中国国防白皮书罕见高调示警美台：若分裂不惜一战

图片版权 xinhua Image caption 中国领导人习近平今年初发表讲话说，同意台湾是中国民族大复兴的必然要求。

在习近平担任中国最高领导人后发表的第一个国防白皮书中，台湾问题再次成为重点。北京在台湾问题上进一步明确表态，即在台湾分离时不惜一战。

中国在7月24日发表的国防白皮书中，对外勾勒了中国军事战略重点，并重点谈到台湾问题，表示“统一台湾是国家和民族的根本利益和必然要求”。

名为《新时代的中国国防》的白皮书还说，“中国必须统一，也必然统一”，“如果有人要把台湾从中国分裂出去，中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败，捍卫国家统一。”

自从特朗普入住白宫以来，美国在中台关系之间的天平明显向台湾方向倾斜，并在台美官员互访，台湾总统过境，军售常态化等诸多敏感问题上逐步试探北京方面的底线。

北京则坚持认为台湾是“中国不可分割的一部分”，同时拒绝承诺放弃使用武力解决台湾问题。与此同时，作为台湾主要的军火来源的美国根据《台湾关系法》则有法定义务帮助台湾防御。

美国军舰进台海

就在中国发布国防白皮书的同一天，美国海军的一艘导弹巡洋舰通过了台湾海峡。美国美国海军第七舰队声明说，美舰通过台湾海峡旨在显示美国致力于建立一个自由开放的印度太平洋地区，以及按照国际法进行自由航行。

这也是美国海军近来一系列常态化穿越南海、台海动作的最新一次。

中国国防部发言人在发布国防白皮书时说，对台湾中国仍然致力于和平统一。但是他警告说，寻求台湾独立式“死路一条”。

图片版权 EPA Image caption 美国是台湾的主要军火供应国，7月初美国又批准了价值超过22亿美元的对台湾军售（台湾军舰）

中国领导人习近平今年初发表讲话说，统一台湾是中国民族“伟大复兴”的必然要求。

美国是台湾的主要军火供应国，7月初美国又批准了价值超过22亿美元的对台湾军售，出口包括坦克和毒刺放空导弹等武器。中国已经表示要对象台湾出售军火的美国公司实施制裁。

除台湾问题外，中国国防白皮书还提到了西藏和新疆的所谓“藏独”和“东突”分裂主义威胁。

白皮书说，自2014年以来，武警部队帮助新疆政府打掉暴力恐怖团伙1588个，抓获暴力恐怖主义分子12995人。

联合国人权理事会指责中国在新疆建再教育营地拘禁约百万穆斯林少数民族的做法。

图片版权 Reuters Image caption 《新时代的中国国防》白皮书说，中国军队将不惜一切代价，坚决予以挫败，捍卫国家统一。

中国官方媒体指责关于新疆和西藏的人权指责是美国对中国的诬蔑，而且是美国打压遏制中国总体政策的一部分。

改变台湾现状？

这次中国国防白皮书比较明确地指责美国是破坏全球战略稳定的主要不稳定因素。白皮书说美国已经调整了国家安全和防务战略，执行单边主义政策。美国一再挑衅和激化国家间的紧张关系，大幅度增加国防开支，破坏了全球的战略稳定。

中美建交后双方在1982年签署了所谓的“8·17公报”，承认“一个中国”立场，台湾是中国的一部分，但并没有说明是哪个中国，也没有明确承认中国大陆对台湾拥有主权。

美国国会当时还制定了《台湾关系法》，指导美台关系。美国反对台海两岸任何一方改变现状，同时也不支持台湾独立。在主张台湾独立的民进党执政期间，美国多次表示不支持台湾独立。

美国总统特朗普上台后加大力度在印度洋太平洋地区遏制中国的军事影响，台湾的防务作用也越来越被美国重视。尽管如此，美国的一些亲台湾人士似乎仍然对目前台湾地位模糊的现状感到不满。

负责亚太安全事务的助理国务卿薛瑞福(Randall Schriver)去年10月证实华盛顿正努力同台湾建立“更正式的对外军售关系”。

在台湾的美国记者霍頓（Chris Horton）报道说，美国在台湾新落成可容纳400名外交人员的价值2.5亿美元的新馆。美国海军陆战队将负责新馆安全保卫。但台湾一直没有得到美国足够的承认，而且其主权安全受到来自中国大陆越来越多的威胁。