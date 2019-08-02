香港公务员罕见集会声援抗议者，政治中立原则成争议

图片版权 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption “公仆仝人，与民同行”集会现场。

由反对《逃犯条例》修订引发的抗争已经在香港持续了50多天，至今仍未平息。周五（8月2日）晚，香港公务员罕见以“公仆”身份举行集会，声援抗议者。

本次集会以“公仆仝人，与民同行”为主题。发起人之一、劳工处劳工事务主任颜武周称，集会旨在让市民知道，公务员团队愿意帮助修补政府与市民之间的关系。前政务司司长陈方安生及公务员事务局前局长王永平亦有参加。

香港现有超过17万公务员。于港英时期就已发展成熟的香港公务员体系秉持“政治中立”原则，按程序和法律办事。

王永平对BBC中文说，香港曾有公务员为自身利益（比如要求加薪）举行游行集会。但是，这次由公务员以公职身份发起针对政府政策的集会，还是首次。

政府在集会前一日发表声明，称“绝对不接受任何冲击公务员政治中立原则的行为”。

不过，仍有不少人不顾政府反对出席集会。大会在晚上十点半左右宣布，参加集会的人来自多个决策局和管辖部门，人数超过４万。警方称高峰时有1万3千人。

王永平说，这次集会反映了“社会上存在非常广泛的意见，认为政府在处理反《逃犯条例》修例上始终没有回应市民的诉求。”

图片版权 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption 有参与集会的人呼吁下周一罢工。

“脱下制服，一样是香港人”

这次集会在中环遮打花园举行。7点前，参与者已坐满花园，也有非公务员的香港市民加入支援。现场平和，有人大喊“公务员加油”“香港人加油”等口号。

在政府工作年资超过10年的梁先生一天前已决定参加集会。他说不会公开自己的公务员身份，但会以个人的身份做出表态。他还说，自己有九成机会以请年假或病假的方式参与下周一罢工。

“脱下制服，一样是香港人”，他说。

公务员参与集会或罢工，有可能遭到政府内部保守同事的投诉，间接影响升迁。但梁先生说，“对比抗争前线示威者付出的代价来说，这太微不足道了。”

30多岁的梁先生说，身边大部分公务员朋友在见到7月14日沙田新城市广场警民混战，以及7月21日警方放任元朗暴力袭击之后，开始支持抗争行动。

“有人哭泣，有人愤怒，觉得再也不能这样下去了”，梁先生说。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频回顾7月21日香港元朗暴力事件

于是有公务员开始走到前线，亲身面对催泪弹；也有人筹集物资支援前线；还有人帮忙制作文宣，发起联署。梁先生说，他和很多朋友一样，对前线“勇武抗争”的做法，越来越包容和支持。

“‘和理非’（和平、理性、非暴力）与‘勇武抗争’的界限已经不明显了，你中有我，我中有你，”他说。

梁先生认为，目前政府管制社会的合法性并非来自人民授权，而是由拥有香港唯一合法武装的警队去保护。如果香港的管制阶层依旧仰仗警队的武力，预计将见到武力进一步升级的抗争场面。“到了这一刻，已经无法回头了，”梁先生说。

联署声明

上周，超过100名香港政务主任（Administrative Officer）发表联署声明，呼吁成立独立调查委员会。他们附上遮盖姓名的政府职员证，以证明身份。

联署人在声明中称：官员失职、政府失信、警队失纪，作为人民之仆，“不论本身政治理念如何，我们均竭尽所能对政府忠诚，也是政治中立的原则。惟香港今夏，正处于大是大非之际，我们不愿保持沉默。对问题根源视若无睹，非但将服务市民的使命置之不顾、更遑论将香港带回正轨。”

政务主任在香港政府中担任重要角色，协助制定政府政策、管理公共资源、督导政府部门为市民提供服务。政务主任是晋升局长、司长的阶梯，现任特首林郑月娥、前财政司司长曾俊华等都曾任职政务主任。根据香港公务员事务局数据，截止今年3月底，香港政务职系共有700多名人员，分别在10几个决策局及30多个部门工作。

另外在上周，还有近400名香港政府行政主任（Executive Officer）发表公开信，同样附上遮蔽个人资料的职员证件照片。香港行政主任主要负责人力和财政资源管理、行政支持、项目规划等，目前编制约3500个职位。

图片版权 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption 现场参与者要求成立独立调查委员会。

“政治中立”还是“完全忠诚”？

特区政府公务员事务局网站显示，除了首长级人员、政务主任、新闻主任和警务处纪律部队人员以外，政府并不反对公务员参加“与本身职位并无利益冲突的政治活动”。

不过，特区政府在集会前一日发表声明，引述《公务员守则》：“公务员必须对在任的行政长官及政府完全忠诚，并须竭尽所能地履行职务，不得受本身的政治信念支配或影响。”

曾负责起草“政治中立”原则的王永平认为，该原则意味着，当政府作出决定时，公务员一定要执行，不论是否与自己的立场冲突。“但这并不意味着公务员不可以有自己的政治理念和立场，也不表示要接受政府的某些政治立场。”

公务员梁先生也认为，“政治中立”原则代表执行公务时的中立，而非限制公务员表达意见的权利，也不是妨碍公民以个人身份表达意见。

他举例说：“无论是何君尧还是邝俊宇来政府递交申请，作为一个公务员，我的政治中立就体现在，我会不偏不倚，一视同仁。但是，当道德标准超越所谓的政治中立，公务员发声理所当然。”。何君尧和邝俊宇分别是香港建制派和民主派立法会议员。

梁先生还认为，公务员并非当权者唯命是从的工具。他说，“就算在以公职身份处理事务时，面对上级不合理的命令时，都要考虑是否有遵从的必要。”

图片版权 Reuters Image caption 7月14日，沙田新城市广场，警民发生混战。

“乱上加乱”？

不过，也有公务员反对周五的集会。政府人员协会、国家行政学院香港同学会和香港公务员总工会周三（7月31日）发表声明称，“故意公开公务员身份，公开不支持法治和不支持特区政府依法施政的立场，并推动政治集会呼吁公务员参与，这明显严重违反公务员守则及操守。”

该联署呼吁公务员，“认清自己的角色，勿受有心人误导，被推向前线”，同时促请公务员事务局及相关部门首长跟进调查。

今年58岁的曾先生已在政府工作超过30年。他说自己同样不满政府目前的施政政策，也曾多次上街游行或参与其他政治活动，但会刻意避开此次集会。

他说：“每个公务员都有自己的观点和角度，但这些与公务员的职分无关。‘政治中立’意味着不可以随便表露自己公务员的身份，除非工作上有需要。工作以外也不应该用公务员的身份达成自己的目标。”

曾先生认为，现在社会分化已经十分严重，“全靠公务员继续恪尽职守，令社会避免瘫痪”。如果再令公务员内部分化，只会令香港“乱上加乱”。

曾先生认同此时已到关键时刻，政府应该站出来“与市民沟通、对话”。但他不认同前线抗争者的“勇武抗争”，认为“太过暴力，及违反法律”。