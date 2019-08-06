图片版权 JACK ELLIS Image caption 中导条约仅限制陆基导弹系统，美国部署空中和海上发射的导弹系统并不受限制。图为可携带巡航导弹的美国B-52远程轰炸机。

周二（8月6日）北京发出警告说，如果美国在亚太地区实施部署陆基中程导弹的计划，中国将采取反制措施。之前美国防长埃斯珀说，上周退出美俄签署的《中程核武条约》后，现在华盛顿可以放手部署中程导弹。

俄罗斯总统普京周一（8月5日）指出，美国退出中导条约给各方带来巨大危险，俄罗斯将利用多种导弹抵御美国退约后产生的威胁，并将对美国部署中短程导弹作出对等反制。

在美国退出中导条约的第二天（8月3日），美防长埃斯珀说，华盛顿希望尽快部署这些导弹。他说希望在数月内部署，但是又说可能需要更长的时间。他没有说具体部署地点，但是分析说最可能的部署地点是美国重要的军事基地关岛。

中国外交部军控司司长傅聪说，在距离上海3000公里的关岛上部署中程导弹会被认为“来自美国的很大的挑衅性行动，而且会很危险”。

美国宣布在亚太部署中程导弹的计划无疑会激怒中国。但是埃斯珀说，中国80%的导弹都是中导条约范围内的导弹，因此北京对美国部署计划不应该感到意外。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部长埃斯珀说，中国80%的导弹都是中导条约范围内的导弹，因此北京对美国部署计划不应该感到意外。

《日本时报》报道说，许多专家认为，中国95%的导弹，即超过2000枚弹道导弹和巡航导弹都属于中导条约限制的中短程导弹。

警告美盟国，日本进退两难

中国外交部军控司司长傅聪说，如果美国在亚太地区部署陆基中程导弹，“中国不会袖手旁观，必定会采取反制措施”。他说，美国要在中国“家门口”部署武器，特别是对于经历过古巴导弹危机的国家来说，美国人要理解中国的感受。

傅聪还说：“希望各邻国谨慎对待，不要允许在本国领土内部署美国的中程导弹。”傅聪提到了澳大利亚，日本和韩国。他说这（部署美国导弹）并不符合邻国的国际安全利益。

澳大利亚周一（8月5日）已经排除了在澳大利亚领土部署美国导弹的可能性，并且说澳大利亚并没有得到部署导弹的要求。

《日本时报》报道说，华盛顿还会要求日本接受在本土部署美国用来平衡中国的导弹。报道还提到中导条约终结对日本的影响。美俄退出中导条约意味着俄罗斯可以针对日本部署更多的中短程导弹，因为俄罗斯和日本在“北方领土”有争端，因此俄罗斯很可能这么做。

图片版权 Getty Images Image caption 日本也受到瞄准日本本土目标的中国导弹的威胁，另外中导条约结束后，俄罗斯还可能针对日本部署更多导弹。图为冲绳美军基地。

另外日本也受到瞄准日本本土目标的中国导弹的威胁，而遏制中国使用这些导弹的手段就是部署打击中国目标能力的导弹。

日本媒体报道说，因为日本致力于非核武器化，因此日本必须考虑非核或常规武器选项。但由于日本在日美同盟关系的决策中不是平等的伙伴，因此这个措施和决策过程必将十分漫长。

埃斯珀说，美国正努力同盟友和伙伴一起应对印太地区迫切的安全问题。美国坚决反对中国的侵略性和破坏性行为。美国要在更广泛地区对中国的部署进行反制。他说美国坚信任何国家都不能，也不应该主宰印度洋-太平洋地区。

亚太军备竞赛，中美互相指责

美国指责多年来俄罗斯一直违反中导条约，在8月2日正式退出了中导条约。美国还认为这个双边军控条约并没有约束其他国家，特别是让中国能够放手发展自己的中程导弹。但是中导条约仅限制陆基导弹系统，美国部署空中和海上发射的导弹系统并不受限制。

路透社报道说，中国部署的陆基导弹技术越来越先进，而且在南海部署了中程导弹。此外中国还有许多专门对付美国航母和亚太军事基地的导弹，威胁到美国地区主宰以及保护盟国能力的基础。

图片版权 xinhua Image caption 在东南沿海中国部署了数百枚射程覆盖台湾的导弹，中国还有大量可以突破所谓第二岛链覆盖美国控制的关岛的导弹。

报道还说，中国正在研发高超音速导弹方面取得长足进展。中国高超音速导弹能够以超过5倍音速的速度飞行，令美国的反导弹能力捉襟见肘。

中导条约被认为是全球军控的一个重要基石。1987年美国总统里根和苏联最后一个领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署《中程核武条约》，美苏承诺销毁射程为500-5000公里的中短程导弹。中导条约成为二战后美苏首次达成的真正减少核武器数量，并销毁一种等级的核武器的条约。

中导条约1988年开始生效，自那以后欧洲被解除了收到来自苏联的中短程导弹的核打击的危险，而苏联也不再受美国在欧洲的中短程核导弹的威胁。

一般分析认为，中导条约减少了美苏之间互相发动先发制人核打击的风险，因为中导条约限制了缔约国彼此发动核攻击的选项。他们只能依赖预警时间更长的洲际弹道导弹发达进攻，被攻击方就有更多机会进行核报复攻击。

中国外交部军控司司长傅聪说，美国指责中国和俄罗斯违反条约纯粹是借口。他说，美国退出中导条约的目的，如许多专家所说的那样，是要放手发展导弹能力。

中导条约失效后，美俄间的军控条约就只有2010年签署的《新削减战略武器条约》，该条约对美俄核弹头数量作了限制。但《新削减战略武器条约》在2021年到期后也不可能续约。