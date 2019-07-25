图片版权 CNA Image caption 台湾总统蔡英文等多名政府官员，反对“一国两制”。

台湾总统蔡英文指出，今年初中国领导人习近平提出“一国两制台湾方案“后，大陆已对台湾全面渗透。她对媒体说，为了国家安全，将会修法规范“中共代理人”。

目前该法案有多种版本，像是危及国安者，罚3年以下徒刑并科500万以下罚金，又或是类似美国的“外国代理人登记法”，要求境外势力，资讯登记透明化，让外界知道谁是代理人，预计9月立法院会期开始后修法。

为何提“中共代理人”？

今年5月，中国《北京日报》集团主办丶旺中协办的第4届两岸媒体人北京峰会，有近70家台湾媒体的高层出席。《金融时报》7月16日发表一篇报道，引述匿名记者指台湾的旺旺中时媒体集团（旺中集团）旗下的《中天新闻台》及《中国时报》，接受大陆国台办指示处理新闻。

旺中集团事后发声明表示该报道是“恶意中伤”，并对《金融时报》驻台记者席佳琳（Kathrin Hille）提告诽谤，国台办也回覆“无中生有，别有用心”，并批评是民进党政府“通过外国媒体炮制谣言，是拙劣的政治和选举伎俩”。

图片版权 CNA Image caption 台湾《中国时报》社长王丰对《金融时报》日前指称旺中媒体接受中国国台办指令作新闻一事，表达最严重抗议。

无国界记者组织24日发出新闻稿表示，旺中集团滥用法律骚扰席佳琳，“考虑到旺中集团公开亲中，《金融时报》的报导相当合理”。

台湾官方也有相关回应，行政院7月17日就表示，政府期盼媒体自律，被点名的媒体应该自己清楚说明，排除国人、观众与读者的疑虑，发言人Kolas还强调，中共代理人的样态非常多，媒体只是其一，并指出：“中共代理人的修法有其必要。”

她并说明，修法重点不是打压新闻自由，而是针对有政治目的的政治行为大架构下进一步规范，而商业文化行为则不在规范内。

对于“中共代理人”修法，国民党团指出，中共代理人定义不明，恐造成执行困难，而许多台商则担心会影响两岸关系。

像是大陆全国台湾同胞投资企业联谊会长李政宏，就强烈反对“中共代理人”修法，并呼吁民进党政府，别再对两岸关系有过多激烈的、充满对抗性的语言，影响两岸关系。

他更批评，政府不能清楚界定何谓“中共代理人”，贸然修法就是在制造“白色恐怖”。

台湾陆委会副主委陈明祺25日在例行记者会中表示，立法院各政党目前都对修法提出不同草案，有些采禁止规范，有些采登记制度，对所规范的代理关系和样态有不小差异，内容也有出入。

台湾旺中集团的基层记者

至今，中共代理人法案的细节尚未确定，不过就在一个月前，台北6月23日举行一场反“红色媒体”的示威游行，万人上街所抗议的对象就是被《金融时报》报道，接受国台办指示的旺中集团。

一名不愿透露姓名的前《中国时报》记者告诉BBC中文，自从旺中集团买下《中国时报》后，报社就以两岸新闻优先。他举例：像是有大陆党委书记层级的官员拜访，无论是否具有新闻价值，都必须放弃当天其他采访行程，以采访大陆官员最优先。

他指出，在旺中集团旗下工作的记者，已经没有自主空间，常为了报社立场而在头版批评政府，违法比例原则。

他并以韩国瑜新闻为例，指同事集体去报导造势大会，每个人都有奖金，但采访重大、独家或内幕等新闻，却不一定有奖励，那何必努力？他说，编辑会告诉你“领薪水，办事就好，不要想太多”。

图片版权 CNA Image caption 台湾高雄市长韩国瑜7月24日因担心树洞积水成孳生源，爬上树探察树洞积水。

他表示，虽然编辑部不会直接表明要支持韩国瑜，但会要求你放下手边工作，并称上头指示，要全力支援韩国瑜相关新闻，他说：“因此真正想跑的新闻，根本没办法做。”

据介绍，《中国时报》创立于1950年，原为台湾相当具有公信力的报纸，1986年一度达到日发行量120万份。2008年11月，集团易主给食品生产商旺旺集团经营后，风格就逐渐转为亲中国大陆政府的立场。

2014年后，《中国时报》大幅改版，明确树立目标“中国认同、真爱台湾、终局统一”，变为亲中立场。2019年“六四”周年纪念期间，《中国时报》资深记者当年在1989天安门事件中被解放军开枪中弹、一系列相关专题与深度报导等通通在网络上被移除，被外界批评根本是“臣服中共”而自我审查。

另一名曾在旺中集团旗下中天新闻任职的记者，则向BBC中文表示，该新闻台报道非常偏颇，上层要求的角度与立场，不能改变。她说：“老板要挺谁就要挺谁，就算访问对象错误都没关系。”

今年3月，《中天电视台》曾因“报导特定政治人物过高”与“未经查证”遭到台湾政府罚款100万元新台币，不过很多支持韩国瑜的民众，仍表示支持中天电视。

针对“中共代理人”修法，《中国时报》前记者表示赞同，但他认为，不应该针对旺中集团放大检视，而是要针对所有境外势力，否则未来若国民党执政，“就要处罚报导立场偏民进党的媒体吗”？

因此他认为，应该揭露机构与境外势力的利害关系，公开透明媒体陈述内容，是否代表某集团和政权，允许阅听者能得到完整资讯。

中共代理人修法系参考美国？

美国在1938年制定外国代理人登记法（Foreign Agents Registration Act，FARA），要求代表美国境外实体从事政治或宣传的个人，在司法部登记并披露他们的关系、活动及相关收支，要求登记与公开资讯。 当年立法的目的是为了遏止纳粹德国在美国的影响，但当局并不是经常引用这条法规。美国司法部2016年的数字显示，在1966至2015年间，美国只有7宗与这部法律有关的案件。

图片版权 Getty Images Image caption 新华社2011年在美国纽约时代广场租用宣传看板，引来示威。

美国司法部去年就要求新华社和中国环球电视网（CGTN）登记为外国代理人，据媒体报导，CGTN已于今年2月完成登记，但表示自己不从事"政治活动"，登记是基于与美国当局合作的精神。

数据显示，美国目前有400个以上的登记代理人，代表超过600个外国委托人，民进党驻美代表处也在其中。