持警方执法。

这天，陈太出席香港建制派号召的一个集会，出席人数以数万计。

“（两种抗议）不一样呀，我们是很和平的，跟那些投掷砖头的示威者不一样，”她说，“我们的集会就像一起在天安门观赏升旗般，一看就知道不会生事，政府一定不用担心的。”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 据目测，参加建制派集会的人平均年龄较大。

陈太说，自己和女儿政见不一样，她的女儿经常在电视前破口大骂政府的不是。

“我经常跟她吵架，我希望她记得自己是中国人。”

记者问她知不知道女儿的担心是甚么？陈太说，“就是所谓民主自由吧，其实我也不太清楚年轻人想甚么，我希望她好好找一份工作，不要参与政治，有民主自由，香港也不一定会变美好，最重要是大家可以安安乐乐生活。”

她的同乡前来用普通话叫她 “不要胡乱接受记者采访”， “快走快走”。随后她们一同举起了某同乡会的横额合照留念。

记者再上前问她，“你会不会担心接受记者采访会有后果吗？”

陈太回答说：“不会，我在香港。”

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“年轻人要看清，对手不是警察，是共产党”

“打得好，一早应该打了，这群后生仔搞事搞那么多天，”70岁已经退休的香港市民黄先生，在维多利亚公园与街坊讨论香港发生的元朗袭击事件。

7月21日，“反送中” 示威者在中联办大楼前，弄毁国徽和招牌，遭警方施放催泪弹驱散。令香港各界更为震惊的是，几乎同一时间，元朗百多名白衣人在元朗西铁站“无差别”袭击记者和乘客。

黄先生对BBC中文说，“白衣人是守护元朗，你看，（民主派立法会议员）林卓廷也身在现场，还有一群年轻人，一看就知道是他们先搞事。”

黄先生说，曾经在朋友的手机看到片段中，林​​卓廷与其他人在闸口内，与白衣人士对骂，并用水喉、雨伞抵挡白衣人士。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频回顾7月21日香港元朗暴力事件

“你看，林卓廷这个人，一看就知道是有阴谋。”

记者问，白衣人士打的可能不止示威者，黄先生回应说，“没办法，我们现在是打仗，要用藤条打仔，伤及无辜是正常，现在起，正常人是不会穿黑衣在街上走。（记者：你同意以暴制暴？）当然了，最好出动解放军。”

“那群废青（意旨年轻示威者）因为买不起楼，就出去搞事，他们都是被人煽动的，政府是有错，但人家都说条例寿终正寝，你还吵什么？”

黄先生从来不会身在“反送中”抗议的现场， 没有智能手机，不知道示威者经常使用的连登讨论区、加密通讯软件Telegram，他连WhatsApp也没有。

他从电视画面以及朋友在手机展示的视频中看到，“反送中”示威总是有民主派议员身在前方，“他们不断煽动示威者，坏到不行。”

多次参与香港抗议报道，身在示威现场的记者都会察觉，民主派议员或过往的示威领袖，在最激烈的抗争场面中，大多只是担当调停的角色，他们没办法左右示威者的决定。

7月1日，示威者冲击立法会，民主派议员跪地力阻，结果被示威者抬走。每当民主派领袖──特别是学运领袖黄之锋──出现时，示威者之间总会细语，“他们又来抢风头吗？”

记者对他提出这些观察时，黄先生回应说，“没有可能，（壹传媒集团主席）黎智英都去美国了，怎可能说没有外国势力？”

你的器材不支持播放多媒体材料 香港年轻人如何组织无领袖的街头抗争

黄先生自称土生土长，退休前担任大厦保安员，老伴几年前过世，儿子做司机，但甚少见面，平日最喜欢就是在维多利亚公园散步，他见证过多次在维园起步的游行和六四集会。

在他眼中的香港，和平游行是可以接受，他相信政府让步，暂缓修例是倾听民意的表现，但示威者多次占据道路，或是冲入立法会破坏，都是“过火的行径”。

“大家和平游行是没关系，但不停占路、在地铁阻人上班，就不能接受，香港不是这么乱来的，对经济不好的。”

不过，黄先生坦言，这场乱局的始作俑者是“共产党”。

“我不会认自己是中国人，我个人也反对《逃犯条例》，但示威者这样打警察是不对，只是令这个社会乱，年轻人要看清，对手不是警察，是共产党。”

“当然，这不容易，共产党现在这么强大……但你未想到一个好方法时，就不要被人煽动走出来，你这样被捕被打，是愚蠢，”黄先生说。

不同的建制阵营

根据香港大学民意研究计划做的民意调查显示，只有17%赞成修订《逃犯条例》，66%反对修例。 在建制派号召的集会中，主办方不会公开支持《逃犯条例》，焦点落在“支持警方执法”、“反对示威者暴力”，这反映建制阵营也知道，反对《逃犯条例》是主流民意。

观察人士认为，蓝黄两个阵营存在两大分歧，在于对“国家”、“民主自由”价值观的不同，以及资讯接收渠道的多元性。

香港营销顾问徐缘对BBC中文说，“蓝营的人倾向安于现状，不认为在政制上需要大型改变，但黄营则认为需要有激烈的变化，而在关心现在局势下会在每件事情上看得比较仔细，蓝营的部分人没有这么着紧，对事情可能来自一个印象、个别的画面。”

自称“黄营”的徐缘近期在社交媒体发表万字文，把建制派阵营的支持者分成不同种类，引发香港网民热议。

他举例，有些人属于“爱国系”，把国家的概念视为最重要，认为中国在面对发展过程需要时间改善。有些人则属于“利欲系”，希望靠拢政府赚钱，而大多数人是“渴求稳定”的人，他们渴望有普通生活，对暴力及社会混乱感到反感。

徐缘认为，这些“蓝营”人的目标各有不同，比“黄营”的政治光谱更为广阔。他说，虽然“黄营”也有“本土勇武（较激进）”及“温和和理非（和平、理性、非暴力）”的分别，但政治目标较为一致，更大的分歧在于手段。

图片版权 Getty Images Image caption 香港各区出现彩色纸条组成的连侬墙。

徐缘对BBC中文说，“蓝营”要改变“黄营”的想法，近乎不可能，但香港社会多年撕裂以来，“黄营”的人并没有尽最大努力争取“蓝营”的支持，并以情绪主导，先入为主地“讨厌一个人”，但要争取“蓝营”的支持，就是“对症下药”，按需求性格来施加不同的宣传方法，例如针对“爱国系”的人，要加以讲解党国之分，对“渴求稳定”的人，要突显“问题根源来自政府”的论述。

今次“反送中”抗议活动中，特别吸引媒体眼球的是，香港多个社区出现了贴满彩色纸的“连侬墙”，墙上写满“反送中”的口号，不少途人会停下来慢慢细看。

徐缘说，“连侬墙”是接触“蓝营”或政治冷感的人的重要一步，也是这场运动的一大转变，“连侬墙最大的威力，把社会上很多人求变的讯息，渗透到社区每一个角落……令到普通市民会感到事件和自己有关。”

徐缘认为，一场民主运动不能只把焦点放在前线的冲突，长远发展下去，要把战线拉阔，“争取不同意见的人支持一点也不容易，但也要做。”