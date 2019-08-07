图片版权 EPA Image caption 张晓明称香港“反送中”示威“带有明显的‘颜色革命’特征”。

中国国务院港澳事务办公室接二连三就香港反对《逃犯条例》修正案危机向示威发难。，

星期三（8月7日）在深圳举行的座谈会上，港澳办与数百名香港建制派代表见面。港澳办主任张晓明首次公开就“反送中”示威发声，称香港当前形势“带有明显的‘颜色革命’特征； 同场的中国中央政府驻港联络办公室主任王志民则形容当前的“斗争”是香港前途命运的“生死战”和“保卫战”。

媒体报道中并未提及张、王二人有否谈论出动解放军镇压示威问题，但与会香港建制派政治人物称，两人援引已故中共领导人邓小平之何时出兵言论回应此了问题。

虽然北京连续三天针对香港局势发表措辞强硬之声明，但以活跃在网上的年轻人为主之香港示威者反应冷淡。

你的器材不支持播放多媒体材料 “反送中”示威者：我们为何冲击立法会

港澳办要“打开窗户说亮话”

据中国中央电视台报道，这次深圳座谈会有550余人参加，分别为中国全国人民代表大会港区代表、中国人民政治协商会议委员、省级政协常委、“香港主要爱国爱港政团社团领袖”等。会上，张晓明“通报了中央关于稳定香港当前局势的重要精神”。

张晓明称这次要“打开窗户说亮话”。他说，“止暴制乱，恢复秩序”是香港“压倒一切的任务”，“挺特首、挺警队是当前稳定香港局势的关键”，“要靠爱国爱港阵营团结一致、坚决斗争；要靠广大港人积极行动起来，敢于向暴力说不，向践踏法治的行为说不，以正压邪”； “爱国爱港力量要发挥维护香港繁荣稳定的中流砥柱的作用”。

图片版权 CNS Image caption 张晓明：“按照基本法规定，中央有足够多的办法、足够强大的力量迅速平息可能出现的各种动乱。”

张晓明说，在近期的游行示威和暴力活动中，一些人鼓吹‘港独’，喊出‘光复香港、时代革命’的口号，包围和冲击中联办，肆意侮辱国旗、国徽和区徽。“这些行为严重挑战‘一国两制’原则底线，正如香港不少人士所说，修例事件已经变质，带有明显的‘颜色革命’特征。”

王志民先形容张晓明之讲话为“权威声音”。他说：“现在这场斗争已经是一场关乎香港前途命运的‘生死战’、‘保卫战’，已经到了退无可退的地步。”

“大家一定要挺身而出、积极发声、勇敢行动，共同发出维护法治、抵制暴力的最强音……希望大家坚持不懈、孜孜不倦做好青年工作……防止被反对势力利用、裹挟。”

此前，港澳办连续两次召开记者会评论香港局势，但均回避北京会否出动解放军驻香港部队镇压示威的提问。出席了深圳会议的全国人大常委会香港基本法委员会前副主任梁爱诗引述张晓明说：“这是因为中央政府对特区政府和警队处理这个危机有充分信心，但这不等于说中央不会出手。”

图片版权 Getty Images / SOPA Images Image caption 示威者常喊的“光复香港”口号被北京视为有“港独”色彩。

梁爱诗等与会者称，张晓明提醒大家参阅《邓小平文选》第三卷。当中〈邓小平论述香港一国两制〉一篇写道：“我讲过中国有权在香港驻军。我说，除了在香港驻军外，中国还有什么能够体现对香港行使主权呢？在香港驻军还有一个作用，可以防止动乱。那些想搞动乱的人，知道香港有中国军队，他就要考虑。即使有了动乱，也能及时解决。”

邓小平曾说：“干预首先是香港行政机构要干预，并不一定要大陆的驻军出动。只有发生动乱、大动乱，驻军才会出动。但是总得干预嘛！”

然而，从官方媒体和与会者复述之内容可见，与7月29日和8月6日两次港澳办记者会一样，张晓明和王志民实际上并未公布任何对港事务新政策。香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强稍早前对BBC中文记者分析说：“现在各种迹象都显示香港问题会摆到一个较高层次，在中央政府更高层面上讨论，比方说上北戴河会议的议程，在此之前我相信（北京）不会轻率调整政策方针。”

你的器材不支持播放多媒体材料 香港资深传媒人袁建国：香港过去建立的几个神话正被逐一打破。（来自时事一周（粤语）——华人谈天下）

“反送中”示威者反应冷淡

媒体广泛报道此次座谈会后，香港立法会民主派议员集体作出回应。民主派会议召集人毛孟静质疑，张、王两人提出“爱国爱港”阵营要以“各种行动”来给林郑月娥与警队撑腰，让人惊恐地联想到“会否包括黑社会……群众斗群众的一套做法或模式”；民主党副主席尹兆坚反驳“颜色革命”论调，称香港目前有的是极权社会特征。

工党议员张超雄说：“我们看到很多市民都在问：‘究竟香港能否不再乱下去？’要是这些当权者继续执迷不悟，恐怕我们没办法停止乱局。”

不过，被视为示威者集中地的连登讨论区（LIHKG）除了一些谩骂外，未见有强烈反响。

一位连登网民评论张晓明的话说：“装什么‘打开窗户说亮话’？任由香港自己过生活，好像英国管治时代的积极不干预，像（前香港总督）麦理浩般搞一两样德政，让社会法治政制走回正轨，香港人根本就不难哄。可现在来到这个僵局，耶稣也打救不到你啦。”

甚至有网民认为港澳办传达的信息表明他们的行动成功了，其中形容8月5日罢工、罢市、罢课“是想毁掉香港”的措辞，反映“三罢”成功；以“嚣张至极”、“丧心病狂”等字眼来斥责摘下中国国旗投海之行为，“措辞升级，成功触动共共（中共）神经！这是成本十分低的操作，本小利大”。

不过也有网民警告，港澳办用词旨在分化前线冲击派示威者与“和平、理性、非暴力”的温和派。

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳稍早前对BBC中文记者分析说，二次记者会之言论显示北京仍是严重不了解矛盾本质，其说法仍在火上浇油，无助于缓解紧张局势。