香港示威“遍地开花” 罢工、集会后警民冲突再现

图片版权 Getty Images Image caption 示威者与警察在大埔发生冲突

历经两个月，香港《逃犯条例》修订抗议进入“遍地开花”阶段，示威者周一（8月5日）发起罢工、罢课、罢市的“三罢”行动，并在金钟、旺角、黄大仙等7个地区发起集会。集会后不久示威者与警察在多处发生冲突。

示威者占路、打砸和涂损及香港警察射出的催泪弹、橡胶子弹和不断举起的黑旗，似乎成为这座城市的“新常态”。

罢工

香港职工盟表明响应示威者发起的罢工号召，职工盟是由90多个成员工会组成的的民主派工会。

由30间香港社福机构组织组成的“反送中社福联合阵线”表示，超过2000名社工等称会参与罢工，有几十个单位闭门停业。香港电台及商业电台多名主持人以个人名义宣布响应罢工。包括长春社和绿领行动等18个环保团体也表示，会响应罢工，与民同行及守护香港。

图片版权 Getty Images Image caption 有示威者阻止地铁正常运行

罢工浪潮下，香港的交通受到广泛影响。地铁港岛线、东涌线、荃湾线和西铁线等多条线路暂停服务，多条路线也拉长发车时间间距；一些大巴改变路线行驶。

香港机场管理局晚上10时许对BBC中文表示，截至晚上9点，香港国际机场一共有224班航班取消。

图片版权 Getty Images Image caption 有示威者阻止地铁正常运行

民生方面，许多食肆、商店关门休业，称店铺休息一天，但不能确认这些店铺是否参与罢工。

一些银行也受到影响提前关门或暂停服务。渣打香港发言人称，沙田、大埔和荃湾分行下午提早关门。星展香港所有分行暂停服务。

集会

罢工之外，香港市民在七个地区发起集会，呼吁市民参与。其中包括金钟、旺角、屯门、黄大仙、大埔及沙田六区获警方确认，只有荃湾未获得“不反对通知书”，但有网民呼吁下午一点前往荃湾公园"赏花，思考前路"，以此为借口集会。

图片版权 PHILIP FONG Image caption 香港机场许多航班取消

今天罢工的护士麦小姐在金钟参与集会。她表示，这两天看到很多人响应这个行动，于是决定加入罢工行列。她对BBC中文说：“政府没有真正响应我们的要求，撤回条例等等，都没有回复，社会才演变成这个样子。”

麦小姐认为，警方的暴力行为激发了示威者，而现在政府却把问题转到示威者的扰乱上。

图片版权 Getty Images Image caption 一些银行休业

18岁的大专生黄同学今天原本在餐厅兼职，但响应罢工未去上班。她说，餐厅上司尊重同事罢工的行为，但要求他们早点通知，可以尽早做安排。

黄同学说：“如果现在不出来，可能以后都没有机会再说话。罢工是我们香港人值得做的。”

各区冲突

下午至晚上，示威者与警方陆续在金钟、黄大仙、大埔、天水围等多个地点发生冲突，警方向示威者施放多轮催泪弹、射出橡胶子弹，一些示威者向警方投掷物品、回投催泪弹反击。

晚上7时许，一批示威者在沙田警署外点燃杂物，现场出现浓烟，随后消防员到场将火扑灭。

图片版权 Getty Images Image caption 下午至晚上，示威者与警方陆续在金钟、黄大仙、大埔、天水围等多个地点发生冲突

图片版权 Getty Images Image caption 下午至晚上，示威者与警方陆续在金钟、黄大仙、大埔、天水围等多个地点发生冲突

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晚上8时许，一批示威者在北角与一些手持棍棒的当地居民发生冲突。社交媒体上流传的视频显示，双方一度发生集体斗殴，示威者不断将雪糕筒等杂物扔向对方，手持棍棒的居民则不断挥动棍棒打示威者。

晚上9时许，在北角健康西街与英皇道交叉口，一辆白色私家车疑快速驶至示威者占领的马路，遭示威者拦下，有人持棍砸车，致车窗破裂。

另有示威者呼吁不要动粗，并大喊：“我们不是暴徒呀！”但亦有人质问司机：“是否想撞死人呀？”男司机跟示威者一度发生口角，后经其他示威者调停驾车离开。

特首与警方回应

香港特首林郑月娥早上10时见记者时称，示威者一连串极端暴力行为把香港推向危险境况。

她称，玉石俱焚的做法会把香港推上一条不归路。被问到是否考虑辞职时，她表示，当香港的前途稳定、市民是否能够安居乐业都面对挑战时，这已不是她个人荣辱问题，她有责任与政府主要官员继续谨守岗位。

图片版权 Getty Images Image caption 林郑月娥

香港警方周一下午表示，从6月9日至今日凌晨，在一连串示威冲突中共拘捕420人，包括347男和73女，年龄由14至76岁不等，罪名包括非法集结丶暴动和藏有攻击性武器等。

香港警方晚上9时在脸书上称，大批示威者在香港多处堵路、纵火及焚烧杂物，严重危害在场人士的安全。

警方强烈谴责暴力行为，并警告示威者停止暴力冲击，“警方会使用最低武力作出驱散行动”。

另外，国务院港澳办周二（6日）下午将就香港问题举行媒体吹风会。