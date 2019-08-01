图片版权 Getty Images Image caption 中国宣布暂停赴台湾自由行，被视为是北京用来表达对蔡英文当局不满的一系列强硬举措中最新的一个。

中国官方7月31日（周三）突然宣布暂停向大陆居民发放赴台湾自由行的签注，这是该机制运行8年来中国大陆首次叫停自由行旅客赴台，在网络引发轩然大波。

在微博上，有大量中国大陆网友对该决定表示支持，认为当局需要改变对台湾的“怀柔政策”。

暂停自由行被视为北京表达对蔡英文当局不满系列强硬举措中最新的一个。在该消息发布的同一日，中国军方的《解放军报》刊文称，《实现祖国完全统一是不可阻挡的历史大势》。

支持与反对

周三下午，中国官方宣布暂停赴台自由行的消息公布后，微博相关新闻的评论区有很多网友对该政策表示支持，有网友说，“国家利益当然至上，难道非得在台湾做香港幕后黑手的时候抢着去旅行么”，还有网友说，“看来，‘跪台办’终于换人了，建议继续取消各种让利政策！”

“跪台办”是一些持强硬立场的大陆网友对中国大陆负责台湾事务的机构“国台办”的蔑称，他们认为中国当局对于台湾事务的处理过于软弱，导致“台独”形势不减反增。

图片版权 Getty Images Image caption 逛夜市是到台湾旅游的必备行程之一。

但也有网友对这项突如其来的决定表示不满。

“说取消就取消？凭什么，有提前告知过吗，视个人自由如无物，本来个人行城市试点就已经户籍歧视和侵犯自由了，”一名微博网友说。

“昨天上午买的香港往返台中的机票，还没来得及签注，下午就看到新闻说8.1日暂停签注。 打电话给客服， 客服不退票，国家政策不提前通知，航空公司也不退钱，小老百姓真的很难诶。”另一名微博网友说。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年5月，游客在台湾蒋介石纪念堂留影。由于两岸关系恶化，当年一季度大陆到台湾游客数量暴跌42%。

据中国媒体报道，中国国际航空、海南航空、东方航空和南方航空对此回复，赴台机票可走正常退票流程，春秋航空则回应称，建议变更为团队游。这意味着购买打折机票的旅客在更换机票时可能遇到部分损失。

此外，还有网友质疑这一决定是否具备法律依据。中国文化和旅游部网站周三发布公告，称海峡两岸旅游交流协会“鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。”

“大陆居民赴台旅游属公安机关办理的行政许可事项，任何其他行政机关或团体都无权对许可事项作出限制或停止办理的决定或设定许可条件，”一名网友在公开信中说，但该公开信随后遭到屏蔽。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾南投县车埕站的火车节

大陆强硬举措

台湾陆委会周三（7月31日）发布声明称，赴台自由行是根据海基会与海协会协商条文办理，陆方未与台方沟通，片面破坏协议。“陆委会对此表示抗议，表示将透过海基会与海协会沟通。”

另外，陆委会称，不乐见两岸人民的正常旅游交流受政治因素干扰，呼吁陆方尽速透过不设政治前提的沟通，化解双方分歧。

图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文在2016年当选台湾总统后，北京与台北的关系陷入紧张。

虽然这是中国政府八年来首次限制自由行旅客赴台，但近段时间来，北京通过释放信号表达对台湾政府的不满，并不新鲜。

上周，中国发布《新时代的中国国防》白皮书，措辞严厉地强调将采取一切必要的措施，针对外部势力干涉和极少数‘台独’分裂分子的分裂活动。

据中国海事局消息，本周，解放军在南海、粤东海域、东海、渤海海峡黄海北部执行军事任务、进行实弹射击。在8月1日建军节到来前夕，中国军方的《解放军报》再次发声称，“实现祖国完全统一是不可阻挡的历史大势”。

北京并未对暂停自由行等一连串的举措做出详细解释，但中国官媒《环球时报》周四（8月1日）发表评论称，蔡英文当局一段时间以来猛踩两岸关系，不断强化对抗大陆的姿态，积极充当美国打压中国大陆的筹码，对两岸各种交流注定会造成破坏和侵蚀。

外界认为，这一轮北京与台北之间的交锋，显然与蔡英文近期就香港修订《逃犯条例》所发表言辞，以及美国在7月初再次批准对台湾军售有关。

7月中旬，蔡英文在过境美国时，前往哥伦比亚大学（Columbia University）与师生举行闭门座谈。她说，“香港的‘一国两制’经验，令外界明白到独裁与民主无法共存。”她还表示，台湾民众与香港人站在同一阵线。

台湾自由行

图片版权 Getty Images Image caption 2008年7月4日，大陆居民赴台团队游启动，首批大陆游客在孙中山雕像前留影。

中国大陆旅客在台湾的旅行，最早可追溯到2008年。当年5月，国民党在台湾重新执政，两岸关系获得改善。当年7月，中国大陆居民赴台湾的团队游正式启动。

2011年6月，中国当局正式开放大陆居民赴台湾个人旅游，俗称“自由行”。但与团队旅游不同，自由行并非面对所有大陆居民开放，而是户籍在指定城市的居民。

首批开放个人游的城市仅有北京、上海和厦门，随后逐步扩大到47个城市，包括大部分省会城市和经济较为发达的城市。

在这种情况下，如果中国大陆居民想要前往台湾旅游，在所在地公安局办理《大陆居民往来台湾通行证》和个人旅游签注，并通过旅行社向台湾方面申请《入境许可证》（入台证）后，便可前往台湾自由旅游。

根据台湾官方统计，赴台旅游的中国游客，团体游与自由行几乎平分秋色，2018年分别达130万及140万人次。