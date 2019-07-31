中国首次暂停赴台自由行对台湾观光及政治的冲击

图片版权 Getty Images Image caption 台湾交通部资料指出，中国旅客仍是赴台旅客第一大来源，其次是日本及港澳人士。

半年后，台湾将举行总统选举，过去中国都会在大选前限缩赴台观光人数，但今年却罕见突然宣布停止发放台湾自由行通行证。这是中国首度针对自由行祭出限缩手段，预计赴台旅客会减少70万人。

限缩与台湾选举的关联

中国文化和旅游部网站7月31日发布公告，指海峡两岸旅游交流协会“鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点”，也就是包括北京市、上海市、天津市等47个开放自由行的城市，全面暂停核发通行证。

在官方正式发布公告前，暂停核发台湾自由行通行证的消息已在中国社交媒体广泛流传，许多想要预约赴台湾自由行的人士，都发现网站上已没有自由行的选项。另外，也有许多大陆网民因消息来得突然而感到惊讶，部分网友将原因指向台湾即将举行选举才采取限缩。

根据香港媒体报导，陆客赴台自由行突然于8月1日起停签，已导致中国各大城市的公安局出入境管理局，出现排队人潮。

这是北京首度针对赴台自由行祭出限缩手段，过去祭出限缩大陆游客赴台措施，都是以减少团客为主。台湾观光局长周永晖向媒体表示，旅游不应该有政治特别考量，也希望两岸可以继续交流，并指出，现在不清楚中国大陆考虑的因素是什么，但希望交流尽量保持开放。

目前中国官方尚未解释原因，只是表示“鉴于当前两岸关系”才暂停赴台自由行。根据台湾官方统计，赴台旅游的中国游客，团体与自由行各占一半，去年分别有130万及140万人次，业者预估，大陆游客将锐减70万人次。

图片版权 CNA Image caption 台北某百货公司10月1日周年庆开卖当天人潮。适逢十一黄金周，中国观光客也加入这波折扣大战。

台湾2008年开放大陆人赴台观光，2011年6月开放自由行，2006年，总统蔡英文上任后，展开一系列限缩观光客赴台政策，导致台湾的大陆游客人数骤降。

赴台的大陆游客2015年约有418万人次，2018年则掉到了270万人次。不过，今年上半年陆客来台人数则逐渐回温，达到167万人次，较去年同期成长近3成。

台湾交通部资料指出，中国旅客仍是赴台旅客第一大来源，其次是日本及港澳人士。虽然中国赴台人数减少，但到台湾的观光人数则持续成长，由2016年1069万成长至2018年的1106万人次。

图片版权 Getty Images Image caption 日月潭是深受中国游客喜爱的台湾景点之一。

不寻常的限缩措施

突然暂停赴台自由行，台湾许多旅游业者感到震惊、错愕。中国央视新闻则在微博发表评论，指该举措与台湾大选有关，写道“2020逼近，台湾岛内渐渐躁动起来，如此情况下，大陆居民赴台自由行风险加大”。并称，以后去宝岛“随便浪”的便利没有了，问台湾旅游业者还好吗？

台湾国民党籍及民进党也分别做出回应。国民党发言人欧阳龙表示，这代表两岸关系更冰冻，蔡英文政府有责任要正视、并解决这个问题，应该检讨。

至于执政的民进党政府，党发言人李明俐表示，两岸旅游不该成为“以经逼政”的老把戏，这不仅加剧两岸人民之间的鸿沟；台湾也不会在这种政治压力下轻言屈服。

台湾民宿协会理事长彭成裕对媒体表示，以往台湾大选大陆都会限缩来台人数，但这次突然宣布且包含所有程式，让人措手不及，只能期待东南亚、香港等旅客是否增加，以减轻冲击。

台湾观光发展协会副理事长柯牧洲向媒体表示，2016年要总统大选前，2015年的下半年中国当时也以换系统为由，使台湾通行证的纸本核发受到影响，有些城市停了一、二周核发，但多半是对针对团体，这次则是首度针对自由行旅客，很不正常。

南投日月潭是许多中国旅客喜欢的旅游景点，南投县长林明溱得知中国暂停赴台自由行，表示对南投冲击很大。他认为，大陆全面停止自由行，可能也是因为选举议题敏感，担心被民进党操作中国势力渗透选举。

图片版权 Getty Images Image caption 逛夜市是到台湾旅游的必备行程之一

不过也有业者感到北京此举不意外，台湾国际观光救援服务协会理事长许高庆表示，这并非中国大陆首度限缩自由行陆客，因为中国大陆非常重视此次大选，再发生并不意外。

另外，也有学者认为中国的举措可能跟大选没有关系，反而是跟香港近期示威抗争有关，静宜大学观光事业学系副教授黄正聪向台湾媒体指出，中国官方恐认为对台湾跟香港的发展趋势有点失去掌握，因此打算重新检讨政策方向。