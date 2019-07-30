图片版权 Getty Images Image caption 华为手机位於云南省芒市的巨幅海报。

中国电信设备巨头华为7月30日公布上半年业绩，营收为人民币 4013 亿元，年增 23.2%，利润率为 8.7%。

另外，根据市场研究公司Canalys 数据显示，华为第二季在中国手机市场市占率升至38%。分析解释称，这是因为零售商运用广告行销，将爱国主义与品牌连结，使华为手机在中国市场表现优异。

华为顶住中美贸易战

美国政府自2019年5月15日起，以国家安全威胁理由对华为等68家相关企业，实施实质禁运令。华为董事长梁华7月30日在上半年业绩发布会表示，今年5月之前维持高速成长，而被列入“实体清单”后，也仍然稳定成长。

华为董事长梁华表示，美国的“实体清单”威胁对华为的发展带来一些干扰，但整体影响程度是可控的，而且主力产品几乎不受影响，这也显示“客户是信任我们的”。他提及，供应商和合作伙伴给予很大支持，保障华为供应链的稳定，强调“没有一天停止生产，没有一天中断对客户发货。”

图片版权 Getty Images Image caption 梁华表示，华为下半年的业绩可能面临更大影响。

不过梁华也指出，美国供应商在关键产品领域的供应，比如安卓系统等，还没有恢复。他坦承禁令的确对海外手机销售有影响，但华为不会因禁令而放弃海外市场，并称，目前海外手机业务已经恢复到禁令前 80%的水准，未来的手机合作是否能够进行取决于美国政府。

另外，在发布会上，有媒体问及鸿蒙系统到底是否是一个与美国政府或供应商谈判的手段？ 对此，梁华回应澄清：“鸿蒙系统不是噱头，也不是谈判的手段。”他表示这是为做好长期发展的准备。“如果美国政府允许我们使用安卓系统，我们就用。如果不允许，我们就有不同的方案。”

梁华表示，华为下半年的业绩可能面临更大影响，但会继续增长，公司将根据经营业绩进行人力资源调整。

5G海外发展仍面临挑战

发布会上，梁华称，华为已获得50份商用5G合同，全球基站发货超过15万个，计划今年研发投入1200亿人民币。

不过他同时也表示，在美国的禁制下，华为5G业务正受到挑战，包括美国、澳洲、新西兰以及日本的企业，已限制集团参与5G建设，继而打击相关收入。

事实上，美国不断游说其他国家，限制华为参与当地通讯业尤其是5G产业发展，警告说使用华为制造的设备可能造成网络安全威胁，但华为强调旗下的产品安全。

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿以国家安全为由制裁华为，并施压其他国家要他们禁止华为参加5G网络建设。

各国响应的程度也各有不同。日本、澳大利亚等都同意禁止华为参加5G网络建设，英国、德国、荷兰等欧洲国家及越南、印度等仍然没有最后决定。

澳洲、新西兰都以国家安全为由，禁止华为提供5G网络技术，而日本在去年12月决定把华为排除在5G建设后，如常推进国内的5G技术发展。一些日本电讯商之后转用芬兰电讯设备商诺基亚的设备。当地《朝日新闻》报道，日本电讯商预计今年内就会推出5G服务。

梁华说，美国打压令公司更聚焦自己业务，部门之间的沟通更加顺畅，相信在克服短期困难和挑战以后，华为会进入一个新的发展时期。

“爱国主义”助力

就在华为对外公布上半年业绩前，市场研究公司Canalys公布数据，显示华为第二季在中国的手机市场占有率升至38%，其他主要品牌如Oppo、Vivo、小米和苹果占有率皆下滑。

Canalys 数据显示，今年3月至6月间，手机市场中国的智慧手机出货量衰退 6% ，只有 9,760 万支，已连续 9 季下滑。但是华为再逆境中表现优异，第二季中国市场出货量达 3,730 万支，市占率升至38%，其他主要品牌占有率皆下滑。比去年同期大幅成长 31%，高达64%华为手机是在中国出售。

分析师认为，爱国主义推升了华为在中国的销售情况。Canalys分析师贾沫表示，美国禁令使海外市场充满不确定性，因此华为将重点转到内销市场，不断扩张线下销售，吸引竞争对手Oppo和Vivo的用户，且在行销策略上把华为与爱国情怀连在一起，吸引消费者购买华为手机。

国际数据资讯公司(International Data Corporation, 简称IDC)分析师基蒂·富奥克（Kitty Fok）直言，消费者以爱国情操展现对华为的支持，对在中国已有高知名度的华为业绩大有帮助。

她说：“产品本身知名度就已经很高，加上中美贸易战，民众会认为必须支持华为。”

图片版权 AFP Image caption 华为被美国列入实体名单，使其可能无法获得必要的美国零部件和谷歌安卓app等软件。

根据中国媒体报道，北京信息科技公司QuestMobile日前发布的半年报告显示，苹果的中国用户正在流向华为。报告指，苹果在中国市场的用户忠诚度有所下降，其在转向安卓阵营的同时，更多地选择了华为。

该报告是在7月23日发布的。数据显示，中国智能终端市场苹果的份额从2018年6月的25.5%下降至2019年6月的23.15%。2019年6月换机用户仍然选择苹果设备的用户有54.0%，选择安卓的有46%，但后者比2018年同期增长了2.8个百分点。

换机的选择上，该报告指苹果手机用户更换安卓所选择的新款手机，前三名都是华为品牌，从从占比来看，换成华为的比例均超过了27%。