香港抗议升级之际，驻港部队司令员谴责暴力为港警助力

图片版权 Xinhua Image caption 7月31日，驻港部队司令员陈道祥（左一）在招待会上致辞。

在中国解放军建军92周年（8月1日）之际，驻港部队司令员陈道祥首次就香港抗议发表言论，强烈谴责示威者的暴力行为。此时正值香港警队与市民冲突不断升级，其表态被广泛看作是对香港警察的支持，但也引发外界对驻港部队派兵镇压示威者可能性的猜测。

驻港部队司令员谴责暴力

7月31日晚，解放军驻港部队在香港举行建军周年招待会。其司令员陈道祥在致辞时说，“近段时间以来，香港发生一系列极端暴力事件，严重破坏了香港繁荣稳定的大局，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了‘一国两制’的原则底线，绝对不能容忍，我们对此表示强烈谴责。”

这次招待会在中环驻港部队军营中举行，出席者包括香港特首林郑月娥、香港首任特首和全国政协副主席董建华、香港中联办主任王志民、香港警务处长卢伟聪、港区全国人大代表、政协委员及驻港领事等近400人。

一位身在中国大陆的军事评论员对BBC中文说，陈道祥在此时表态，旨在展示驻港部队支持中央近期处理香港事务的意志和决心，也表明解放军愿意作为香港警队后盾的态度。这位评论员以话题敏感为由要求匿名。

图片版权 Getty Images Image caption 6月29日，解放军于驻港部队军营开放日护送国旗。

7月21日，一些香港抗议者冲击中国政府驻香港联络办公室（中联办），用鸡蛋和墨汁污损了中联办的国徽。特首林郑月娥第二天对此强烈谴责，称这种行为挑战国家主权，触碰一国两制的底线。7月28日，当示威者再次试图冲击中联办，遭到警方释放催泪弹驱散。

中国国务院港澳事务办公室周一（7月29日）罕见召开记者会。发言人杨光在会上强调，“暴力冲击活动”对香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象造成"严重影响"。他回避外国媒体提出的解放军何时介入的问题，称香港《基本法》中有明确规定。

《基本法》有两处提到驻港解放军何时介入香港：一是特区政府在必要时向中央请求出动驻军；二是假如港府不能控制危及国家安全的动乱，全国人大常委会有权宣布香港进入紧急状态，由中央颁布命令在香港实施全国性法律。

图片版权 Getty Images Image caption 中联办门前的国徽被涂污。

图片版权 Getty Images Image caption 7月28日，中联办门前见到路障。

舆论震慑

解放军驻港部队周三还在其官方微博上发布为题目为《不忘初心，守护香江》的宣传短片，配音激昂，以电影剪辑手法呈现防暴演练画面。

短片中，部分画面可见繁体字的商铺牌匾。其中一位解放军用广东话大喊，“后果自负”。随后一众解放军举着“停止冲击，否则使用武力”的红旗向前推进，连接画面显示部队持续向逃离群众开枪。

短片配文写道，驻港部队“聚力备战打仗，苦练杀敌本领，始终保持弓满弦、剑出鞘的进击状态！”

该影片在建军92周年当天进入微博热搜榜单，截至上午12点已有超过1亿阅读量。

民主派组织香港众志成员周庭在Facebook上表示，“在如此敏感的时势，解放军发布含有镇压 示威内容的官方宣传片，明显是想警告香港人不要再试图反抗政权。”

她还呼吁香港市民下周一罢工，她说，“争取理所当然的民主，竟换来政权的恐吓、警黑势力的攻击、还有种种谴责和批评。不过，我们没有不坚持的理由，要继续好好相信自己的信念走下去。”