香港反送中示威者：我们为何冲击立法会

由反对逃犯条例修订引发的香港示威抗议风波已进入第八周。七月一日，数以百计的示威者冲击立法会，被视为“反送中”运动的转折点。

局势持续恶化，每周的示威都演变为激烈的警民冲突。

示威者要求政府正式撤回逃犯条例修订、落实双普选、赦免被捕示威者。

三名冲击立法会的示威者接受BBC访问。为了保护他们的身份，声音由他人代录。

摄影记者：丹尼，制作：蔡晓颖，动画：Davies Surya