图片版权 CNOOC Image caption 2014年北京将深水油气田钻井平台"海洋石油981"部署到同越南有争议的海域，遭到越南海军军舰拦截和骚扰。

在中越南海对峙紧张持续的时候，有报道说，越南在南海万安滩部署的钻井平台工作时间延长。

此前南华早报报道说，越南在南海争议水域钻探石油招致中国对峙。越南外交部说，要在同北京的对峙中捍卫主权。

位于南沙群岛西侧的万安滩目前由越南控制，越南认为拥有那里海域的主权。中国认为万安滩属于中国。万安滩水域有丰富的油气资源。

越南公司证实已经把“白龙5号”（Hakuryu-5）钻井平台的作业时间从7月30日延长到9月15日。

在越南进行钻探行动后，中国指责越南侵犯了中国在万安滩的主权。而且中国船只被派往有争议水域组织越南的勘探活动。

越南拒不后退

中国的石油测量船只及随行的武装舰艇随即进入有争议海域。越南在7月19日指责这些船只侵犯了越南主权，并要求中国舰船立即离开。

图片版权 AFP Image caption 2014年中国在南海争议水域勘探石油引发同越南在海上对峙。越南国内还发生了大规模反华抗议和骚乱，造成多人死伤。

新加坡拉惹勒南国际研究学院的海事专家高瑞连（Collin Koh）认为，中国部署的舰船将延迟“白龙5号”平台的钻探活动。

高瑞连说，在越南取消同雷普索尔公司合同之后，越南就决心不再对中国在压力下做出让步，维护在专属经济区内的能源勘探活动。

2017年面对来自北京的压力，越南取消和西班牙国家石油公司雷普索尔的钻探合同。

据新加坡海事专家高瑞连分析，越南决策层还考虑到其他因素，即顶住中国压力不仅对国内民众显示决心，而且还有助于吸引国际注意力，得到国际帮助。

中越长期对峙

美国的战略和国际研究中心（CSIS）说，中国的海洋勘探船“海洋地质8号”7月3日开始在南沙群岛海域进行勘探。之前中国的海警船在越南补给船附近“以危险的方式”游弋。

图片版权 xinhua Image caption 美国的战略和国际研究中心（CSIS）说，中国的海洋勘探船“海洋地质8号”7月3日开始在南沙群岛海域进行勘探。

这次在南海有争议海域越南和中国的舰船已在石油勘探海域对峙数周时间。

2014年北京将深水油气田钻井平台“海洋石油981”部署到同越南有争议的海域，遭到越南海军军舰拦截和骚扰。越南境内发生了大规模的反华抗议，和针对中资企业的暴力攻击，造成多人死伤。

中国用“九段线”把南海划入中国版图。“九段线”由9条断续线组成U形围绕南海，距离菲律宾，马来西亚和越南海岸数百公里，最南端距中国大陆2000公里。

最近中国同越南在海上发生对峙后，美国随即发表评论指责中国，要求中国停止“霸凌行为”。美国国务院7月20日指中国对邻国海上油气勘探一再做出挑衅，对地区能源安全构成威胁。

美国一再在南海问题上表明立场，警告中国。中国认为美国是南海紧张局势背后的主要因素，加强姿态是“亚太再平衡”战略的表现。