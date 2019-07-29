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中国国务院港澳事务办公室发言人7月29日（周一）表示，北京政府坚决支持林郑月娥及香港特区政府，坚决支持香港警方。

这是中国国务院港澳事务办公室首次就香港连日示威局势举行记者会，宣布港澳办当前立场与看法，回答记者提问。

港澳办发言人杨光称，一个多月来香港的“游行示威和暴力冲击活动”对香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象造成“严重影响”。

他就香港局势发表三点意见。他表示，希望香港社会各界人士旗帜鲜明地反对和抵制暴力，希望香港社会各界人士坚决守护法治，希望香港社会尽快走出政治纷争，集中精力发展经济、改善民生。

他称，北京政府“坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。”

“我们特别理解和体谅香港警队及其家人所承受的巨大压力，借此机会，谨向一直坚守岗位、恪尽职守、无惧无畏、忍辱负重的优秀香港警察，致以我们崇高的敬意，”杨光说。

自6月初以来，香港因为修订《逃犯条例》已连续八周发生大规模游行示威活动。期间警察与示威者之间冲突不断升级，最近连续两周周末有示威者前往中联办附近与警方对峙，警方执法操作问题持续面临公众拷问。