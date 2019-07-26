图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿以国家安全为由制裁华为，并施压其他国家要他们禁止华为参加5G网络建设。

俄罗斯高调为中国电信巨头华为受到美国制裁鸣不平，指责美国的政策“不公平”和“不恰当”。

华为是世界领先的电讯设备供应商，也是第二大智能手机制造商。美国政府以安全理由制裁华为，并对其他国家施压要他们禁止华为公司参加他们的5G网络建设。

近日，俄罗斯在印度新德里的副大使巴布什金（Roman Babushkin）在金砖国家巴西峰会前的新闻发布会上高调表示，“金砖国家”反对不公平竞争，而美国对华为的政策不恰当。巴西和中国代表也参加发布会。

新德里中国使馆的副代表也在发布会上说，所有金砖五国都面临发展经济的共同任务，而且金砖国家会联合应对挑战。

图片版权 xinhua Image caption 6月初在中国领导人习近平和俄罗斯总统普京会晤期间，华为同俄罗斯电信公司MTS签署下一年在俄罗斯建设5G网络的协议。

作为金砖国家中的最大成员国，中国同美国正深陷贸易争端。俄罗斯从去年开始也受到美国依据其“美国敌对国家制裁法案”实施的制裁。

中俄共建5G

华盛顿一直敦促其盟国限制在其5G网络中使用华为设备，说北京会利用华为建造的电讯设施进行间谍活动。但华为一再否认其设备具有任何安全方面的风险。

中国领导人习近平和俄罗斯总统普京在6月初会晤期间，华为同俄罗斯电信公司MTS签署下一年在俄罗斯建设5G网络的协议。俄罗斯电信公司MTS透露，按照协议，俄罗斯将在2019-2020年间发展5G技术并推出第5代网络。

图片版权 Getty Images Image caption 目前印度正在考虑是否允许华为参加该国的5G测试并征询各部门的意见。

在华为成为不断升级的中美贸易战的焦点时，俄罗斯同华为在5G网络的合作无疑对这家总部在深圳的中国电讯巨头雪中送炭。

特朗普政府以华为可能为中国收集情报为由禁止美国公司向华为出售高科技零部件。分析说，美国的制裁决定很快会生效，可能会让手机严重依赖美国芯片的华为公司受到很大影响。

金砖五国各有打算

目前印度正在考虑是否允许华为参加该国的5G测试并征询各部门的意见。印度媒体报道说，印度相关部门在此问题上存在分歧。

在其他金砖国家当中，南非也欢迎华为公司帮助该国建设5G网络；巴西虽然已经允许华为参加该国的5G网络建设，但是瑞典的爱立信则似乎在整体筹划中占据重要位置。

除金砖五国之外，美国政府当下着重对英国施压，希望促成英国禁止华为参加新一代移动网络建设。

美国官员表示，允许华为加入英国的5G网络会造成敏感信息泄露的危险，危及“五眼”（Five Eyes）联盟中的情报分享。

所谓“五眼”或“五眼联盟”是冷战时期英美牵头组成的国际情报分享组织，成员有美国，英国，澳大利亚，加拿大，新西兰等5个英语国家。目前其中的澳大利亚，加拿大和新西兰都对华为公司实施了不同程度的限制。

华为参加英国5G网络的问题在政治上很敏感，英国前首相特蕾莎·梅没有对此作出最后决定，英国国会议员已经敦促新首相约翰逊尽早作出决定。

英国议会下院情报和安全委员会主席格里夫警告说，对华为问题迟迟不做决定会“损害英国的对外关系”，这种不确定状况会影响英国在全球的地位。