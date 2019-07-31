图片版权 Getty Images Image caption 香港市民拿着标语，到法院大楼外声援被控“暴动”的人。

香港上环周日（7月28日）发生严重警民冲突后，警察拘捕了49人，之后决定以暴动罪控告其中44人，周三（7月31日）早上首次提讯。所有人都获准保释等候警方作进一步调查，但有一名被告没有出席聆讯，被法庭发出拘捕令。

警方透露，上环冲突被拘捕的人年龄在16至41岁之间。这次被起诉暴动的被告，有13人不足21岁，许多都是学生，其他人包括教师、护士、飞机师及厨师等。

聆讯开始前，法院大楼外边聚集了数百名市民，冒着台风警告声援在法庭内受审的人。泛民主派立法会议员郭家麒和许智峰都加入声援行列，呼吁香港特首林郑月娥“悬崖勒马”。

另外，数百名示威者周二（7月30日）在一所扣押被捕人士的警署外聚集，要求无条件释放被捕人士。期间数名警员在警署附近出现，被示威者包围，双方发生冲突，一名警员更以枪指向示威者警告。

图片版权 Reuters Image caption 7月30日晚上的冲突期间，有警员擎枪指向示威者作出警告。

阻吓作用

这是继2016年旺角冲突后再次有示威者被控暴动罪。香港媒体报道，当时有36人被控暴动罪，包括本土派人士梁天琦。他最后被裁定罪名成立，判囚六年。另一名被告卢建民同样被裁定暴动罪成立，判囚七年。

建制派立法会议员叶刘淑仪认为，以暴动罪控告示威者可以对示威活动起阻吓作用。她认为示威者近期每星期都生事，如果他们违法后没有代价，只会鼓励更多人违法。

你的器材不支持播放多媒体材料 警方在游行开始后不足两小时内已发放催泪瓦斯。

中国国务院港澳事务办公室发言人周一表示，北京政府坚决支持林郑月娥、香港政府和香港警方，又向坚守岗位的警务人员致以“崇高的敬意”。民主派议员杨岳桥批评，香港警方迅速提告，给人的感觉是要响应北京“坚决支持香港警方严正执法”的指示。

图片版权 EPA Image caption 香港周三早上发出台风警告，支持者打着伞在法院大楼外等候。

香港特首林郑月娥六月宣布暂缓《逃犯条例》修订，之后更形容修例工作已经“寿终正寝”，但示威者仍然坚持她要正式撤回修例建议，同时成立独立委员会，调查风波中警察滥用权力等指控，香港各处多次抗议中爆发严重警民冲突。

香港政府发出声明指，示威者周日在香港岛西区“进行非法集结”，指他们“破坏社会安宁”，警方多次警告无效，最后采取行动清场。声明最后指出，案件仍然积极调查中，不排除稍后会有更多人被捕。