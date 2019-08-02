美国退中导条约拉中国一起裁军 华盛顿甩锅？

图片版权 AFP Image caption 1987年美国总统里根同戈尔巴乔夫在华盛顿签署《中程核武条约》，减少了美苏之间互相发动先发制人核打击的风险。

美国周五（8月2日）正式退出《中程导弹条约》，从此这个冷战时期美苏签订的重要条约寿终正寝。

《纽约时报》8月1日报道说，特朗普政府官员表示条约束缚了美国，使其不能放手对付中国。另外俄罗斯也没有遵守中导条约。但是美国退出中导条约加剧了对新军备竞赛的担心。

1987年当时的美国总统里根和苏联前领导人戈尔巴乔夫签署了《中程导弹条约》。根据条约，美国和苏联要销毁2611枚已部署和未部署的中程导弹。

《条约》还规定美苏销毁各自拥有的射程为500-5000公里的中程导弹，中短程导弹及其发射装置，禁止双方生产核试验中程导弹和中短程导弹。《条约》还规定了美苏彼此进行核查的具体措施。

Image caption 美国退出中导条约加剧了对新的核军备竞赛的担心。

《中程导弹条约》是美苏冷战期间达成的第一个真正削减核武器，而且消除某类核武器的条约。分析认为，该条约的意义在于降低了美苏互相发动先发制人核打击的风险。

因为《中程核武条约》签订后，美苏彼此核攻击的选项就局限于洲际导弹导弹，而洲际弹道导弹攻击的预警时间更长，确保被攻击方有更多机会进行核报复攻击。因此条约加大了互相确保摧毁，从而增加了避免使用核武器的机会。

军备竞赛

联合国秘书长古特雷斯周四（8月1日）说中导条约被废除“非常危险”，可能将“加剧而不是减少弹道导弹所构成的威胁”。 他还说，“明天条约失效后，世界将失去一个重要的核战争制约。”

今年2月1日，美国政府以俄罗斯违反《中导条约》为由宣布美方暂停履行该条约义务，并启动了为期6个月的退约程序。俄罗斯否认违反《中导条约》规定，普京于7月3日签署了暂停履行《中导条约》的法案。

美国媒体报道，在美国退出《中导条约》的时候，美国防部官员透露美国不久将测试新型巡航导弹以应对俄罗斯威胁。许多评论说，美国此举可能会引发新一轮军备竞赛的开始。

《中导条约》终结后，主要约束美国核俄罗斯的战略裁军协议就剩下《新削减战略武器条约》，而这个条约两年内就到期，之后续约的可能性也微乎其微。

“中国威胁”

图片版权 xinhua Image caption 在东南沿海中国部署了数百枚射程覆盖台湾的导弹，中国还有大量可以突破所谓第二岛链覆盖美国控制的关岛的导弹。

报道说，美国部署新型导弹不再可能针对《中导条约》中的老对手俄罗斯，而更可能用来对付中国。《华盛顿邮报》之前的报道说，中国在过去30年中不受《中导条约》束缚，大力发展各种中短程导弹。

此次《纽约时报》报道，在中国东南沿海中国部署了数百枚射程覆盖台湾的导弹。中国还有许多陆基导弹可以覆盖日本和印度。另外，中国还有大量可以突破所谓第二岛链覆盖美国控制的关岛的导弹。

中国的导弹发展和数量发展迅速，被认为是被俄罗斯更危险的长期战略对手。白宫的国家安全顾问博尔顿曾对盟国说，因为中国不受《中导条约》约束，把美国置于劣势。现在美国政府明确表示，中国是美国退出《中导条约》的理由之一。

美国总统特朗普在正式退约前一天曾对记者说，也许美国和俄罗斯可能会就新的更广泛裁军条约进行谈判，但新条约要包括中国。不过中国一直表示无意参加美俄的裁军谈判。

7月底中国外交部发言人说，《中导条约》是美俄的双边条约，让中国加入美俄对话和协议是一种变相“甩锅”。