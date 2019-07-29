香港示威：柯文哲呼吁大陆参考蒋经国晚年政治放松

图片版权 Getty Images Image caption 蒋经国宣布解严，是台湾历史的转折点。

香港六月初起接连大规模示威抗议，警察与示威者之间的冲突更不断升级。港警强势清场及元朗无差别袭击等画面，传回台湾引发社会高度关注，政治人物也纷纷对香港情势发表看法。

柯文哲评香港示威：“一根火柴不会造成大火”

台湾政治人物从6月初就开始针对香港情势发表相关谈话。台北市长柯文哲7月29日表示，“一根火柴不会造成大火”，香港的问题，恐怕中国大陆要很严肃面对。

他说，强大的台湾，才能够提供香港更多资源跟保障。他还说，台湾太虚弱，大陆处理香港会更不手软，因此强大的台湾会让大陆处理香港会稍微多一点思考。

图片版权 CNA Image caption 台北市长柯文哲表示，只有强大的台湾，才可以提供香港更多的保障。

他夸赞大陆经济成就相当了不起，但认为政治和经济的发展，不可能长期产生很大的落差。柯文哲说，台湾过去30年的民主化过程可以给大陆启示，“蒋经国晚年在政治上逐渐放松，大陆可以参考看看。”

柯文哲所指的是台湾前总统蒋经国晚年实施民主。他在1987年宣布解严，也促成1996年台湾第一次总统直选。对此，外界有很多不同的揣测，没有定论。有的指是受到了来自美国的压力，也有人认为蒋经国见到民主是大势所趋，所以不得不而为之。

台湾明年1月将举行大选，国民党及民进党分别推派韩国瑜及蔡英文竞选，无党籍的台北市长柯文哲参选与否被外界视为是左右选情的关键，但至今他尚未宣布是否参选。柯文哲幕僚曾向台湾媒体透露，柯文哲应该九月会有定论，但不一定会立刻对外宣布。

台湾总统蔡英文则从“反送中”抗议发生后，多次发表言论，支持香港并反对一国两制。日本放送协会（NHK）于7月27日播出的蔡英文专访中，蔡英文对于香港政府，目前加强取缔“反送中”示威游行一事表达忧心，除了重申绝对不接受“一国两制”也说：“希望'今日的台湾'将成为'明日的香港'。”她强调，希望香港能像台湾一样，民主、言论自由都能受到保障。

图片版权 CNA Image caption 针对中国想以“一国两制”统一台湾，蔡英文强调，这是中国企图片面改变现状，并重申绝对不接受“一国两制”统一台湾。

NHK在报道中也提及，反送中抗议让台湾人对中国起戒心，可能会左右明年总统大选的结果。

蔡英文7月29日公开批评国民党没有声援香港。她对媒体说：“我想问国民党，如果守护中华民国就是守护自由，为什么香港在争取自由、民主，从来没有听到国民党还是它的候选人有任何支援香港的声音？”

国民党在7月28日举行全国代表大会（全代会），正式提名高雄市长韩国瑜参选2020年台湾总统选举。韩国瑜当天致词并未提及香港示威，也未对香港情势发表评论。

韩国瑜强调明年总统大选是一场攸关中华民国存亡、攸关我们台湾下一代未来的生死鏖战。他批评民进党执政无能，批评民进党有意识地消灭中华民国、把海峡两岸带向战争边缘。他说：“只有国民党执政，中华民国才会有稳定的发展、平和的两岸关系。”

高雄市长、国民党总统参选人韩国瑜，曾经在7月22日针对香港示威发表评论，当时他接受媒体采访时表示要谴责暴力，呼吁香港政府一定要倾听民意。

韩国瑜说：“香港政府真正要倾听人民到底内心有什么样的不满？一定要好好仔细的倾听，我觉得这是我们身为台湾人，对香港所抱持的期待。”

台湾社会高度关注香港情势

图片版权 AMBER WANG Image caption 从六月初起，香港已经连续八周举行大规模游行集会。

除了政治人物对香港情势表示看法，台湾社会也持续关注香港“反送中”示威，电视政论节目多次讨论香港政局。7月28日、29日的集会及警民冲突，台湾媒体也不断以手机推送及电视插播等方式，即时更新相关报导。

7月26日，由香港人募集经费，在台湾《自由时报》刊出“保卫台湾，重夺香港”头版广告，一度在网路引发讨论。另外，在台求学的香港学生也发起募集头盔活动要声援香港，至今在台北及高雄共已募到超过1000顶头盔。

也有人在台北布置“连侬墙”要声援香港的反对修订《逃犯条例》运动。该墙上贴满“香港加油”、“永不放弃”的字条表示支持与鼓励，但因为没有事先申请并核准，而遭到拆除。