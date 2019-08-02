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中国突然暂停台湾自由行，分析称中国企图影响台湾大选，学者认为这是避免台湾走向独立的多个手段之一。

公告生效当天，蔡英文批评把观光客当政治工具会使台湾人反感，并称该决策是中国在战略上的错误，大陆国台办则指民进党当局不断推进台独活动、煽动敌意，挑动两岸对立。

持续对台湾施压

赴台自由行遭中国暂停，台湾总统蔡英文8月1日大动作召开记者批评中国观光客当政治工具会使台湾人反感，官方也祭出新台币36亿元预算，推动“扩大秋冬国民旅游奖励计划”。

国台办发言人马晓光同一天表示，民进党当局不断推进“台独”活动，不断煽动对大陆敌意，挑动两岸对立，严重破坏了大陆居民赴台个人游试点的基础和条件。

事实上，中国对台湾施压并非近期才发生，自蔡英文2016年执政以来，中国对台湾的施压动作就从未停止，举凡限缩国际空间、军机及军舰绕台、与台湾的邦交国建交、引渡台湾嫌犯至中国、及限缩赴台湾的中国旅客等。

图片版权 CNA Image caption 外国媒体8月1日追问中国外交部发言人华春莹有关暂停赴台自由行签证，她仅表示"我不能越俎代庖"。

澳洲麦考瑞大学（Macquarie University）中国问题研究员倪凌超（Adam Ni）向BBC中文指出，中国是有策略性的打压台湾，从政治、军事、经济及外交上对台湾施加压力，最大的目的是降低台独势力或社会上的台独意识。

倪凌超表示，在中国在2020年台湾总统大选前，会在经济上让台湾人感受到损失、军事行动等以心理压力影响选民的决定。

他进一步分析，大陆近年对台湾施加压力的强度增加，是因为大陆对影响台湾及能有效阻止美国及美国盟国对台湾的干预的信心增加。

另外，大陆也认为台湾年轻人的本土意识正在增强，对统一的困难度也会增加，引此必须加强施压力道。他说：“对习近平而言，若成功统一中国，会使他比毛泽东更加伟大。”

不过倪凌超也强调：“中国不会有太强力的动作，而是在施压和给予空间中找到平衡点，因为他们也不希望两岸局势太过紧张。”

他解释，中国政府了解太强势的打压反而会引起社会反感，并举例1995年至1996的台海飞弹危机，最后反而适得其反。

倪凌超所举的例子是1996年台湾选举，中国在台海试射导弹等文攻武吓，双方剑拔弩张，结果反而助长了李登辉在总统大选中的得票率。

台湾政治大学国际关系研究中心研究员严震生也表示类似看法，他认为中国对台湾的打压有很多策略，暂停自由行只是其中之一。

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他向BBC中文表示，大陆在测试这样的施压策略能否奏效，是否会影响部分台湾人对政府的批判，若感受到大陆观光客减少的损失，就能理解两岸关系的重要。

不过，严震生认为北京暂停赴台自由行不一定与明年大选有直接关系。他表示，此举措并非对特定候选人有利，单纯是在经济上施压，因为自由行旅客的接触面较广，影响层面较大。

他说：“若大陆支持韩国瑜，反而应该开放更多大陆观光客赴台，但肯定的是大陆不希望蔡英文连任”。

不过，暂停中国旅客赴台自由行也可能包含其他因素，严震生说，大陆可能不愿意年轻人到台湾看到民主过程，像是政党活动等等。

拉拢民意或将民心愈推愈远？

至于台湾年轻世代又是如何看待中国对台湾的打压？2014年台湾“太阳花学运”干部、时代力量党前发言人吴峥表示，限制观光客是中国对台湾一贯的施压手法。

今年30岁的吴峥向BBC中文指出，面对对中国较强硬的民进党，中国会减少经济和交流往来，若执政党亲中，则会在经济上给你红利。

以这次禁止赴台自由行为例，他认为，直接受到冲击的业者，有经济损失的业者，因无法跟中国政府抗议，而只能向蔡英文政府抗议。台湾政府有责任让台湾人了解，目前遇到的状况。

他解释，中美贸易战，美国也不会禁止美国人到中国。他说：“只有中国会把限制人民自由迁徙，作为政治筹码。”

吴峥进一步指出：“台湾一直面对强大的中国，所以当年‘太阳花学运’就希望台湾不能增加对中国的依赖，也不能在经济上有中国更多的结合，使中国拥有更多的筹码，台湾不合中国意，就会拿这些筹码来威胁我们。”

他表示，台湾是面对中国压力的最前线，若回避、退让，而不是承受，未来只会受到更多压力。

图片版权 CNA Image caption 台湾总统蔡英文8月1日针对中国大陆扩大军演并暂停陆客来台自由行发表谈话。

面对中国的施压，在今年1月习近平对台湾提出“一国两制、台湾方案”后，蔡英文对中国的态度就逐渐强硬。8月1日的记者会上更表示，香港的经验历历在目，“面对打压，选择屈服，最后是让我们失去一切”。

倪凌超分析，蔡英文的回应与预期相同。他指出，蔡英文也不敢“把北京推得太远”因为她仍得争取国际认同，必须从中找到平衡。