台湾水果茶陷两岸三地的“政治正确性” 尴尬

图片版权 CNA Image caption "一芳水果茶"台湾总部8月6日发表声明致歉，并强调未来品牌不涉政治。

8月5日（周一），香港抗议者发起民间罢工活动，台湾手调饮品品牌“一芳台湾水果茶”在微博发文表态，支持“一国两制”并谴责香港罢工，罢市和罢课的“三罢”活动；另一方面其在香港的有个别分店疑似响应罢市关店， 在两岸三地陷入尴尬局面。

台湾网友一片挞伐，部分政治人物和名人甚至发起抵制行动，而“一芳水果茶”台湾总部8月6日发表声明致歉，并强调未来品牌不涉政治。

台湾品牌游走两岸三地，被迫在政治立场上表态并非特例。但此次却是少数自行表态“选边站”的台商。学者称，所有跨国企业都要有政治敏感度，尽量不要发表政治立场。

两岸三地“政治正确性”

8月5日，发源于台湾的“一芳水果茶”在一篇微博文章表示“坚决维护一国两制，坚决反对暴力罢工”，并指对于违约门市将采取解约动作，称“绝对不允许任何意图分裂国家的行径”。

该文一出，立刻在网路上引发讨论，“一芳水果茶”在香港分支随即在脸书上声明称没有经营任何微博帐号，但台湾网友仍一片挞伐并抵制该品牌，使该品牌也成为台湾媒体关注焦点。

针对该文，大陆网民正反意见都有，有人表示力挺“一芳”，认为公关反应及时，也有人因为先前其在香港店家响应罢工而认为，“一芳”两面三刀。

“一芳水果茶”8月6日发表声明对于偶发事件引发关注致歉，并指“总部未来将继续加强沟通全球各地的合作伙伴，遵守当地法律法规，恪守品牌不涉政治的原则，专注水果茶饮的推广。”

根据台湾媒体报导，“一芳水果茶”目前在中国拥有近1000间店，台湾177家，在香港则有29家店面，其他国家有80家，以中国市场为最重，占整体营收八成。

事实上，牵扯政治的台湾品牌不只“一芳水果茶”。去年，面包咖啡店85度Ｃ及吴宝春面包店都曾经在政治上发表立场。

85度Ｃ是因为台湾总统蔡英文过境美国拜访分店，被指涉是台独企业，而被迫发表支持“九二共识”；面包师傅吴宝春则赴大陆开店，为回应网友有关台独疑虑，而强调支持“九二共识”。

台湾品牌卷入“一国两制”的纷争，总统蔡英文回应：“水果茶我们当然希望天然的最好，加了政治味就不好。”

台北商业大学校长张瑞雄向BBC中文表示，生意人在商言商，呼吁商人尽量不要碰触政治议题或碰触敏感神经，但他认为政府更有责任不应该“落井下石”。

张瑞雄认为，蔡英文不应该对此发表意见，而使其引起更多关注。他说：“政府应该营造出两岸良好的经商环境，台商才不会常常被迫表态。”并将矛头指向蔡英文政府，指当前两岸关系严峻，才会常有台商需要面临在政治上表态的情形。

“不碰触禁忌话题”

张瑞雄进一步指出，跨国经营者必须要有政治敏感度，绝对不要碰触当地的禁忌话题。他以近期的日韩贸易战为例，位于韩国的日本企业在此时就不应该碰触类似问题，像是发表强调支持日本政府的声明等。

近期日本及韩因因为半导体原料管制出口，引发贸易战，更将对方排除在适用贸易优惠的「白色名单」外。

台湾大学政治系教授张亚中曾经向BBC中文表示，“两岸的高层若不能把国家认同问题厘清，受害的是老百姓”。他指出，台湾与大陆在文化与经济无法切割的情况下，类似事件就会一再发生。

图片版权 CNA Image caption 85度C曾经被指为“台独企业”，当时中国网民扬言抵制

台湾中兴大学财务金融学系荣誉特聘教授杨声勇接受媒体采访时表示，“一芳”作为国际企业，理应有政治敏感度，却忽现今中国、香港、台湾的复杂关系和纠结情绪。

2006年成立，在台湾站稳脚步后快速西进的“一芳”，因为一纸声明碰触港台民众的敏感神经，更意外卷入香港的示威运动中，后续对品牌的冲击及影响层面考验危机处理能力，但肯定的是，在政治立场上表态，可能会成为跨足两岸的台湾企业必做的新功课。