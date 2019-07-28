香港示威：抗议者不顾警方反对，将集会变游行向警暴说不
- 2019年 7月 28日
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上周香港警方和示威者曾在上环发生激烈冲突，本周日（7月28日）示威者在上环发起游行，谴责警方暴力。
游行原定下午3时从中环遮打花园游行至西环中山纪念公园，并在公园举行集会至晚上11时。香港警方再次发出反对通知书，反对游行及中山纪念公园集会，但批准在遮打花园集会。游行发起人刘颖匡指暂时没有组织游行计划，但如果市民自发游行他会支持。
警察公共关系科高级警司余铠均集会前见传媒时表示，如果市民仍坚持参加警方反对的游行以及在中山纪念公园的集会，都是违法行为。
下午3时40分许，大批抗议者由中环德辅道中往金钟方向行走，一路喊着“香港警察，知法犯法”、“黑警无耻”等口号。
周六（27日），尽管警方发出反对通知书，仍有大批香港市民参加“光复元朗”游行，随后与警察爆发冲突，截至目前有24人受伤，游行申请人钟健平周日下午被警方拘捕。