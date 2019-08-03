香港示威浪潮中的撑警派：“警察执法没问题”

图片版权 Reuters Image caption 参加支持警察集会的人批评，一些示威者的手法越趋暴力，警察必须严正执法。

香港《逃犯条例》修订争议相关的示威持续，反对修例的团体周六（8月3日）在九龙举行游行的同时，另一个团体在一海之隔的香港岛以“希望明天”为题，举行支持警察执法的集会。大会表示有约9万人出席，警方说最高峰时期集会人数约2.6万。

这是香港特首林郑月娥6月宣布暂缓修订《逃犯条例》后，第四次有支持政府的团体举办大型集会。

《逃犯条订》的修订引起许多后续争议，示威者与警察也爆发过多次冲突，示威者要求林郑月娥完全撤回修例建议，也要求香港政府成立独立委员会调查警民冲突中，警方有没有使用过度武力。

参加支持警察执法集会的人士批评示威者使用暴力争取权利，认为警察执法“没有问题”。当中有中国大陆游客表示，来香港旅游购物，看见集会就进场参加。

Image caption 集会举行地点是维多利亚公园的草坪，至集会中段仍然没有站满人。

“表达支持”

主办方“香港政研会”表示没有邀请建制派议员何君尧出席周六的集会，但他最后仍然现身，在台上向参加者发表演说时，希望示威者不要再“搞乱香港”。

BBC中文在现场观察，大部份参加者都集中在舞台前方，可以容纳3.7万多人的集会场地没有站满人，也有一些人选择在草坪旁的地方聚集。许多人都穿着白底红字、写上“保护家园”、“维护法治”的衣服，也有人穿上表达“我爱香港警察”字样的衣服。

其中一位参加集会的李先生接受BBC中文访问时说，他参加集会是要“表达支持”，记者问他支持什么后，他表示是“中国文化”。李先生之后补充，他是支持警察，又认为警察早前驱散示威者的方式“不是属于过份武力”。

Image caption 李先生对BBC中文表示，他认为警察要求示威者离开时，他们就应离开。

另一位手持标语参加集会者对记者说，他从中国大陆来香港旅游购物，经过集会就来参加，希望香港繁荣稳定，但坦言没有太了解近来香港发生的事情。

参加者大多都是中年至老年人，但部份也是年轻人。其中一名大学生陈同学对BBC中文说，他希望集会是希望让香港警察知道，除了一部人责骂他们，也有人支持他们执法。访问期间，旁边一位女士不断称赞陈同学“说得好”。

Image caption 出席集会的参加者都比较年长，但也有一点年青人。

“让市民发声的集会”

中国国务院港澳办上月就香港情况罕有地举行记者会，发言人表示希望香港社会各界人士旗帜鲜明地反对和抵制暴力，希望香港社会各界人士坚决守护法治，希望香港社会尽快走出政治纷争，集中精力发展经济、改善民生。

周六的集会前，建制派团体等先后三次举行支持政府的集会，香港基本法委员会委员谭惠珠、建制派政党民建联主席李慧琼、立法会前主席曾钰成等亲北京人物先后出席这些集会，并发表演讲。

但除了立法会议员何君尧外，没有其他建制派的议员和人物出席这次集会。

民建联等多个建制派政党和组织也有为之前的集会宣传，动员自己的支持者出席。但这些政党却没有为“香港政研会”周六维多利亚公园的集会宣传，只有代表香港乡郊组织的乡议局协助安排一些旅游车，接载希望出席集会的人到集会场地。

“香港政研会”向BBC中文指出，这次集会想透过一个音乐会的形式，让普通市民表达意见，因此没有特别邀请官员或议员出席。

但与其他支持政府集会一样，“香港政研会”的活动期间没有提到《逃犯条例》的修订，内容主要针对示威者的暴力行为作出批评，呼吁警方对这些行为要“严正执法”。