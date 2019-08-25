图片版权 Xinhua Image caption 贺一诚虽然曾担任立法会主席和行政会成员，但未曾担任任何官职。

澳门行政长官换届选举8月25日举行，前立法会主席、前中国全国人民代表大会澳门区常务委员会委员贺一诚以唯一候选人姿态出席投票大会。

澳门行政长官由400人选举委员会提名并投票产生，贺一诚取得其中378人提名，当选几乎毫无悬念。然而，澳门《行政长官选举法》并无自动当选机制，因此仍须投票，“候选人得票超过选委会全体委员的半数即可当选”。

1999年第一届澳门特首选举有两名候选人，但自此之后，特首选举从未试过有多于一人顺利成为认可候选人。这次贺一诚以392票当选，另有七张白票和一张废票。

贺一诚虽然已在澳门政坛活跃多年，但外界对其了解相对有限。政治学者向BBC中文记者指出，贺一诚长期保持低调。

耕耘政坛

贺一诚1957年6月12日于澳门出生，祖籍浙江知名商城义乌，1976年毕业于传统名校培道中学，1992年开始在浙江大学深造，学习机电和经济专业，后被浙江大学聘为客座研究员。不过，无论是其竞选网站之履历，还是中共《人民日报》人民网曾刊登之全国人大委员履历，均未提及其大学本科经历。

贺一诚是贺田工业有限公司董事总经理，澳门《力报》指出，贺一诚先父贺田有“澳门工业第一人”、“澳门霍英东”等称号。《人民网》称贺一诚“改革开放以来，在内地珠海、佛山、杭州、宁波投资设厂，加强同内地经济合作与科技交流，发展高科技加工业”。据贺一诚于2018年1月作为立法会主席，向澳门终审法院提交之财产申报，他在家乡杭州与珠海也有投资。

亲北京大报《澳门日报》2004年12月对贺一诚的一篇专访称：“他从最底层做起，当过工人、科长、副厂长、经理，一步一步成为澳门贺田工业有限公司的董事、总经理，成为父亲贺田心目中的‘守业者’。”

贺田最为澳门人熟知之产业为玩具生产。2007年9月，美国美泰公司大批玩具因质量问题被退回中国事件爆发，贺一诚指控美国品牌厂家”违法“玩政治游戏，与质量无关，呼吁以承包加工订单为主的澳门厂家要求买方以现金交易，以防买方“肆无忌惮地退货”。

不过，直到1999年治权移交之前，贺一诚几乎从未涉足澳门政坛。但他自1987年起，连续五届担任中国人民政治协商会议浙江省委员会（浙江省政协）委员，并曾担任常委。他又自2000年起出任中国全国人大代表，一年后成为全国人大常委，直到2019年辞职参选特首为止。

澳门向有三大家族之说——第一任特首何厚铧所属之何贤家族、现任特首崔世安所属之崔德祺家族、马万祺家族——也有人加上“赌王”何鸿燊家族合称澳门四大家族。澳门大学政府与行政学系副教授余永逸向BBC中文记者指出，贺田家族并未打入这传统精英阶层，因此贺一诚向来行事低调。

1999年澳门治权移交前夕，贺一诚亲姊贺定一担任澳门特别行政区筹备委员会副秘书长，贺一诚则成为特区第一届政府推选委员会委员，何厚铧当选为首任澳门特首。2004年何厚铧连任，贺一诚首次获委任为行政会委员。

2009年，贺一诚首次成为立法会议员，并辞任行政会。2013年连任后当选立法会主席，2018年再度连任议员及主席，直到2019年辞职参选特首为止。

澳门政治素来以各式社团为运转核心，贺一诚也在多个社团中位居要职，或是受封为名誉会长，例如中华总商会与镜湖医院慈善会。

但余永逸说，“贺一诚跟传统精英群体比较，他并非核心的一群，甚至说贺家在建制派阵营里不太受到重视”，他这次参选意味着澳门社会希望这样的“非核心人物"能为澳门政治带来一些改变。

议长生涯

图片版权 Getty Images / South China Morning Post Image caption 贺一诚刚上任议长即遇上“反离补”争议。

贺一诚出任立法会主席后不久，发生“反离补事件”。2014年，特首崔世安及其政府向立法会提交《候任、现任及离任行政长官及主要官员的保障制度》法案，拟规定特首及主要官员离职之后仍可领取长俸、补贴、一次性巨额津贴；特首在任期内享有刑事豁免权。批评人士质疑法案推出速度过快，且是官员的“自肥”之举，结果爆发有2万人参与的5·25游行，和有7000人参与的5.27包围立法会示威，澳门民主派称之为“光辉五月”。

崔世安政府两天后致函立法会撤回《离补法草案》。贺一诚于8月份总结该立法年度工作时说，领导人必须听不同意见，“要是永远都只唱赞歌，我想这领导人以后会碰到更多更大的问题”。

此后一段时间，贺一诚偶尔被质疑其裁决是否带有政治判断，但除此之外，争议不算很多。直到2018年8月，中葡文双语周报《澳门平台》披露立法会资深葡萄牙籍法律顾问简天龙（Paulo Cardinal）及戴保禄（Paulo Taipa）在毫无原因下不获续约，引起民主派直选议员苏嘉豪、吴国昌与葡籍直选议员高天赐关注，要求解释。贺一诚向媒体坚称只是正常人事变动，并强调不应把此事推向民族问题。

参选特首与国籍问题

图片版权 AFP Image caption 澳门仍有不少居民保有完整葡萄牙公民权与护照。

贺一诚于2016年8月被当地媒体追问会否参选特首，当时他明确否定。去年9月再次被追问相同问题，他称不会回答假设性问题。然而，澳门媒体一向将其视为热门人选之一。

至2019年2月，贺一诚首次透露“积极审慎考虑”参选，继而于4月向北京全国人大请辞。6月18日，贺一诚正式宣布参选；7月5日，贺一诚向澳门立法会辞任立法议员职务。

7月22日，贺一诚向行政长官选举委员会递交提名表格。按照规定，任何合资格澳门居民取得400名选委中的66人提名，即可参选。贺一诚取得378份提名，因此虽然另有五人表态有意参选，但均无法获得足够提名挑战贺一诚。

从贺一诚表态参选起，其国籍问题马上成为关注焦点。葡文报《今日澳門》于4月指出，在澳门出生的贺一诚拥有葡萄牙国籍，但已因应澳门特首必须为中国公民而开展放弃国籍程序。

贺一诚6月份发表参选宣言时则称这是历史问题，强调自己是“全血统的中国人”，且自进入中国全国人大以来并未续签葡萄牙护照与澳门葡籍认别证，并已获得里斯本中央登记局答复，其一切登记资料均已被注销。