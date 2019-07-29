图片版权 Reuters Image caption 超过一半的美国商会成员对香港的前景感到悲观。

香港连续多个星期发生示威以及不同规模暴力冲突之际，香港美国商会（AmCham）的调查显示，国际公司对香港的短期前景感到悲观。

香港美国商会在周一（7月29日）发表的一份对商会成员进行问卷调查显示，随着香港街头的暴力冲突升级和政治陷入僵局，加深外国企业担忧，香港正在变成一个风险更高的地方。

在回应问卷调查的成员当中，有38.3%认为香港近期的政治抗议令香港短期前景悲观，但相信这座城市在之后会重整旗鼓；33.3%的成员则认为香港的长远前景已经受到不可修复的破坏。

只有7.1%的回应者对香港的感觉与过去一样。

商会报告发表当天，正值中国国务院港澳办首次就香港局势召开新闻发布会之，当天香港股市开市亦应声下跌331点。

商会敦促香港政府立即采取措施和实质行动，处理近日示威的根源问题，重拾外界对亚洲国际金融中心的信心。

图片版权 Getty Images Image caption 持续的示威与冲突令外界担心香港作为亚洲金融中心的前景。

“过去一周，我们接受问卷的成员当中绝大多数都表示，政府需要处理抗议的深层原因，而不仅从短期法律和秩序的层面上遮盖社会不稳的表面裂痕，”香港美国商会会长早泰娜（Tara Joseph）在声明中说。

香港正处在1997年主权移交以来最严重的管治危机，民众连续多个周末在街头进行游行抗议，议题从反对香港政府修订逃犯条例，逐渐演变为质疑警队滥权、抗议中央对香港加强控制和对香港政府高层管治认受性的怀疑。

部分示威演变成暴力冲突，包括冲击政府总部、闯入立法会、围堵警察总部以及涂污中央驻港机构中联办里的国徽等；香港警方则在冲突中向示威者施放了催泪弹和发射橡胶和布袋子弹，以武力驱散示威者。

最近这个周末香港警方在示威中拘捕了至少49人。

示威者的要求包括撤回逃犯条例修订的议案，设立独立调查委员会调查警民暴力冲突以及特首林郑月娥辞职等等。

你的器材不支持播放多媒体材料 彭定康谈逃犯條例修訂

香港特区政府在6月15日的暴力冲突之后宣布暂缓逃犯条例修订，但对其余诉求至今未作回应。

近几个星期，示威行动不时令香港部分区域陷入瘫痪，以及令立法会和一些政府部门动作陷于停滞。

外界预料未来仍将有持续的示威行动，已经有官员指，示威持续将会对香港经济造成影响。

香港美国商会指，该机构没有意图成为一个政治组织，但是建议香港政府完全撤回逃犯条例修订以不再给公众继续质疑的空间，设立独立调查委员会，并认为香港政府应该在“一国两制”框架下给予坚实的管治，以重树国际社会对香港自治的信心。

美国商会在香港代表超过1200个成员，问卷在7月23日进行。该机构指，至7月25日午夜，收到约12%的成员的回应。