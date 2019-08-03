图片版权 Getty Images Image caption 香港示威进入第九周，大批示威者周六偏离警方批准的游行路线，前往尖沙咀进行示威。

周六（8月3日），香港市民再一次走上街头，在旺角举行游行示威。但游行中途大批示威者偏离警方批准的路线，警方警告称偏离路线已属违法行为。

这是香港市民连续第九周就逃犯条例引起的风波举行示威。按照警方批准路线，本次游行本应以旺角樱桃街为终点，但大批示威者最终沿弥敦道前往另一香港重要商业区尖沙咀。有部分示威者前往红勘隧道九龙出入口处，隧道一度被封锁。弥敦道等尖沙咀、旺角附近的道路一度被示威者占领，致使香港九龙市区部分区域交通短时间陷入瘫痪。示威者以快闪方式封堵红勘隧道约半小时后离开。

香港警方警告称，偏离路线的示威者对现场交通造成严重影响，行为已经违法，希望前往尖沙咀的人士注意。

晚上8点过，数百名身穿黑衣的示威者聚集在尖沙咀警署外，警方一度举黑旗警告。BBC中文记者在现场看到，有示威者在警署外布水马，翻地面的砖头。另有示威者破坏了与油麻地警署一墙之隔的九龙公园的小门，不少示威者鱼贯而入。

图片版权 Getty Images Image caption 部分示威者封堵红勘隧道出入口。

Image caption 尖沙咀警署外的喷漆

与此同时，当天下午有另一场支持香港警方的集会在维多利亚公园举行，活动以“希望明天”为主题。活动主办方称共有9万人参与，警方称最高峰人数为2万6千人。

香港市民日前伍永德申请发起“旺角再游行”活动，并获警方“不反对通知书”。周六下午众多市民在旺角西边的大角咀晏架街游乐场举行集会后出发。

香港立法会民主派议员毛孟静、前立法会议员罗冠聪等人出现在游行队伍前排，他们手持“警权过大”标语横幅。示威者沿途还不断高喊“时代革命，光复香港”等口号。

有示威者称不满香港政府一直没有回应民众诉求，也有游行人士质疑警方过度使用武力。

香港媒体报道称，游行于4点开始，大批游行人士在4点半左右开始偏离路线，占据连接旺角与尖沙咀的主要交通干道弥敦道。之后部分人士向尖沙咀方向行进。

图片版权 Getty Images Image caption 大批示威者前往香港购物区尖沙咀，在尖沙咀的半岛酒店前休息。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者行至尖沙咀并设置路障。

示威者在路过尖沙咀道路时用普通话高喊“时代革命，光复香港”。有示威者将尖沙咀码头附近旗杆上悬挂的中国国旗扔入海中。

包括伍永德在内的部分游行人士仍然按照批准路线前往旺角。下午五点半，主办方宣布游行结束。伍永德在终点对记者表示，偏离路线最大责任在于警方。

伍永德称，自己的行动路线没有偏离不反对通知书内容，且主办方曾向警方质疑为何沿途仍有车辆行车及停车，警方只称会向上级反映。

警方原批准路线为下午2点半在晏架街游乐场集会，之后经晏架街、枫树街、橡树街、樱桃街、海泓道、海庭道举行游行，晚上9时在旺角樱桃街公园结束。