香港抗议：“不合作运动”在争议中进行

图片版权 Getty Images Image caption 口罩与头盔成了香港示威者的标志，在这次"不合作运动"也没有例外。

香港反对《逃犯条例》修订的后续示威浪潮持续，更有市民在网上组织发起“不合作运动”，在多个地铁车站阻碍车门关闭，令列车无法开出。

香港铁路公司（简称“港铁”）周二（7月30日）早上发出通知，收到多宗报告指乘客阻碍车门关闭和按动月台上的紧急按钮，令列车无法正常运作，上班族的行程受阻。其中穿越重要工商业地区的观塘线和港岛线更一度暂停部份服务。

就在前一天，中国国务院港澳事务办公室召开记者会，重申北京政府支持香港政府和特首林郑月娥的施政，又希望香港社会尽快走出政治纷争，集中精力发展经济、改善民生。

林郑月娥上月宣布暂缓《逃犯条例》修订，之后更形容修例工作已经“寿终正寝”，但示威者仍然坚持她要正式撤回修例建议，同时成立独立委员会，调查风波中警察滥用权力等指控，香港各处多次抗议中爆发严重警民冲突。

以年轻人为主导的网络讨论区，许多留言对“不合作运动”的评价正面，但上班族和舆论对这次行动的反应呈两极。反对者批评行动影响普通市民，会造成反效果；支持一方认为政府必须积极回应示威者的要求，才能平息风波。

图片版权 EPA Image caption 列车无法开出，月台挤满无法上车的乘客。

Image caption 部份地铁服务暂停，一些乘客向职员查询临时交通安排。

“不合作运动”中首当其冲的港铁

香港警察早上差不多8时接到报告有人在市区观塘线一个车站阻碍列车车门关上，警察到场处理，一些乘客与参加“不合作运动”的人吵架，发生推撞。港铁最后宣布暂停观塘线部份服务，安排接驳公车接载乘客。

BBC中文记者现场观察所见，最高峰时期观塘有过百名乘客轮候接驳公车，秩序良好，但当区路面交通同时挤塞，成功登车的乘客仍然被困路上。不计算轮候接驳公车的时间，原本乘坐地铁只须五分钟的车程变成至少半小时。

乘客对运动的反应两极，一些认为香港政府应尽快回应示威者的要求，包括成立独立委员会调查警察滥权、怀疑黑社会份子早前在元朗车站无差别袭击途人的事件，和正式撤回《逃犯条例》修订，香港社会才会回复平静；但也有乘客认为示威者表达意见的时候不应影响其他人。

港铁在早上差不多11时再宣布，港岛线有类似情况发生，暂停那条路线的部份服务，又派出职员在车站外要求乘客乘坐其他交通工具，附近的公车站、计程车站和电车站有许多市民排队。

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥早前已暂缓《逃犯条例》的条订建制，多名高级香港官员也先后道歉，但示威活动没有平息的迹象。

地铁服务在中午12小时过后慢慢恢复正常。香港运输及房屋局局长陈帆接受传媒访问时呼吁示威者应“透过其他和平、理性的方式表达诉求”，又认为他们在发起行动前应该考虑其他市民的需要。

香港铁路规定指出，在非紧急情况下按动紧急按钮或干扰地铁车门都是违反规定的行为，不恰当使用紧急设备面临最高5000港币罚款，但港铁总经理郑群兴没有透露有没有示威者被检控。

网络也流传港铁列车司机会在周二发起罢工，郑群兴只说他相信司机是“专业的团队”，又透露只有一两名职员请病假，是正常水平，没有影响列车运作。

图片版权 Getty Images Image caption 一些乘客与示威者发生争执，批评对方阻碍其他人上班。

影响“言之尚早”

此前，香港示威者多次发起其他“不合作运动”，包括堵塞一些政府大楼和公共交通设施，同样引来一些不满。之后一些示威者向途人派发传单，表达他们的要求，又向途人因为示威行动造成的不方便道歉。

香港理工大学专上学院讲师李峻嵘接受BBC中文访问时说，他认为目前要判断这种“不合作运动”会如何影响整场反对《逃犯条例》修订运动的言之尚早。

他形容，各个阵营的举动对事态发展都会有影响，接下来仍然需要观察这些“不合作运动”真正影响到多少人、行动会否升级等因素，也要观察政府会否再犯下如元朗袭击等的错误。

数十名手持木棍等武器的人7月21日在元朗区一个车站袭击途人，造成多人受伤。香港警察被批评市民报案后超过半小时才抵达现场，反应缓慢，政务司司长张建宗之后为事件道歉。

一些香港公务员计划周五（8月2日）举行集会，正在向警察申请“不反对通知书”，希望把市民的声音反映给政府。李峻嵘认为，如果警察禁止集会，将会是香港政府处理风波的又一错误。

图片版权 EPA Image caption 林郑月娥早前已暂缓《逃犯条例》的条订建制，多名高级香港官员也先后道歉，但示威活动没有平息的迹象。

香港媒体评论认为，香港社会应反思这种“不合作运动”有什么意义，这种阻碍行为会“比一般示威更容易挑起不满”，因为它只会影响依靠公共交通上班下班的普通市民，主事官员完全可以置身事外。

李峻嵘认为示威者每次行动升级都有风险，可能令同情反对《逃犯条例》修订运动的人改变态度，但他同时留意到同情运动的人对示威者行动的接受程度越来越高，例如数年前警民冲突中的批评对象往往是示威者，但现在的矛头就指向警察。

“当然如果政府有实质让步，例如成立一个不少市民可以接受的委员会来调查事件，主流民意对不合作运动、以至罢工的想法就会很不一样。”