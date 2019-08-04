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香港抗议踏入第9周，周六（3日）和周日（4日）均有大规模“反送中”抗议。近期在香港的游行集会，多次演变成警察与示威者冲突，双方使用的武力也有升级的趋势。

示威者酝酿周一发起罢工，并已获多个界别响应。香港政府及警察谴责暴力示威及违法活动，港府担心罢工影响香港经济。

将军澳与港岛西周日示威

在港岛西，大批市民在下午5时许响应号召在坚尼地城卑路乍湾公园参加警方批准的示威者集会。但示威者不理会警方有关游行的禁令，傍晚走出马路，向东面游行，迫近中联办。

中联办一带有大批配备防暴装置的警员布防列阵，制止示威者继续前进。在皇后大道西的防暴警员在晚上7时许，展示黑旗，随即施放催泪弹，进行驱散，并移除示威者设置的路障，而在干诺道西亦有大批防暴警察戒备。

之后，示威者离开，乘坐铁路到铜锣湾，占领崇光百货对出的马路，之后逐步把占领区扩大，在红磡隧道口的马路设置路障。

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另外，大批市民参与香港东面的将军澳游行。他们下午2时半从宝翠花园出发，约4时半抵达终点单车馆公园中央草坪。发起人伍伟德表示，有15万人参加。这个游行事前获警方批准。

示威者促请香港政府回应“撤回”《逃犯条例》修订，成立独立委员会调查警民冲突，释放被捕示威者等五大诉求。示威者认为，香港政府除了宣布修例“寿终正寝”，“暂缓”修例以外，并没有回应其他诉求，所以要把行动升级。

游行期间，示威者一度包围一辆警车，踢车门和指骂警员。另外，一批示威者偏离游行路线，在附近马路设置路障， 交通受阻。

游行队伍经过将军澳警署时，高呼“知法犯法”等口号，不时发出嘘声，用激光照射警署，有人在警署外涂鸦，写上“黑社会”等字句，亦有人向警署投掷硬物包括和鸡蛋，毁坏警署的玻璃窗。警署要暂停服务。

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油尖旺与黄大仙冲突

前一天（3日），香港九龙区油尖旺及黄大仙也发生类似的警民冲突，警方拘捕超过20人，涉嫌非法集结和袭击等。

示威者一度占据繁忙的红磡隧道出入口，并曾经在尖沙咀警署门外放火。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC记者弥敦道目睹警方清场。

示威者的装备从几周前的雨伞和砖头，演变成弓箭、弹弓、大型橡皮筋制造的大型投射器、汽油弹等等。

冲突晚上蔓延到黄大仙，参与人士除了穿着黑衣和带上头盔的示威者，亦包括穿着轻便衣服穿拖鞋的普通居民，警方对平民施放催泪弹引发当地居民不满。

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据香港媒体报道，在近期的示威冲突，香港警方使用胡椒喷雾和催泪弹的频密程度上升，有时波及普通市民和民居，警民对骂场面经常出现。

有示威者在尖沙咀拆下中国国旗，换成“香港独立”旗帜，并把中国国旗抛进大海。据中国官方的环球时报周日称，“十余名爱国爱港人士来到旗杆前，将一面崭新的五星红旗缓缓升起!”

之后，中国港澳办与中联办发出声明，强烈谴责示威者，认为他们“公然冒犯国家、民族尊严，肆意践踏‘一国两制’原则底线，表示强烈愤慨”，支持警方和司法机构果断执法，将违法犯罪分子绳之以法。前行政长官梁振英悬红100万港元，希望缉拿把国旗丢入海中的人。

8月4日，中国官方的中央电视台在周日晚间《新闻联播》播发快评说，不是不报，时间未到。“要正告那些抱着幻想、企图继续乱港的狂徒暴徒，你们的猖狂放肆，必定会付出代价。”

“面对暴行，全体港人要团结起来，以‘保家园永平安’的锐气担当，向暴力行为勇敢说‘不’、向乱港暴行说‘不’，坚决支持香港特区政府依法施政，坚决配合香港警队严厉执法、捍卫法治尊严，让美丽香港不再蒙尘受辱。”

周一罢工

香港示威者正酝酿周一罢工，并发起七区集会，获社福、教育、环保、媒体、旅游业界等多个行业及民主派工会响应。部分企业容许员工“在家工作”，或是给予员工“特别假期”，多间大型补习社均表示停课一天。多名电台主持人表示当天会罢工。

建制派工会及商会认为，罢工会“瘫痪香港社会正常运作”，只会令政府立场变得更强硬。

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香港政府周日（4日）发出声明，指近日示威活动的违法及堵路行为变本加厉，示威者恶意在不同地区作出暴力冲击、袭击警务人员及纵火等严重违法行为，对社会、经济和民生造成伤害，并已远远超越和平理性示威的界限，政府和社会绝不能纵容，否则会将香港推向十分危险的情况。

港府称留意到有示威者“鼓吹”市民罢工，呼吁广大市民紧守工作岗位，珍惜今天香港来之不易的国际金融中心地位、稳定经济基础和多元包容的社会环境。任何大规模罢工和暴力冲突都会影响香港各区市民的正常生活和经济活动，并进一步损害正面临下行风险的本地经济，更会削弱国际社会和海外投资者对香港社会和经济的信心，对香港的整体治安、经济、民生、就业造成极大的破坏和对社会各阶层带来损失和伤害。